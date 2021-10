1000 Privatjets versammeln sich, um den großen Reset durchzuführen

mercola.com

Die reiche Elite reist mit einem „ständigen Strom“ von Privatflugzeugen und Hubschraubern zu den jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums, um Themen wie globale Nachhaltigkeit zu diskutieren

Bis 2050 wird der Luftverkehr schätzungsweise 22 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verursachen. Dennoch kamen 2019 mehr als 600 Privatflugzeuge zum Forum in Davos, wobei die Militärflugzeuge, die weitere 60 Präsidenten und Premierminister transportierten, nicht mitgerechnet sind.

Die Idee, dass die Elite weiterhin die Umwelt verschmutzen kann, indem sie einfach Emissionsgutschriften kauft, um ihre Verschmutzung „auszugleichen“, ist reine Augenwischerei.

Das WEF und seine Partner nutzen die COVID-19-Pandemie als „einmalige Gelegenheit“, um rasch den „Great Reset“ einzuleiten, der von den künftigen globalen Beziehungen und der Ausrichtung der Volkswirtschaften bis hin zu den „Prioritäten der Gesellschaften, der Art der Geschäftsmodelle und der Verwaltung eines globalen Gemeinguts“ alles verändern soll

Teil des Plans ist die Einführung des Stakeholder-Kapitalismus, bei dem private Unternehmen – und nicht gewählte Politiker – zu „Treuhändern der Gesellschaft“ werden, die Ihre Privatsphäre, Ihre Daten, Ihre Lebensmittel und Ihre Freiheit aufs Spiel setzen

Zu Beginn eines jeden Jahres steigt die Weltelite in ihre Privatjets und begibt sich nach Davos in der Schweiz, einer Stadt, die nicht nur für ihre luxuriösen Skigebiete, sondern auch für das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) bekannt ist.

Die Veranstaltung, die auch als Davos Forum bekannt ist, steht jedes Jahr unter einem anderen Thema und bietet eine globale Plattform für Wirtschaftsführer, Regierungsvertreter, Akademiker und andere Mitglieder der Gesellschaft, um „kritische Themen“ zu diskutieren. Das WEF ist einer der Hauptakteure hinter „The Great Reset“, mit seinem Diktum „New Normal“, dass man bis 2030 nichts besitzen und glücklich sein wird.

In einem solchen Plan werden die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während der tatsächliche Besitz auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist. Wie hoch ist die „Oberschicht“?

Um überhaupt an der WEF-Jahrestagung teilnehmen zu können, muss man privat eingeladen oder Mitglied des WEF sein, was 60.000 bis 600.000 Dollar kostet. Der Teilnehmerausweis für das Treffen kostet extra und im Jahr 2020 weitere 27.000 Dollar, nur um Zugang zur Konferenz zu erhalten.

In Privatjets anreisen, um über Nachhaltigkeit zu diskutieren

Die Ironie war in Davos 2020 spürbar, wo ein „ständiger Strom“ von Privatflugzeugen und Hubschraubern ankam, damit ihre Passagiere über die Klimakrise und Nachhaltigkeit diskutieren konnten. Im Jahr 2018 kamen mehr als 1.000 Privatjets und Hubschrauber nach Davos, und 2017 landeten schätzungsweise 200 Privatflüge pro Tag während der Veranstaltung in der Stadt.

Bis 2050 wird der Luftverkehr schätzungsweise 22 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verursachen. Dennoch kamen 2019 mehr als 600 Privatflugzeuge zum Davoser Forum, und dabei sind die Militärflugzeuge, die weitere 60 Präsidenten und Premierminister transportierten, noch gar nicht eingerechnet.

Laut WEF müssen wir uns jedoch keine Sorgen über diese Nachsicht der Oberschicht auf Kosten der Umwelt machen. „Mit wenig Selbstbewusstsein behaupten die führenden Vertreter des WEF, dass die Jetset-Klasse verspricht, Emissionszertifikate zu kaufen, um die Emissionen ihrer Flugzeuge auszugleichen“, so Forbes. Dies ist eine weitere Strategie der technokratischen Elite, um im Namen der Nachhaltigkeit und der „Netto-Null“-Kohlenstoffemissionen eine neue Welle der Kolonisierung zu starten.

Reiche Kohlenstoff-Super-Emittenten wollen sich freikaufen

Bill Gates hat sich das Jahr 2050 als Frist gesetzt, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das ist eine weitere ironische Aussage der Jetset-Elite. Gates lebt in einer 66.000 Quadratmeter großen Villa und reist in einem Privatjet, der stündlich 486 Gallonen Treibstoff verbraucht. Durch den Aufkauf enormer Mengen an Ackerland ist er ein Hauptverursacher von Kohlenstoffemissionen, und sein Jetset-Lebensstil macht ihn auch zu einem Kohlenstoff-„Super-Emittenten“.

Aber wenn es um die Elite geht, heißt es: „Tu, was ich sage, nicht, was ich tue“. Wie Vandana Shiva erklärt, werden, um die Welt zu zwingen, das neue Ernährungs- und Landwirtschaftssystem von The Great Reset zu akzeptieren, neue Bedingungen durch „naturbasierte“ Netto-Null-Lösungen geschaffen, die alles andere als gut für die Umwelt sind und die Reichen begünstigen.

