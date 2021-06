Russland greift gegen westliche NGOs durch

Da westliche NGOs in Russland immer dreister vorgehen, hat das russische Parlament nun ein Gesetz vorbereitet, das die Arbeit von westlichen politischen NGOs, die an einem Regime-Change in Russland arbeiten, weiter erschwert.

Wenn das Thema für Sie neu sein sollte, empfehle ich Ihnen, den Artikel zum Verständnis zuerst zu lesen, Sie finden ihn hier.

NGOs und Farbrevolutionen

Es gibt westliche NGOs, die sich regelrecht auf Farbrevolutionen, also Regime-Changes und Putsche spezialisiert haben. Als Beispiele sind die Open Society Foundation und das amerikanische National