Wird die islamische Welt Afghanistan retten?

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Zwischen der komplexen internen Dynamik der Taliban und dem westlichen Trick der bedingten Hilfe ist es die muslimische Welt, die handeln muss, um Afghanistan zu retten

Afghanistan stand im Mittelpunkt der 17. außerordentlichen Tagung des Rates der Außenminister, der 57 Länder der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) vertritt.

Es war die Aufgabe des pakistanischen Premierministers Imran Khan, die Grundsatzrede auf der Sitzung zu halten, die am 19. Dezember im Parlamentsgebäude in Islamabad stattfand.

Und er stellte sich dieser Aufgabe: „Wenn die Welt nicht handelt, wird dies die größte von Menschen verursachte Krise sein, die sich vor unseren Augen abspielt.“

Imran Khan sprach nicht nur vor Vertretern der islamischen Länder, sondern auch vor UN-Beamten, den sprichwörtlichen „globalen Finanzinstitutionen“, zahlreichen Nichtregierungsorganisationen, ein paar Bürokraten aus den USA, der EU und Japan und vor allem vor dem Taliban-Außenminister Amir Khan Muttaqi.

Keine Nation oder Organisation hat die Taliban bisher offiziell als die neue, rechtmäßige afghanische Regierung anerkannt. Und nicht wenige sind offen gesagt mehr daran interessiert, ein ausgeklügeltes Kabuki zu veranstalten, indem sie vorgeben, der nach 20 Jahren US/NATO-Besatzung am Boden liegenden afghanischen Wirtschaft in irgendeiner Form zu helfen, anstatt die Hilfspakete tatsächlich mit Kabul zu koordinieren.

Die Zahlen sind erschreckend und zeigen kaum das ganze Ausmaß des Dramas.

Nach Angaben des UNDP sind 22,8 Millionen afghanische Bürger – mehr als die Hälfte Afghanistans – von Nahrungsmittelknappheit und bald auch von akutem Hunger bedroht, während nicht weniger als 97 Prozent der Afghanen bald unter die Armutsgrenze fallen könnten. Darüber hinaus weist das Welternährungsprogramm darauf hin, dass 3,2 Millionen afghanische Kinder von akuter Unterernährung bedroht sind.

Imran Khan betonte, dass die OIC eine „religiöse Pflicht“ habe, Afghanistan zu helfen. In Bezug auf die „Hypermacht“, die die Welt mit ihrer demütigenden Rückzugsshow nach 20 Jahren Besatzung verblüffte, war er unnachgiebig: Washington müsse seinen Groll gegen die Taliban-Regierung vom Schicksal der 40 Millionen afghanischen Bürger „abkoppeln“.

Imran Khan hat einige Afghanen verärgert – angefangen beim ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai, als er feststellte, dass „die Vorstellung von Menschenrechten in jeder Gesellschaft anders ist“, wobei er sich auf die Provinz Khyber Pakhtunkhwa bezog, die an Afghanistan grenzt.

„Die Kultur in der Stadt unterscheidet sich völlig von der Kultur in den ländlichen Gebieten…“, sagte er. „Wir geben den Eltern der Mädchen Stipendien, damit sie sie zur Schule schicken. Aber wenn wir in den Bezirken an der Grenze zu Afghanistan nicht auf die kulturellen Normen Rücksicht nehmen, werden sie sie nicht zur Schule schicken, obwohl sie den doppelten Betrag erhalten. Wir müssen sensibel mit den Menschenrechten und den Rechten der Frauen umgehen.

Dies wurde in einigen Kreisen als pakistanische Einmischung interpretiert – als Teil eines geheimen, hinterhältigen strategischen Narrativs. Das stimmt nicht ganz. Der Premierminister sprach eine Tatsache aus, wie jeder weiß, der mit den Stammesgebieten vertraut ist. Selbst der afghanische Außenminister Muttaqi sagte, die Worte des Premierministers seien nicht „beleidigend“.

Imran Khan wies auch darauf hin, dass es bereits über drei Millionen afghanische Flüchtlinge in Pakistan gibt. Außerdem beherbergt Islamabad mehr als 200.000 Flüchtlinge, die ihr Visum überzogen haben. „Sie können nicht zurückkehren. Wir leiden bereits unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Wir sind nicht in der Lage, einen Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen“.

Würden Sie der NATO jemals vertrauen?

Und dann ist da noch die letzte Nuss, die es zu knacken gilt: die interne Dynamik der Taliban.