Der Navdanya-Bericht „Erddemokratie: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-Being of All“, erklärt:

Wenn die „Ernährung der Welt“ durch Chemikalien und für Chemikalien gezüchtete Zwergsorten das falsche Narrativ war, das geschaffen wurde, um die Grüne Revolution durchzusetzen, so lautet das neue falsche Narrativ „Nachhaltigkeit“ und „Rettung des Planeten“. In der neuen ‚Netto-Null‘-Welt werden die Landwirte nicht mehr als Hüter des Landes und Pfleger, als Annadatas, die Lieferanten unserer Nahrung und Gesundheit, respektiert und belohnt. .. ‚Netto-Null‘ ist eine neue Strategie, um die Kleinbauern loszuwerden, zuerst durch ‚digitale Landwirtschaft‘ und ‚Landwirtschaft ohne Bauern‘ und dann durch die Last der gefälschten Kohlenstoffbuchhaltung.

Kohlenstoffausgleiche und der neue Buchhaltungstrick ‚Netto-Null‘ bedeuten nicht null Emissionen. Es bedeutet, dass die reichen Verschmutzer weiterhin die Umwelt verschmutzen und auch das Land und die Ressourcen derjenigen, die nicht verschmutzt haben – indigene Völker und Kleinbauern – für Kohlenstoffausgleiche an sich reißen werden.

Die Vorstellung, dass die Elite weiterhin die Umwelt verschmutzen kann, indem sie einfach Emissionsgutschriften kauft, um ihre Verschmutzung „auszugleichen“, ist schlicht und einfach Augenwischerei. Im Gespräch mit Business Insider erklärte Lucy Gilliam von der europäischen Non-Profit-Organisation Transport & Environment: „Sie entfernen nicht wirklich die Emissionen, die durch das Flugzeug entstanden sind. Das Flugzeug hat den Treibstoff verbrannt, und der Kohlenstoff wurde in die Atmosphäre freigesetzt.

Davos 2021: Den großen Reset vollziehen

Im Jahr 2021 wurde das Davoser Forum aufgrund der Pandemie im Januar virtuell und im August in Singapur persönlich abgehalten. Während der fünftägigen Veranstaltung im Januar, an der 1.507 Personen aus „den höchsten Führungsebenen“ teilnahmen, wurden fünf Bereiche der The Great Reset Initiative diskutiert, darunter:

Gestaltung kohärenter, nachhaltiger und widerstandsfähiger Wirtschaftssysteme.

Förderung eines verantwortungsvollen industriellen Wandels und Wachstums.

Verbesserung des verantwortungsvollen Umgangs mit unseren globalen Gemeingütern.

Nutzung der Technologien der vierten industriellen Revolution.

Förderung der globalen und regionalen Zusammenarbeit.

Es wird klargestellt, dass die COVID-19-Pandemie „ein einzigartiges Zeitfenster“ geschaffen hat, um rasch den „Großen Reset“ einzuleiten, bei dem es darum geht, alles zu verändern, von den künftigen globalen Beziehungen und der Ausrichtung der nationalen Volkswirtschaften bis hin zu „den Prioritäten der Gesellschaften, der Art der Geschäftsmodelle und der Verwaltung der globalen Gemeinschaftsgüter“.

Das Endziel ist der Aufbau eines neuen Gesellschaftsvertrags, was nach einem hochgesteckten Ziel klingt, aber nichts aussagt. „Build back better“ ist ein Slogan, der oft im Zusammenhang mit The Great Reset verwendet wird, und obwohl dies als neue Initiative dargestellt wird, handelt es sich in Wirklichkeit um eine Umbenennung von Begriffen für Technokratie und die alte „Neue Weltordnung“.

Teil des Plans ist die vierte industrielle Revolution, die Schwab seit mindestens 2016 diskutiert und die „durch eine Verschmelzung von Technologien gekennzeichnet ist, die die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Sphäre verwischt.“

Im Hinblick auf die Regierung wird die Revolution neue technologische Befugnisse mit sich bringen, die eine verstärkte Bevölkerungskontrolle durch „allgegenwärtige Überwachungssysteme und die Fähigkeit zur Kontrolle der digitalen Infrastruktur“ ermöglichen. Was die Auswirkungen auf die Menschen betrifft, so schrieb Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des WEF, 2016:

Die vierte industrielle Revolution wird nicht nur verändern, was wir tun, sondern auch, wer wir sind. Sie wird sich auf unsere Identität und alle damit verbundenen Fragen auswirken: unseren Sinn für Privatsphäre, unsere Vorstellungen von Eigentum, unsere Konsummuster, die Zeit, die wir der Arbeit und der Freizeit widmen, und die Art und Weise, wie wir unsere Karrieren entwickeln, unsere Fähigkeiten kultivieren, Menschen treffen und Beziehungen pflegen. Sie verändert bereits unsere Gesundheit und führt zu einem „quantifizierten“ Selbst, und früher als wir denken, könnte sie zur Vergrößerung des Menschen führen. Die Liste ist endlos, denn sie ist nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt.

