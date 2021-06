Wird „Sars-Gain of Function-Programm“ Anthony Fauci zum Verhängnis? Corona Sheriff in den Seilen. K.O. nur Frage der Zeit (Op-Ed)

Der Corona-Shooting-Star, Dr. Anthony Fauci, hat so gut wie alle Vorschusslorbeeren verspielt. Abgesehen von den hartgesottensten Cheerleadern, die zumeist im linksliberalen Lager angesiedelt sind, traut sich keiner mehr so recht für den schwer angeschossenen NIAID-Direktor in die Bresche zu springen.

Diese bereits seit geraumer Zeit absehbare Abwendung kommt nicht von ungefähr und ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zu einem haben sich die kontinuierlich von Fauci abgesetzten Corona-Prädiktionen allesamt als Bluff herausgestellt, mitunter ist das gebetsmühlenartig proklamierte Massensterben nicht eingetreten, und zum Anderen will mittlerweile das halbe Land wissen, wo die Schuldigen für die Krise auszumachen sind.

Mein Gott nach 9-11 wurde uns die angeblich verantwortliche -Terror-Zelle unmittelbar nach dem Einsturz der Twin-