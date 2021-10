Feuerwehrgewerkschaftschef von NYC warnt vor einer Impfpflicht, die „Bürger in den Tod treibt“

„Wenn diese Stadt am 1. November in ein völliges Chaos versinkt, seien Sie bereit, die Scherben aufzusammeln, die der Bürgermeister verursacht.“

Der Vorsitzende der Feuerwehrgewerkschaft von New York City hat davor gewarnt, dass das Impfmandat von Bürgermeister Bill De Blasio, das nächste Woche in Kraft tritt, zu einem „totalen Chaos“ führen wird, bei dem eine große Zahl ungeimpfter Ersthelfer an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert wird und Bewohner ihr Leben verlieren.

In einem Auftritt bei Fox News Radio drängte Andrew Ansbro, Präsident der FDNY Firefighter Association, darauf, dass „die Reaktionszeiten durch die Decke gehen werden. Wir werden einfach nicht mehr in der Lage sein, die Notfälle rechtzeitig zu erreichen.“

„Brände werden länger brennen. Herzinfarktopfer werden länger auf dem Boden liegen“, erklärte Ansbro und fügte hinzu: „Menschen in steckengebliebenen Aufzügen werden stunden-, wenn nicht gar tagelang festsitzen.“

Ansbro sagte voraus, dass 30 bis 40 Prozent der Feuerwachen in New York City geschlossen werden, wenn das Mandat bestehen bleibt, wobei bis zu 45 Prozent der Belegschaft ungeimpft bleiben.

„Am Freitag, wenn sie die Zahlen auswerten, wer sich an die Vorschriften gehalten hat und wer nicht, werden sie mit der harten Realität konfrontiert, dass sie Feuerwachen schließen müssen“, erklärte Ansbro.

„Der Bürgermeister wird vor der Wahl stehen, uns entweder nach Hause zu schicken oder an seinen Waffen festzuhalten“, fuhr Ansbro fort und fügte hinzu: „Und seine Waffen werden dazu führen, dass Einwohner von New York City getötet werden.“

„Wenn die Stadt am 1. November im Chaos versinkt, müssen wir bereit sein, die Scherben aufzusammeln, die der Bürgermeister verursacht“, warnte der Feuerwehrchef weiter.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte Ansbro außerdem: „Ich habe meinen Mitgliedern gesagt, dass sie, wenn sie sich entscheiden, ungeimpft zu bleiben, sich trotzdem zum Dienst melden müssen.“

🇺🇸 President van de Uniformed Firefighters Association in New York, Andrew Ansbro :”Putting people out of work for making a personal health choice is something that we can never accept.” pic.twitter.com/87gQ7FdTcz — Kees71 (@Kees71234) October 26, 2021

Er erklärte auch, dass sich die Feuerwehrleute in der Stadt durch das Mandat und die Wahrscheinlichkeit, dass sie an der Arbeit gehindert werden, „beleidigt“ fühlen.

„Wenn ihnen gesagt wird, dass sie nicht arbeiten können, wird es die Abteilung und die Stadt New York sein, die sie nach Hause schickt. Und es werden die Behörde und die Stadt New York sein, die beim Schutz der Bürger von New York versagt haben“, sagte Ansbro.