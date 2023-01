Wird dieses Land das erste sein, das seinen Vertrag mit Pfizer kündigt?

Der emeritierte Professor Sucharit Bhakdi konnte zum ersten Mal seit drei Jahren mit den Spitzenberatern einer Regierung, in diesem Fall der thailändischen, über Corona sprechen. „Es war sehr beeindruckend“, sagte er im Gespräch mit Pascal Najadi.

Der Mikrobiologe erklärte den Beratern, dass die gesamte Corona-Agenda eine Fälschung ist und dass die Coronaimpfungen auf Betrug beruhen.

Hochrangige thailändische Behörden, darunter auch Berater des Königs, haben Gespräche mit Prof. Sucharit Bhakdi geführt und sind bereit, dafür zu sorgen, dass die Pfizer-Verträge für null und nichtig erklärt werden!!! Die königliche Familie wurde gewarnt, dass die Prinzessin höchstwahrscheinlich ein Opfer der Impfung ist!!

Top Thai authorities including advisors to the King have been in discussions with Prof. Sucharit Bhakdi and are prepared to see to it that the Pfizer contracts are declared null and void!!



The Royal Family has been alerted that the princess is most likely a victim of the jab!! pic.twitter.com/pdyasnDLzH