Wirtschaftswissenschaftler Jeffery Sachs von der Columbia University: Westlicher Neokolonialismus kann Afrikas Aufstieg nicht stoppen

Eine stärkere Integration Afrikas sei trotz der Anzeichen eines anhaltenden westlichen Neokolonialismus auf dem Kontinent unvermeidlich, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Jeffery Sachs von der Columbia University im Sputnik-Podcast „New Rules“.

Afrika hat in den letzten Jahren eine Welle militärischer Übernahmen erlebt, wobei sich neue Regierungen, wie in den jüngsten Fällen von Gabun und Niger, als Kräfte positionieren, die sich von den Überresten des europäischen Neokolonialismus befreien wollen.

Der afrikanische Kontinent bietet derzeit ein komplexes und widersprüchliches Bild, aber eines ist unbestreitbar: Wenn Afrika zu mehr Einheit gelangen würde, könnte es in 20 Jahren den wirtschaftlichen Durchbruch schaffen, so wie China oder Indien es getan haben, erklärte der renommierte Wirtschaftswissenschaftler und Professor der Columbia University Jeffrey Sachs gegenüber Sputnik.

„Afrika wurde von den europäischen Imperialmächten in 55 Länder aufgeteilt, von denen viele recht klein sind… Aber der Kontinent als Ganzes zählt 1,4 Milliarden Menschen, und das ist vergleichbar mit dem einzigen Land China und dem einzigen Land Indien. Wenn Afrika also die Kurve kriegt, mehr Einigkeit zeigt und eine einheitliche kontinentale Wirtschaft hat, kann Afrika in etwa 20-Jahres-Zyklen folgen: China

begann zuerst (um 1980), Indien begann sein schnelles Wachstum (um 2000)“, erklärte der Professor der Columbia University.

Er fügte hinzu: „Afrika als einheitlicher Wirtschaftsraum könnte in den kommenden Jahrzehnten ab 2020 eine konstante wirtschaftliche Entwicklung von 7 bis sogar 10 % erreichen. Das ist wirklich spannend. Das ist also die positive Seite der Geschichte für Afrika“.

Die jüngste Aufnahme Afrikas als Union – der Afrikanischen Union (AU) – als 21. Mitglied der G20 sei ein sehr bedeutendes Ereignis, so der Wirtschaftswissenschaftler.

Laut Jeffrey Sachs ist dieser Schritt wichtig für die G20, da er “ weitere 1,4 Milliarden Menschen mit einem Sitz, dem Sitz der AU, an den Tisch bringt“. Aber es könnte auch den „starken Effekt haben, die Vereinheitlichung der kontinentalen Wirtschaft in Afrika zu verstärken“.

Dies wiederum würde Afrikas wirtschaftlichen Fortschritt in den kommenden Jahrzehnten fördern, betonte Sachs.

‚Instabilität in extreme Armut eingebaut‘

Was die Flut der jüngsten militärischen Übernahmen betrifft, so haben verschiedene wirtschaftliche Faktoren zu dieser politischen Welle geführt, sagte der Wirtschaftswissenschaftler.

„Afrika bleibt der ärmste Teil der Welt… Und die Sahelzone Afrikas, d.h. die halb- bis extrem trockene Region in der Nähe der Sahara, Staaten wie Senegal, Burkina Faso, Guinea, Tschad, Niger, Mali, Sudan… sind die ärmsten Gebiete des Planeten, weil sie größtenteils von Land umgeben sind, weitgehend ohne Infrastruktur… oft dünn besiedelt und gleichzeitig von Land umgeben. Sie ist arm“, betonte Jeffrey Sachs.

Die jüngsten militärischen Übernahmen fanden in diesen sehr armen Ländern statt, in Guinea, Burkina Faso, Tschad, Mali und Niger, wobei die Armut „Teil des zugrundeliegenden Substrats von all dem ist“, so der Wirtschaftswissenschaftler. „Es gibt eine Menge Frustration. In extremer Armut steckt eine Menge Instabilität“, so Sachs.