Davos 2022: Der Startschuss für den Stakeholder-Kapitalismus

Davos 2022 wird im Januar 2022 stattfinden, mit Plänen zur Fortsetzung der Erzählung The Great Reset. Das Thema „Zusammenarbeiten, Vertrauen wiederherstellen“ wird sich auf die „Beschleunigung des Stakeholder-Kapitalismus, die Nutzung der Technologien der vierten industriellen Revolution und die Gewährleistung einer inklusiveren Zukunft der Arbeit“ konzentrieren.

Forbes beschreibt den Stakeholder-Kapitalismus, der auch als Stakeholder-Ökonomie bekannt ist, als „die Vorstellung, dass ein Unternehmen sich darauf konzentriert, die Bedürfnisse aller seiner Stakeholder zu erfüllen: Kunden, Mitarbeiter, Partner, die Gemeinschaft und die Gesellschaft als Ganzes.

Die Idee des Stakeholder-Kapitalismus gibt es seit mindestens 1932 und wurde im August 2019 von fast 200 CEOs großer Unternehmen bestätigt. Im Rahmen von The Great Reset wird sie nun jedoch beschleunigt.

„Die Unternehmen müssen sich nun voll und ganz dem Stakeholder-Kapitalismus verschreiben, was bedeutet, dass sie nicht nur ihre Gewinne maximieren, sondern ihre Fähigkeiten und Ressourcen in Zusammenarbeit mit den Regierungen und der Zivilgesellschaft nutzen müssen, um die zentralen Probleme dieses Jahrzehnts anzugehen. Sie müssen aktiv zu einer solidarischeren und nachhaltigeren Welt beitragen“, so Schwab.

Formen des Stakeholder-Kapitalismus wurden jedoch bereits erprobt und sind gescheitert, weil es nahezu unmöglich war, die widersprüchlichen Ansprüche der Stakeholder auszugleichen, und dies nur zu massiver Verwirrung und schlechten Renditen führte. Das Scheitern dieser Strategie hat dazu geführt, dass sich große Unternehmen stattdessen auf die Maximierung des Shareholder Value konzentrieren.

Die Zukunft von Lebensmitteln, Privatsphäre und Freiheit steht auf dem Spiel

Im Stakeholder-Kapitalismus werden private Unternehmen zu „Treuhändern der Gesellschaft“, wie Schwab sagte, was, wie er hinzufügte, „eindeutig die beste Antwort auf die sozialen und ökologischen Herausforderungen von heute ist“. Aber während es nach einer guten Sache klingt, wenn Unternehmen sich um ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und die Gesellschaft als Ganzes kümmern, ist das zugrundeliegende Thema, dass private Unternehmen die Macht über die Gesellschaft übernehmen – und nicht gewählte Führer.

Das WEF arbeitet mit multinationalen Konzernen zusammen, die in der Lebensmittel-, Öl-, Technologie- und Pharmaindustrie führend sind. Wie sieht eine Zukunft aus, in der diese Konzerne das Sagen haben? Wir haben bereits Ausschnitte gesehen, wie den UN-Gipfel für Ernährungssysteme 2021, der von Landwirten und Menschenrechtsgruppen boykottiert wurde, weil er angeblich die Interessen der Agrarindustrie, elitäre Stiftungen und die Ausbeutung der afrikanischen Ernährungssysteme begünstigte.

Was Big Tech betrifft, so ist es möglich, dass es als eigenes globales Regierungsgremium endet, das immer mehr Macht über die Gesellschaft ausübt. Ihre Privatsphäre und Ihre Daten, Ihre Lebensmittel und Ihr Zugang zu Medikamenten würden alle unter der Kontrolle dieser unternehmerischen „Wächter“ stehen. Wie der Politikwissenschaftler Ivan Wecke in Open Democracy schrieb:

Der Plan, aus dem The Great Reset hervorging, wurde Global Redesign Initiative genannt. Die Initiative wurde vom WEF nach der Wirtschaftskrise 2008 ausgearbeitet und enthält einen 600-seitigen Bericht über die Umgestaltung der globalen Governance. In der Vision des WEF wäre „die Stimme der Regierung eine unter vielen, ohne immer die letzte Instanz zu sein“. … Anstelle von Unternehmen, die vielen Interessengruppen dienen, werden im Multi-Stakeholder-Modell der Global Governance Unternehmen zu offiziellen Interessengruppen in der globalen Entscheidungsfindung befördert, während Regierungen zu einer von vielen Interessengruppen degradiert werden. In der Praxis werden die Unternehmen zu den wichtigsten Stakeholdern, während die Regierungen eine Nebenrolle spielen und die Zivilgesellschaft hauptsächlich als Schaufensterdekoration dient.

… Wenn Sie Wert auf Ihr Recht auf öffentliche Gesundheit, auf Privatsphäre, auf Zugang zu gesunden Lebensmitteln oder auf demokratische Vertretung legen, sollten Sie sich vor den Worten ‚Stakeholder-Kapitalismus‘ hüten, wenn sie auf dem nächsten Davos-Gipfel auftauchen.

