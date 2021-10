Wissenschaftler finden hormonstörende Chemikalien in einer Vielzahl von Fast Foods

childrenshealthdefense.org: Laut einer neuen Studie, die im Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology veröffentlicht wurde, enthält Fast Food von bekannten Ketten wie McDonald’s, Burger King und Pizza Hut schädliche Chemikalien, die mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht werden.

Wenn Amerikaner im Auto einen Fast-Food-Burger oder vor dem Fernseher einen Chicken Burrito verschlingen, beißen sie möglicherweise in Phthalate, so eine neue Studie im Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Dies ist die erste Studie, in der die Menge an Phthalaten, die in gängigen Fast Food-Produkten in den USA enthalten sind, direkt gemessen wurde, und ergänzt die zunehmenden Beweise für einen Zusammenhang zwischen Phthalatbelastung und Fast Food-Konsum.

Phthalate, eine Gruppe synthetischer Chemikalien, die häufig verwendet werden, um Kunststoffe flexibler zu machen, sind im modernen Leben ebenso allgegenwärtig wie die Kunststoffprodukte, aus denen sie bestehen – von Spielzeug über Körperpflegeprodukte bis hin zu Lebensmittelverpackungen.

Phthalate, die leicht vom menschlichen Körper aufgenommen werden, haben in Studien an Menschen und Tieren gezeigt, dass sie unser endokrines System stören, indem sie Hormonrezeptoren – wie die Östrogenrezeptoren oder die Retinsäure-X-Rezeptoren – hemmen und die Schalter für die Genexpression ein- und ausschalten.

Die Chemikalien werden mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht, darunter Geburts- und Fortpflanzungsprobleme, Störungen der Gehirnentwicklung, Diabetes und Krebs.

„Phthalate sind überall“, sagte Lariah Edwards, Postdoktorandin am Milken Institute School of Public Health der George Washington University und Hauptautorin der Studie, gegenüber EHN. „Es gibt genug Beweise, um besorgt zu sein.“

Die Forscher sammelten 64 Fast-Food-Artikel – darunter Hamburger, Pommes frites, Chicken Nuggets, Chicken Burritos und Käsepizza – von sechs beliebten Fast-Food-Ketten (McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Domino’s Pizza, Taco Bell und Chipotle) in San Antonio, Texas, sowie drei Paar Handschuhe, die zur Handhabung dieser Lebensmittel in drei der Restaurants verwendet wurden, und testeten sie auf acht gängige Phthalate (DEHP, DnBP, BBzP, DMP, DiBP, DnOP, DiNP und DEP).

Darüber hinaus untersuchten sie den Gehalt an drei Ersatzweichmachern (Chemikalien, die als Ersatz für verbotene Phthalate verwendet werden) in den gesammelten Lebensmitteln und Handschuhen.

In den 67 Lebensmittel- und Handschuhproben, die in dieser Studie analysiert wurden, wurden alle acht Phthalate außer DMP nachgewiesen. Insbesondere enthielten 52 (81 %) der Proben ein Phthalat namens DnBP und 45 (70 %) DEHP.

Es gibt immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass beide Chemikalien mit Fruchtbarkeits- und Fortpflanzungsproblemen beim Menschen sowie mit einem erhöhten Risiko für Lern-, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen in der Kindheit in Verbindung gebracht werden.

Darüber hinaus ergab die neue Studie, dass Lebensmittel, die Fleisch enthalten, wie z. B. Cheeseburger und Hähnchen-Burritos, im Allgemeinen höhere Werte an Chemikalien aufwiesen als solche, die dies nicht tun.

Jessie Buckley, eine Umweltepidemiologin an der Johns Hopkins University, die nicht an dieser Studie beteiligt war, sagte gegenüber Environmental Health News (EHN), die Ergebnisse sprächen dafür, dass Fast Food eine „doppelte Plage“ darstelle, da es einen niedrigeren Nährwert und schädliche Chemikalien enthalte.

Bedauerliche Substitutionschemikalien

Zusätzlich zu den herkömmlichen Phthalaten untersuchten die Autoren der Studie auch die Menge von drei gängigen Ersatzweichmachern, d. h. chemischen Stoffen, die synthetisch hergestellt werden, um einige der verbotenen Phthalate zu ersetzen, in den Lebensmittel- und Handschuhproben. Die Ergebnisse zeigten, dass alle drei Ersatzweichmacher – DEHT, DINCH und DEHA – vorhanden waren.