Die Machtübernahme des Militärs in Niger fand am 26. Juli statt, als der nigrische Präsident Mohamed Bazoum von seiner eigenen Garde unter der Führung von General Abdourahamane Tchiani gestürzt und verhaftet wurde. Frankreich verurteilte die Aktion und brachte gleichzeitig seine Unterstützung für die „rechtmäßige Regierung“ seiner ehemaligen Kolonie zum Ausdruck. Die Rebellen stoppten unterdessen die Gold- und Uranexporte nach Frankreich, blockierten die französischen Medien und kündigten mehrere Militärpakte mit Paris auf. Mitte August forderten sie außerdem, dass die französischen Truppen das Land bis Anfang September verlassen.

Was Gabun betrifft, so wurde Bongo Ondimba am 30. August mit 64,2 % der Stimmen für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. In einer Fernsehansprache erklärte das gabunische Militär jedoch die Wahlergebnisse für ungültig und löste alle Institutionen auf. Ondimba wurde seitdem unter Hausarrest gestellt, während die Rebellen erklärten, sie hätten General Brice Oligui Nguema einstimmig zum Übergangspräsidenten Gabuns ernannt.

„Diese Putsche sind jedoch populär, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es die Unzufriedenheit mit der anhaltenden, chronischen und sich scheinbar sogar verschlimmernden Armut. Das ist natürlich immer

eine Einladung zu einer Art Instabilität oder einem Regierungswechsel. Aber es gibt auch eine sehr starke antikoloniale… antifranzösische Reaktion in all dem, insbesondere in Westafrika, fügte Jeffrey Sachs hinzu.

Er erinnerte daran, dass es europäische Unternehmen waren, die diese Länder „dominierten und ihnen die Ressourcen zu sehr niedrigen Preisen entzogen“. Gleichzeitig hätten sie nicht mehr als ein Lippenbekenntnis abgelegt, wenn es darum ging, „sehr tiefe Altlasten aus der früheren Kolonialzeit“ anzugehen.

„Und so gibt es eine Menge Unmut… und eine Menge fortbestehender Institutionen, natürlich, wie die Westafrikanische Währungsunion, die immer noch unter der Kontrolle Frankreichs steht… Was wir also sehen, sind Volksumstürze, und das verursacht wirklich eine Menge Verstimmung. Natürlich in erster Linie in Frankreich, aber auch in den Vereinigten Staaten, die in dieser Region zahlreiche Militärstützpunkte eingerichtet haben.“

„Die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien haben in ihrer imperialen Art die NATO eingesetzt, um Muammar Gaddafi 2011 in Libyen zu stürzen. Das war in vielerlei Hinsicht eine völlig unvernünftige Aktion, aber ein typischer Regimewechsel unter Führung der USA, der die Büchse der Pandora der Instabilität für die gesamte Region öffnete“, betonte der Wirtschaftswissenschaftler.

Neben dem Armutsproblem in Afrika ist ein Teil davon die „anhaltende Reaktion auf die Art der neokolonialen Ordnung, die geblieben ist“, fügte Sachs hinzu. Der Professor der Columbia University bekräftigte, dass die Bedingungen auf dem Kontinent zwar weiterhin „fragil“ seien, Afrikas “ echte Perspektive aber in der wirtschaftlichen, …physischen und infrastrukturellen Integration“ liege.

„Die Mitgliedschaft in der G20 ist ein Signal dafür, und sie wird ein Ansporn für mehr wirtschaftlichen Erfolg in Afrika sein“, erklärte Jeffrey Sachs.

Militärbasen ‚müssen den Laden schließen‘

Während Afrika darum kämpft, Aspekte seiner neokolonialen Vergangenheit abzuschütteln, unterhält der Westen in vielen Ländern des Kontinents nach wie vor eine bedeutende militärische und wirtschaftliche Präsenz, in einigen Fällen in Form von Militärbasen, „boots on the ground“. Nachdem Niger Mitte August gefordert hatte, dass die französischen Truppen das Land bis Anfang September verlassen, beschuldigte die militärische Führung des Landes Paris, in einigen westafrikanischen Ländern Streitkräfte für eine „militärische Intervention“ zu stationieren.

