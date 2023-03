Catherine Austin Fitts entlarvt das Gefängnis der Zentralbank für digitale Währungen

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des Solari Report, Finanzexpertin und ehemalige stellvertretende Wohnungsbauministerin (Regierung Bush 41), sagt, dass die digitale Zentralbankwährung (CBDC) viel leichter gesagt als getan ist. Hinter den Kulissen tobt ein gigantischer Kampf zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken.

CAF erklärt: „Sie haben eine ganze Wirtschaft aufgebläht, und jetzt bringen Sie etwas (CBDC) heraus, das die Blase dramatisch schrumpfen lassen könnte, und das viele Banken aus dem Spiel und aus dem Geschäft werfen kann…“

„Wenn die Zentralbanken direkt um Privatkundenkonten konkurrieren, werden die Gebühren und das Geschäft für viele Banken schrumpfen. Es geht darum, ihre Einnahmen zu kürzen oder sie aus dem Geschäft zu drängen. CBDC ist also höchst umstritten. Ein Grund dafür ist, dass die Menschen allmählich aufwachen und erkennen: Oh, ich bin kein Insider mehr. CBDC wird mich in einen Sklaven verwandeln, und sie werden in der Lage sein, mir mein gesamtes Vermögen zu nehmen. Glauben Sie, die könnten Sie während der Pandemie einsperren? Das CBDC ist das ultimative Abriegelungsinstrument, und sie können jeden abriegeln, wann immer ihnen danach ist.“