„Ich war sehr erfreut zu sehen, dass diese Studie auch diese Weichmacher enthielt“, sagte Buckley, der zusammen mit vielen anderen Wissenschaftlern daran arbeitet, die gesundheitlichen Auswirkungen dieser neuen Weichmacher zu untersuchen, über die die Wissenschaft noch wenig weiß.

In den USA ist eine Chemikalie erst dann ein Problem, wenn sie sich als gefährlich erweist“, erklärte Douglas Ruden, ein Umwelttoxikologe, der sich an der Wayne State University mit Phthalaten beschäftigt, aber nicht an dieser Studie beteiligt war, gegenüber EHN.

Obwohl die U.S. Consumer Product Safety Commission im Jahr 2017 die Verwendung von acht Phthalaten in Kinderspielzeug und Kinderpflegeprodukten verboten hat, ist die Kunststoffindustrie in der Lage, die verbotenen Phthalate durch leicht abgewandelte Weichmacherchemikalien zu ersetzen.

„Es ist wie ein Hau-Ruck-Spiel“, sagt Ruden und verweist auf das Tauziehen zwischen Wissenschaftlern, die versuchen, die Gesundheit und Sicherheit potenziell schädlicher neuer Weichmacher und ihrer Nachfolger zu bewerten.

Außerdem sind die von der Consumer Product Safety Commission verbotenen Phthalate von der U.S. Food and Drug Administration in Lebensmittelverpackungsmaterialien nicht verboten. Infolgedessen könnten einige der verbotenen Phthalate, wie DiBP und DiNP, immer noch in Lebensmittelprodukten – wie den in dieser Studie gesammelten – zu finden sein und so möglicherweise wieder an Kinder gelangen.

Die Diskrepanz in den Phthalat-Verordnungen „macht einfach keinen Sinn“, sagte Stephanie Engel, eine Umwelt- und Perinatal-Epidemiologin an der Universität von North Carolina, die nicht an dieser Studie beteiligt war, gegenüber EHN. „Ich denke, es ist wichtig, dass sich die US-Regulierungsbehörden auf vernünftige Regelungen konzentrieren, die Phthalate aus Verbraucherprodukten entfernen.“

Engels Forschung ergab, dass die Exposition von Müttern gegenüber Phthalaten mit einem erhöhten Risiko für ADHS und ADHS-ähnliche Verhaltensweisen sowie anderen Verhaltensproblemen bei Kindern in Verbindung steht.

Ungleichheiten in der Ernährung

Eine Einschränkung dieser Studie besteht darin, dass die Forscher nur eine relativ kleine Anzahl von Fast-Food-Produkten in einer einzigen Stadt erfassten. Dennoch sind sowohl Engel als auch Ruden der Meinung, dass die Studie einen wichtigen ersten Schritt darstellt, um das Ausmaß der Phthalate in Fast Food zu erhellen.

Die Studie beleuchtet auch die gesundheitlichen und ernährungsbedingten Ungleichheiten in unterversorgten Gemeinden, die mit größerer Wahrscheinlichkeit Fast Food konsumieren und daher anfälliger für eine Phthalatbelastung sind.

Laut den U.S. Centers for Disease Control and Prevention hat zwischen 2013 und 2016 mehr als ein Drittel der Erwachsenen in den USA an einem beliebigen Tag Fast Food verzehrt, wobei Erwachsene mit schwarzer Hautfarbe am häufigsten (42,4 %) konsumierten.

Kinder und Jugendliche befinden sich in einem ähnlichen Boot: CDC-Daten zeigten, dass zwischen 2015 und 2018 36,3 % von ihnen an einem bestimmten Tag Fast Food konsumierten, wobei nicht-hispanische schwarze und hispanische Jugendliche am meisten konsumierten.

„Das ist etwas, worüber man nachdenken sollte“, sagte Edwards, der Autor der Studie. „Ich hoffe, dass meine Wissenschaft diejenigen informieren kann, deren Aufgabe es ist, die Politik zu betrachten und Wege zu finden, die öffentliche Gesundheit zu stärken und besser zu schützen.“