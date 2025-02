Wird es eine Trumpsche Folge zur Monroe-Doktrin geben?

Ted Galen Carpenter

Einer der ersten Punkte, die in Donald Trumps zweiter Amtszeit als Präsident deutlich werden, ist, dass sich die Prioritäten in der Außenpolitik erheblich von denen seiner Vorgänger in den letzten acht oder neun Jahrzehnten unterscheiden und sich der Stil stark verändert hat. Das Gerede von den Vereinigten Staaten von Amerika, die Demokratie in der Welt zu fördern oder zu verteidigen haben, ist mit dem Antritt der neuen Regierung bereits verblasst. Das ist auch gut so, denn in den meisten Fällen diente diese Rhetorik lediglich als Deckmantel für die Machtpolitik der USA und als Versuch, die schwindende globale Hegemonie Washingtons zu verlängern.

Wenn man Trumps wahrscheinliche Herangehensweise an kontinentale und internationale Angelegenheiten wirklich verstehen will, wäre es jedoch aufschlussreicher, die Präsidentschaften von Theodore Roosevelt, James K. Polk und Andrew Jackson zu studieren, als sich auf die globalistischen Präsidenten nach Pearl Harbor zu konzentrieren. Dies gilt insbesondere für Trumps Einstellungen und politischen Präferenzen in Bezug auf die westliche Hemisphäre. Tatsächlich ist sein Fokus auf diesen Bereich so intensiv und schrill nationalistisch, dass es nicht zu früh ist, sich zu fragen, ob es eine „Trump-Fortsetzung“ der Monroe-Doktrin geben wird.

Die ursprüngliche Monroe-Doktrin wurde 1823 zur offiziellen Politik der USA. Der eigentliche Architekt war Außenminister John Quincy Adams, und sie war eine kühne Erklärung über die wachsende Macht der USA sowie die ausdrückliche Behauptung eines Einflussbereichs für die junge Republik. Tatsächlich überstieg der Umfang der Erklärung bei weitem die damaligen militärischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten Washingtons, sie im Alleingang durchzusetzen. Die Ziele und Interessen Großbritanniens, andere Großmächte aus der westlichen Hemisphäre herauszuhalten, deckten sich jedoch mit denen der Vereinigten Staaten von Amerika. Für dieses begrenzte, aber wichtige Ziel wurde London de facto zu einem Verbündeten der USA. In der Zeit nach dem Bürgerkrieg wuchs die wirtschaftliche und militärische Macht der USA allmählich so weit an, dass Washingtons Behauptung einer Vormachtstellung in der Hemisphäre zunehmend glaubwürdig wurde. In den 1890er Jahren machten die US-Regierungschefs ihren britischen Amtskollegen sogar klar, dass neue oder erweiterte Enklaven ihres Landes ebenso unerwünscht seien wie solche, die von anderen Mächten kontrolliert würden.

Die Betonung der amerikanischen Hegemonie führte jedoch in Washington zu der wachsenden Auffassung, dass die Vereinigten Staaten nun aktiver und durchsetzungsfähiger für die Aufrechterhaltung der Ordnung in ihrem Einflussbereich sorgen müssten. Als einige schlecht regierte Länder in der Hemisphäre ihre Schulden gegenüber europäischen Großmächten (insbesondere Deutschland) nicht mehr beglichen, entstand die Aussicht, dass diese geschädigten Mächte solche Vorfälle als Rechtfertigung (oder Vorwand) für ein Eingreifen nutzen könnten. Mit der Verkündung des „Roosevelt-Zusatzes“ zur Monroe-Doktrin bestand Präsident Theodore Roosevelt darauf, dass die Vereinigten Staaten sowohl das Recht als auch die Pflicht hätten, unverantwortliche Nachbarn in der Hemisphäre zu disziplinieren, um eine Einmischung von außen zu verhindern. Washingtons Anspruch auf hemisphärische Hegemonie wuchs. Es war auch ein Modell, das die Vereinigten Staaten in einigen Jahrzehnten auf andere Regionen der Welt anwenden würden.

Vieles deutet darauf hin, dass Trump zwar bei einigen Verpflichtungen und Zielen der USA in anderen Teilen der Welt selektiver und vorsichtiger vorgehen könnte, seine Betonung der Durchsetzung der US-Hegemonie im eigenen Land jedoch die Haltung aller seiner Vorgänger übertreffen könnte. Das Hauptmerkmal eines sich abzeichnenden Trump’schen Zusatzes zur Monroe-Doktrin ist das Beharren auf einer totalen Kontrolle der Sicherheits- und Wirtschaftsangelegenheiten in der westlichen Hemisphäre durch die USA – insbesondere im nördlichen Teil von Venezuela bis zur Arktis.

Trump ist offenbar zu dem Schluss gekommen, dass die vollständige Übernahme durch die USA notwendig ist, um eine angemessene Kontrolle über bestimmte Gebiete zu gewährleisten. Er hat bereits angedeutet, dass er Dänemark unter Druck setzen will, Grönland an die Vereinigten Staaten zu verkaufen. Obwohl die größtenteils aus Inuit bestehende Bevölkerung dieser Insel seit 1979 Autonomie in inneren Angelegenheiten genießt, behält Dänemark die Verantwortung für militärische und außenpolitische Angelegenheiten. Da sich die Vereinigten Staaten bereits mitten in einem Machtkampf mit Russland und China um die Vorherrschaft in der Arktis befinden, scheint es ausgesprochen untypisch für Donald Trump zu sein, die weitere Abhängigkeit Grönlands von einem kleinen europäischen Land in Bezug auf dessen Sicherheit zu akzeptieren.

Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er Grönland als einen entscheidenden geostrategischen Vorteil für die Vereinigten Staaten betrachtet. Seine Forderung an die panamaische Regierung, den Besitz des Kanals an die Vereinigten Staaten zurückzugeben, spiegelt eine ähnliche Mentalität wider. Trumps Ernennung des ultra-kriegerischen Marco Rubio zum Außenminister deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich die Absicht hat, die linksradikalen Regierungen in Kuba und Venezuela zu stürzen.

Während seiner ersten Amtszeit zeigte sich Trump offen für die Idee, mit Gewalt gegen die Drogenkartelle in Mexiko vorzugehen, falls die mexikanische Regierung nicht in der Lage sein sollte, die Ordnung in ihrem Land wiederherzustellen. Diese Drohung bleibt auch bei der erneuten Amtsübernahme von Trump in Kraft. Er scheint nicht im Geringsten davor zurückzuschrecken, die Souveränität Mexikos zu verletzen, wenn er diesen Schritt für notwendig erachtet.

All diese Positionen deuten auf eine sehr harte Politik gegenüber den Nachbarn Washingtons hin. Es mag eine verständliche Versuchung bestehen, Trumps kriegerische, chauvinistische Äußerungen als bloße Angeberei und Prahlerei abzutun. Das wäre ein Fehler, insbesondere im Hinblick auf die Politik in der westlichen Hemisphäre. Washingtons Verhalten in dieser Region wird wahrscheinlich dem unverhohlenen Imperialismus ähneln, den die Vereinigten Staaten seit den 1890er Jahren betrieben haben, bis Franklin Roosevelt mit seiner so genannten Politik der guten Nachbarn eine subtilere Version einführte. Die Amerikaner müssen sich jetzt anschnallen, denn unter Donald Trump könnte uns ein wilder Ritt durch die Hemisphäre bevorstehen.