Diplomatische Quellen bestätigen inoffiziell, dass es ein ständiger Kampf ist, verschiedene Schichten der Taliban-Führung zu überzeugen, einige Zugeständnisse zu machen.

Die Gespräche mit dem NATO-Block sind praktisch tot: Ohne sichtbare Zugeständnisse bei der Bildung von Mädchen, den Rechten der Frauen und dem Kern der Sache – über den sich alle einig sind, auch die Russen, die Chinesen und die Zentralasiaten – wird es keine Hilfe geben: eine integrativere Regierung in Kabul.

Bislang haben die Taliban-Pragmatiker – angeführt vom politischen Büro in Doha – das Nachsehen.

Auf dem OIC-Treffen wurden zumindest praktische Vorschläge unterbreitet, die islamische Entwicklungsbanken einbeziehen. Der pakistanische Außenminister Shah Mahmood Qureshi betonte nachdrücklich, dass Kabul unbedingt Zugang zu Bankdienstleistungen erhalten müsse.

Hier liegt der Kern des Problems: Nach dem Abzug der NATO gibt es keine soliden Bankkanäle. Es ist also technisch unmöglich, Finanzhilfen in das System zu transferieren und sie dann in den schwer getroffenen Provinzen zu verteilen. Doch auch dies hängt letztlich mit den hochtrabenden humanitären Hilfszusagen des Westens zusammen, die an Bedingungen geknüpft sind.

Schließlich kündigte Qureshi zusammen mit dem OIC-Generalsekretär Hissein Brahim Taha an, dass so bald wie möglich ein „humanitärer Treuhandfonds“ unter der Schirmherrschaft der Islamischen Entwicklungsbank eingerichtet werden soll. Der Fonds sollte in der Lage sein, internationale Partner einzubeziehen, auch nicht-politisierte Westler.

Qureshi zeigte sein mutigstes Gesicht und betonte, dass es notwendig sei, eine Partnerschaft zwischen der OIC und den Vereinten Nationen zu schmieden.

Taha seinerseits war recht realistisch. Für diese neue humanitäre Operation der OIC sind bisher keinerlei Mittel zugesagt worden.

Wie Qureshi erwähnte, gibt es eine Sache, bei der Russland, China, der Iran, Pakistan und andere Akteure entscheidend helfen könnten: Investitionen „in die Menschen in Afghanistan, bilateral oder durch die OIC, in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und technische und berufliche Qualifikationen für die afghanische Jugend.“

Jetzt geht es also ans Eingemachte – und zwar schnell. Es liegt an der OIC, die führende Rolle bei der Linderung der dramatischen humanitären Lage in Afghanistan zu übernehmen.

Die offizielle Erklärung, in der alle OIC-Mitgliedstaaten, islamischen Finanzinstitutionen, Geber und ungenannten „internationalen Partner“ aufgefordert werden, Zusagen für den humanitären Treuhandfonds für Afghanistan zu machen, muss weit über rhetorische Schnörkel hinausgehen.

Zumindest ist es so gut wie sicher, dass es von nun an an den islamischen Ländern liegen wird, Afghanistan entscheidend zu helfen. Einer verbitterten, besiegten, rachsüchtigen und innerlich zerfressenen NATO kann man einfach nicht trauen.

Niemand erinnert sich heute daran, dass das Imperium vor über zehn Jahren seine eigene Version der Neuen Seidenstraße ausgeheckt hatte, die von der damaligen Außenministerin Hillary Clinton im Juli 2001 in Chennai angekündigt wurde.

Es handelte sich dabei nicht um eine „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“, sondern um eine sehr engstirnige Besessenheit von der Eroberung von Energieressourcen – in Kasachstan und Turkmenistan -, der „Stabilisierung“ Afghanistans, d. h. der Aufrechterhaltung der Besatzung, der Förderung Indiens und der „Isolierung“ des Iran.

Die Energieversorgungsrouten in den Westen hätten durch das Kaspische Meer und dann über Aserbaidschan, Georgien und die Türkei – die drei Akteure der BTC-Pipeline – verlaufen sollen, um so Russland zu umgehen, das schon damals im Westen als „Bedrohung“ dargestellt wurde.

All dies ist nun tot und begraben – denn nach der Besetzung Afghanistans sind die fünf zentralasiatischen „Stans“ nun wieder einer der wichtigsten Interessenschwerpunkte der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China: das Herzstück eines Groß-Eurasiens, das sich von Schanghai im Osten bis St. Petersburg im Westen erstreckt.

Um dies zu verwirklichen, muss die OIC Afghanistan ebenso helfen wie die Taliban sich selbst helfen müssen.