Wissenschaftler, dessen Frau durch den COVID-Impfstoff verletzt wurde, empfiehlt der FDA: Bitte Verbreichen sie es nicht an Kinder

childrenshealthdefense.org: Brian Dressen, Ph.D., ein Chemiker mit umfangreicher Erfahrung in der Erforschung und Bewertung der Wirksamkeit neuer Technologien, sagte der U.S. Food and Drug Administration, dass der Impfstoff von Pfizer „jede vernünftige Nutzen-Risiko-Abwägung in Bezug auf Kinder nicht bestanden hat“.

Der beratende Ausschuss der U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat am Dienstag den COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren befürwortet, obwohl mehrere Wissenschaftler und Ärzte während der Sitzung starke Einwände erhoben.

Brian Dressen, Ph.D., ist einer der Wissenschaftler, der während der 8-stündigen Anhörung aussagten.

Dressen ist auch der Ehemann von Brianne Dressen, die während des in Utah durchgeführten Teils der US-amerikanischen COVID-Impfstoffstudie von AstraZeneca im Jahr 2020 eine schwere neurologische Verletzung erlitt. Nachdem sie sich bei der ersten Dosis verletzt hatte, zog sich Brianne aus der Studie zurück.

Während seiner dreiminütigen Aussage sagte Dressen, ein Chemiker mit umfangreicher Erfahrung in der Erforschung und Bewertung des Wirkungsgrads neuer Technologien, dem FDA-Beratungsgremium, dass der Impfstoff von Pfizer „bei Kindern keine vernünftige Nutzen-Risiko-Abwägung zulässt“.

Dressen sagte:

„Ihre Entscheidung ist übereilt und basiert auf unvollständigen Daten aus unzureichenden Studien, die nicht ausreichen, um die Häufigkeit von schweren und lang anhaltenden Nebenwirkungen vorherzusagen. Ich fordere den Ausschuss auf, die EUA-Änderung (Emergency Use Authorization) abzulehnen und Pfizer anzuweisen, Studien durchzuführen, die eindeutig zeigen, dass der Nutzen die Risiken für Kinder überwiegt. Ich weiß aus erster Hand, welche Auswirkungen die Entscheidung, die Sie heute treffen werden, haben wird oder nicht.

Dressen erzählte der FDA, wie seine Frau im vergangenen November durch eine einzige Dosis eines COVID-Impfstoffs, der während einer klinischen Studie verabreicht wurde, schwer verletzt wurde. Er sagt:

„Da das Studienprotokoll zwei Dosen vorschreibt, wurde sie aus der Studie ausgeschlossen und ihr Zugang zur Studien-App gelöscht. Ihre Reaktion ist in dem kürzlich veröffentlichten Bericht über die klinische Studie nicht beschrieben – bei 266 Teilnehmern wurde ein unerwünschtes Ereignis beschrieben, das zum Abbruch der Studie führte, wobei 56 neurologische Reaktionen gezählt wurden.“

Er sagte, dass er und seine Frau seither Teilnehmer anderer Impfstudien kennengelernt haben – einschließlich der Studie von Pfizer für 12- bis 15-Jährige – die ähnliche Reaktionen und ein ähnliches Schicksal erlitten.

Dressen sagte:

„Die Selbsthilfegruppen für Geschädigte werden immer größer. Die Zahl der Mitglieder geht mindestens in die Zehntausende. Wir müssen mehr tun. Diejenigen, die in einer Studie geschädigt wurden, sind ein wichtiger Teil der Daten zur Impfstoffsicherheit. Sie werden beiseite geschoben und vergessen. Die FDA hat aus erster Hand von ihrem Fall und von Tausenden anderen gewusst. Die FDA hat auch erklärt, dass ihre eigenen Systeme dieses Problem nicht erkennen und dass VAERS nicht darauf ausgelegt ist, Signale mit mehreren Symptomen zu erkennen. Das System ist kaputt.“

Dressen sagte, das Leben seiner Familie habe sich für immer verändert. „Die klinischen Studien werten die Daten nicht angemessen aus“, sagte er. „Die FDA, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Pharmafirmen lenken die beharrlichen und wiederholten Rufe nach Hilfe und Anerkennung weiterhin ab und lassen die Verletzten als Kollateralschaden zurück.“

Er fügte hinzu:

„Solange wir uns nicht angemessen um die bereits Verletzten kümmern und nicht das ganze Ausmaß der Verletzungen anerkennen, die bei Erwachsenen auftreten, geben Sie das bitte nicht an Kinder weiter. Sie haben eine klare Verantwortung, die Risiken und den Nutzen dieser Impfstoffe angemessen zu bewerten. Es ist offensichtlich, dass dies nicht der Fall ist.

„Das Leiden von Tausenden von Menschen stößt bei der FDA immer wieder auf taube Ohren. Jeder von Ihnen trägt heute eine große Verantwortung und weiß, dass Sie unschuldige Kinder und uninformierte Eltern einem Schicksal ausliefern, das zweifellos einige von ihnen das Leben kosten wird, wenn Sie diesen Impfstoff für die 5-11-Jährigen genehmigen.“

In einem Interview mit 2News am Dienstag sagte Brianne, dass ihre Kinder keinen COVID-19-Impfstoff erhalten werden, falls er zugelassen wird. „Ich reagiere auf den Impfstoff unabhängig von der Marke, und wenn meine Kinder dieselbe genetische Veranlagung haben, besteht jetzt die große Gefahr, dass ihnen dasselbe passiert“, sagte sie.

Seit der Verletzung seiner Frau – die von Ärzten der National Institutes of Health diagnostiziert wurde – haben sich die Dressens mit anderen Studienteilnehmern und Familien mit Kindern getroffen, die ebenfalls glauben, dass sie durch die COVID-Impfstoffe geschädigt wurden. Sie gründeten eine Selbsthilfegruppe und eine Website mit dem Namen C19 Vax Reactions, um ihre Geschichten von Impfstoffverletzungen zu teilen.

Am 26. Juni hielt Senator Ron Johnson (R-Wis.) eine Pressekonferenz ab, um die Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe zu erörtern – und gab Personen, darunter Brianne, die von der medizinischen Gemeinschaft „wiederholt ignoriert“ wurden, eine Plattform, um ihre Geschichten zu erzählen.

Laut KUTV bittet die Gruppe die FDA und die CDC weiterhin um Antworten und Hilfe. Da sie weitgehend ignoriert wurden, wandten sie sich an den Senator von Utah, Mike Lee, der in ihrem Namen einen Brief an die CDC und die FDA schrieb.