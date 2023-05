Wissenschaftler sind verblüfft, nachdem sie festgestellt haben, dass sich die Antarktis seit über 70 Jahren nicht mehr erwärmt hat

Wissenschaftler finden es schwierig zu erklären, warum der Kontinent Antarktika in den vergangenen sieben Jahrzehnten eine Netto-Null-Erwärmung gezeigt hat… und wahrscheinlich noch viel länger.

Das Ausbleiben der Erwärmung in einem bedeutenden Teil des Planeten untergräbt die unbewiesene Hypothese, dass das vom Menschen in die Atmosphäre eingebrachte Kohlendioxid die Hauptdeterminante des globalen Klimas ist.

The Daily Sceptic berichtet: Die Debatte über die unbequemen Daten aus der Antarktis wird notwendigerweise weit weg von den neugierigen Augen der Mainstream-Medien geführt, da sie den Anforderungen der „etablierten“ Wissenschaft entspricht. Der Guardian, der die politische Agenda von Net Zero unterstützt, hat kürzlich die Alarmstufe seiner Leser mit der Vorstellung erhöht, dass „unvorstellbare Mengen an Wasser in die Ozeane fließen werden“, wenn die Temperaturen in der Region steigen und die Eispuffer verschwinden. Justin Rowlatt, der grüne Chefaktivist der BBC, überflog Teile der Region und wurde Zeuge einer „epischen Vision von zerbrochenem Eis“. Er bezeichnete die Antarktis als die „Frontlinie des Klimawandels“. Im Jahr 2021 erlebte der Südpol den kältesten sechsmonatigen Winter seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957, eine Tatsache, die im Mainstream weitgehend ignoriert wird. Der einmalige Schlechtwetter-Promoter Reuters hat daraufhin die Kommentare zu diesem Ereignis in den sozialen Medien „faktengeprüft“. Dabei wurde festgestellt, dass „ein Zeitraum von sechs Monaten nicht lang genug ist, um einen Klimatrend zu bestätigen“.

In einem kürzlich erschienenen Papier zweier Klimawissenschaftler (Singh und Polvani) wird eingeräumt, dass sich die Antarktis in den vergangenen sieben Jahrzehnten trotz eines Anstiegs der Treibhausgase in der Atmosphäre nicht erwärmt hat. Es wird festgestellt, dass die beiden Polarregionen ein „Rätsel“ für das Verständnis des gegenwärtigen Klimawandels darstellen, da die jüngste Erwärmung in der Arktis und der Antarktis sehr unterschiedlich ausfällt. Die nachstehende Grafik zeigt die durchschnittlichen Oberflächentemperaturen der Antarktis von 1984 bis 2014 im Vergleich zum Basiszeitraum 1950–1980.

Die Wissenschaftler stellen fest, dass sich die Meereisfläche der Antarktis in den vergangenen sieben Jahrzehnten nur geringfügig vergrößert hat und dass die Erwärmung in weiten Teilen des Eisschildes „fast nicht vorhanden“ war. Die NASA schätzt den gegenwärtigen Eisverlust in der Antarktis auf 147 Gigatonnen pro Jahr, aber bei 26.500.000 Gigatonnen, die noch fehlen, entspricht dies einem jährlichen Verlust von 0,0005 %. Bei der derzeitigen NASA-Eisverlustschmelze wird alles in etwa 200.000 Jahren verschwunden sein, obwohl die Erde bis dahin eine oder zwei weitere Eiszeiten durchlaufen haben könnte.

Die meisten alarmistischen Kommentare beziehen sich auf den zyklischen Verlust des Meereises an der Küste und eine gewisse Erwärmung in Teilen des Westens des Kontinents. Die Meereisbedeckung bewegt sich jedoch auf einem Niveau wie vor etwa 50 Jahren, wie die nachstehende Grafik zeigt. Auf einen leichten Anstieg und Rückgang Anfang der 2010er-Jahre folgte eine Rückkehr zum Mittelwert.