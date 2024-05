Pfizer Whistleblower lässt E-Mail durchsickern, aus der hervorgeht, dass das Unternehmen “separate” Covid-Spritzen für Mitarbeiter bereitstellt

Ein Whistleblower bei Pfizer hat eine interne E-Mail öffentlich gemacht, aus der hervorgeht, dass das Pharmaunternehmen seinen Mitarbeitern Covid-Impfstoffe verabreicht hat, die “getrennt und unterschiedlich” von den für die allgemeine Bevölkerung eingeführten Injektionen waren.

Die E-Mail deutet darauf hin, dass hochrangige Pfizer-Mitarbeiter Covid-Impfstoffe aus einer Charge erhielten, die nur für wenige ausgewählte Personen bestimmt war.

Diese Dosen unterschieden sich in gewisser Weise von den Injektionen, die der Allgemeinheit verabreicht wurden.

In der E-Mail wird nicht näher erläutert, inwiefern sich die Spritzen unterschieden, aber es wird betont, dass die Dosen, die sie erhalten würden, “getrennt und verschieden von denen sind, die Pfizer Regierungen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt”.

Diese speziellen Dosen würden “die Versorgung der nationalen Regierungen in keiner Weise beeinträchtigen”, heißt es in der E-Mail.

Die E-Mail, die auf den 8. Januar 2021 datiert ist, wurde Infowars von einem Pfizer-Insider zugespielt.

In der E-Mail wurde Kollegen und Auftragnehmern am Pfizer-Forschungsstandort Pearl River erklärt, dass für den Standort unverzichtbare Mitarbeiter spezielle Dosen von Covid-Injektionen erhalten würden.

“Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in den nächsten Wochen damit beginnen werden, COVID-19-Impfungen für berechtigte Kollegen und Auftragnehmer vor Ort anzubieten”, heißt es in der durchgesickerten E-Mail.

“Die infrage kommenden Auftragnehmer vor Ort werden entweder per E-Mail oder von ihrem Sponsor Pfizer benachrichtigt und erhalten Anweisungen, wie sie sich für einen Termin vor Ort anmelden können.”

“Die Impfstoffdosen, die für dieses Programm verwendet werden, sind getrennt von den Impfstoffdosen, die Pfizer Regierungen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt, und werden die Versorgung der nationalen Regierungen in keiner Weise beeinflussen”.

Der Whistleblower, der anonym bleiben möchte, sagte zu Infowars:

“Ich weiß, dass wir Mitarbeiter bei Pfizer verschiedene Impfstoffe und/oder Placebos erhalten haben, und das hat sich in meinem Unternehmen herumgesprochen, als ich dort gearbeitet habe”.

Der vollständige Text der E-Mail lautet

“Frohes Neues Jahr!

“Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in den nächsten Wochen damit beginnen werden, COVID-19-Impfungen für berechtigte Kollegen und Auftragnehmer vor Ort anzubieten.

„Wie Sie wissen, gehören die standortgebundenen Kolleginnen und Kollegen sowie Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer von PGS (Pfizer Global Supply) und WRDM/GPD (Worldwide Research, Development, and Medical / Global Product Development) zu den Mitarbeitenden, die für die Aufrechterhaltung der Versorgung mit unseren Arzneimitteln und Impfstoffen, die Fortführung wichtiger Forschungs- und Entwicklungsprogramme sowie die Instandhaltung und Sicherung unserer Labore und Gebäude laut den Richtlinien des Standortmanagements erforderlich sind.“

“Sobald die konkreten Termine für unseren Standort feststehen, werden wir einen detaillierteren Plan vorlegen, und alle infrage kommenden Kolleginnen und Kollegen vor Ort erhalten eine E-Mail von Colleague Wellness (ehemals Occupational Health & Wellness) mit Anweisungen, wie sie sich für einen Impftermin vor Ort anmelden können.

“Die infrage kommenden Kollegen vor Ort werden entweder per E-Mail oder von ihrem Sponsor Pfizer benachrichtigt und erhalten Anweisungen, wie sie sich für einen Termin vor Ort anmelden können.

“Die für dieses Programm verwendeten Impfstoffdosen unterscheiden sich von den Impfstoffdosen, die Pfizer Regierungen weltweit zur Verfügung stellt, und werden die Versorgung der nationalen Regierungen in keiner Weise beeinflussen.

Die Pearl River Forschungsanlage von Pfizer befindet sich laut der Website des Unternehmens in Rockland County, New York.

Der Standort ist einer von Pfizers neun großen F&E-Standorten.

“Der Standort Pearl River ist das primäre Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem die Aktivitäten im Zusammenhang mit Pfizers Zusammenarbeit mit BioNTech angesiedelt sind, die sich auf die Entwicklung eines potenziellen mRNA-basierten Coronavirus-Impfstoffs zur Vorbeugung von COVID-19-Infektionen konzentriert”, heißt es auf der Website.

“Es ist der wichtigste Standort für die weltweite Impfstoffforschung und -entwicklung unseres Unternehmens”.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Behauptungen über getrennte Chargen für die breite Öffentlichkeit und die Elite auftauchen.

Bei einer Anhörung im australischen Senat im August gab ein leitender Angestellter von Pfizer zu, dass das Unternehmen über ein Programm für spezielle Dosen verfüge.

Der Pfizer-Vertreter enthüllte, dass die Mitarbeiter des Unternehmens eine “Impfstoffcharge speziell für das Impfprogramm für Mitarbeiter” erhielten.

