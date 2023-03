Wissenschaftler in Japan erschaffen Mäuse mit zwei Vätern!

Wissenschaftler in Japan haben gerade Mäuse mithilfe von zwei biologischen Vätern gezüchtet.

Katsuhiko Hayashi, der die Forschung leitete, erzeugte Eizellen aus den Zellen männlicher Mäuse und setzte diese Eizellen in Leihmäuse ein, die daraufhin Nachwuchs bekamen.

Der Guardian berichtete, dass die neuen Forschungsergebnisse zur Behandlung von Unfruchtbarkeit eingesetzt werden und es gleichgeschlechtlichen Paaren eines Tages ermöglichen könnten, ein gemeinsames biologisches Kind zu bekommen.

Hayashi, der Wissenschaftler, der hinter dem Experiment steht, gab zu Protokoll, dass es „in Bezug auf die Technologie sogar in 10 Jahren [beim Menschen] möglich sein wird“.

Er erklärte weiter, dass er persönlich dafür wäre, dass die Technologie klinisch eingesetzt wird, damit zwei Männer ein Kind bekommen können, wenn sie sich als sicher erweist.

Here we go…scientists are trying to work on two men creating a child via an egg from their own cells.



They have achieved it with mice.



Reminds me of the saying: Just because you can do it does not mean you should.



