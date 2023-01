Westliche Medien überschwemmten in dieser Woche die Nachrichten mit Hoffnung für die Ukraine, da die USA die Entsendung von 31 Kampfpanzern in das kriegsgebeutelte Land in Osteuropa vorbereiten, um die russische Aggression vor dem Frühjahr abzuwehren. Was nicht bekannt wurde, ist, dass es sich bei diesen M1 Abrams um eine modifizierte Version handelt, bei der die „geheime“ Uranpanzerung entfernt wird.

Nach der Nachricht, dass von der NATO hergestellte Panzer die Ukraine überschwemmen werden, erklärte der ehemalige Leiter der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, gegenüber der russischen Zeitung Pravda, dass „Marker“, ein neuer Robo-Panzer, in der Lage sein wird, „westliche Panzer zu zerstören, einschließlich amerikanischer Abrams und deutscher Leoparden“.

Rogozin erklärte, dass der Roboterpanzer dank seines Systems der künstlichen Intelligenz und der Technologie des maschinellen Lernens automatisch ukrainische Ausrüstung, einschließlich NATO-Panzer, erkennt und angreift.

Der Direktor des Luftverteidigungsmuseums, Oberst a.D. Juri Knutow, sagte der russischen Zeitung Lenta.Ru: „Der Roboter kann damit Panzer der NATO identifizieren“ und wird „mit einem Maschinengewehr und einer Panzerabwehrrakete mit einer Reichweite von bis zu sechs Kilometern bewaffnet sein“.

Am Mittwoch schrieb Rogosin auf seinem Telegram-Kanal:

Ein großes Problem, das die ukrainischen Streitkräfte mit dem M1 Abrams haben könnten, ist neben dem Gewicht und dem gasfressenden Turbinenmotor die Tatsache, dass es sich um ältere Versionen handelt, die keine „geheime“ Uranpanzerung haben. Dies könnte bedeuten, dass diese Panzer verwundbar sind.

Nach Angaben von Politico ist die Ausfuhr von Abrams mit geheimen Panzerungen verboten, da befürchtet wird, dass die Panzer, falls sie erbeutet werden, nachgebaut werden könnten.

Es stellt sich die Frage, ob diese entschärften Abrams einer Panzerabwehrrakete standhalten können.

Das ist der Abram-Panzer … 31 davon schickt die Biden-Administration in die Ukraine in einen Krieg gegen Russland!