Jeffrey Sachs äußerte sich zu der Frage, ob große westliche Länder wie Frankreich und die Vereinigten Staaten sich gegen die afrikanische Integration und Zusammenarbeit stellen könnten, wie folgt:

„Ich glaube nicht, dass die USA und Europa gegen die afrikanische Integration vorgehen können, ohne dass es einen Bumerang gibt und die afrikanische Integration ideologisch und politisch noch stärker wird.

Ich glaube nicht, dass sie das schaffen können… Und ich glaube, dass die Militärbasen der ausländischen Mächte in Afrika schließen und sie nach Hause gehen müssen. Das ist es, womit ich rechne. Das ist natürlich auch das, was Nigeria von Frankreich verlangt. Und ich denke, das wird ein allgemeines Muster sein.

Mit Blick auf die Zukunft kann der Westen die afrikanische Integration nicht aufhalten, die von Russland und anderen BRICS-Ländern unterstützt wird, glaubt der Wirtschaftswissenschaftler. Afrika hat das Potenzial, in einer multipolaren Welt zu einer ernstzunehmenden Kraft zu werden, die mit China auf der einen und dem Westen auf der anderen Seite, mit Russland und Indien zusammenarbeitet.

„Dazu bedarf es einer starken Führungsrolle in Afrika und der Einsicht, dass nicht 55 kleine Länder auf einmal, sondern einer die Führung übernehmen muss, wobei die Afrikanische Union die Vision hat, genau diesen Durchbruch zu schaffen. Aber ich denke, das ist der wünschenswerte Weg. Ich denke, es ist sogar der wahrscheinliche Weg“.

Viele afrikanische Staats- und Regierungschefs erkennen, dass dies notwendig ist, betonte Sachs und fügte hinzu:

„Es gibt immer mehr bedeutende afrikanische Geschäftsleute, einige sehr reiche, die in den grenzüberschreitenden Handel investieren wollen. Es gibt jetzt einen afrikanischen, im wesentlichen einen gemeinsamen Markt.

Eine einheitliche Regelung für den Luftverkehr setzt sich durch, so dass der Flugverkehr innerhalb Afrikas enorm erleichtert wird. Es werden wirklich viele Fasern für ein digitales Afrika verlegt. Diese starken Verbindungen kommen also gerade zur rechten Zeit, denn es gibt auch viel Armut und viel Instabilität.“

Sachs fügte hinzu, dass die Integration Afrikas von Russland, China, Indien, Brasilien, mit anderen Worten, von den führenden BRICS-Ländern, und von Südafrika stark unterstützt werden wird.

Zu den BRICS gehören derzeit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Im August lud der 15. hochrangige BRICS-Gipfel in Johannesburg die Staaten Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien ein, dem Block beizutreten. Ihre Vollmitgliedschaft wird am 1. Januar 2024 beginnen.

„Generell glaube ich, dass regionale Gruppierungen in der Welt im Laufe der Zeit immer mächtiger werden, da viele unserer Technologien nicht unbedingt über nationale Grenzen hinweg, sondern auf regionaler Ebene funktionieren. Was ich also über Afrika sage, wird meiner Meinung nach auch für Südamerika gelten. Ich denke, das gilt auch für Südostasien, ASEAN und so weiter. Aber ich glaube, dass diese Kräfte der regionalen Integration in Afrika besonders stark sind, weil sie wirklich der Weg für Afrika sind, endlich die Armut und die koloniale Erblast hinter sich zu lassen.

Er wies darauf hin, dass es noch Jahre dauern wird, bis Afrika von der Mehrheit der Welt als „dynamischer Akteur“ wahrgenommen wird.

„Afrika muss 20 Jahre lang hart arbeiten und investieren, um die Grundlagen zu schaffen, die Elektrifizierung zu realisieren und die grundlegende Verkehrsinfrastruktur zu errichten. Das ist die Arbeit der nächsten 20 Jahre. Aber wenn Afrika sich wie ein einheitliches System verhält, wird es das schaffen“, sagte Jeffrey Sachs.