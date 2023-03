In diesem zweiten Interview hatten wir erneut das Privileg, mit Pascal Najadi zu sprechen, einem pensionierten Schweizer Bankier und Geschäftsmann, der sich nachdrücklich für Transparenz und Reformen in der globalen Bankenbranche einsetzt. Najadi ist auch bekannt für seine Kampagne für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht in Malaysias Banken- und politischen Systemen nach der Ermordung seines Vaters Hussain Najadi im Jahr 2013.

Während des Interviews teilte Najadi seine Besorgnis über die Verteilung des unzureichend getesteten COVID-19-Impfstoffs auf globaler Ebene, die er als Menschenrechtsverletzung ansieht. Er betonte die Notwendigkeit für Entscheidungsträger auf nationaler und internationaler Ebene, mit Fürsprechern wie ihm in Dialog zu treten, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit umfassend informiert ist und dass politische Entscheidungen im besten Interesse der Bevölkerung getroffen werden.

Als prominente Persönlichkeit in der Finanzbranche hat sich Najadi nachdrücklich für Transparenz und Reformen eingesetzt. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, das Bewusstsein für mutmaßliche Korruption und Fehlverhalten in der globalen Bankenbranche zu schärfen und Finanzreformen und Transparenz zu fördern. Seine Kampagne für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht in Malaysias Banken- und politischen Systemen hat ihm den Ruf eines furchtlosen und unverblümten Fürsprechers für Veränderungen eingebracht.

Wir sind dankbar für die Gelegenheit, erneut mit Najadi zu sprechen, und wir hoffen, dass dieses Interview das Bewusstsein für die Bedeutung von Transparenz, Rechenschaftspflicht und ordnungsgemäßer Prüfung und Bewertung von Medizinprodukten weiter schärfen wird. Indem wir von Führungskräften wie Herrn Najadi lernen, können wir auf einen fundierteren und durchdachteren Ansatz für die öffentliche Gesundheitspolitik hinarbeiten und sicherstellen, dass nie wieder unzureichend getestete medizinische Produkte auf globaler Ebene angewendet werden.