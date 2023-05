Wir haben den Feind getroffen

„Wenn wir sehen, wie die wenigen Wahrheitsverkünder, die die Stars ihrer Organisationen sind, aus dem Weg geräumt werden – Tucker Carlson von Fox News, Matt Taibbi von Rolling Stone, Glenn Greenwald von The Intercept, James O’Keefe von Project Veritas … müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass es eine organisierte Verschwörung zur Unterdrückung der Wahrheit gibt.“ – Paul Craig Roberts

Das Seltsame, das die Medien über den Dritten Weltkrieg verschweigen, ist, dass Amerikas Hauptfeind in diesem Kampf… die US-Regierung selbst ist! Amerika sieht aus wie die verrückte Person auf der Straße, die sich selbst an den Kopf schlägt. Wie sonst ist dieser epische Akt der nationalen Selbstzerstörung zu erklären?

Das „Joe Biden“-Regime „setzt sich für unsere Demokratie ein“, indem es versucht, jede öffentliche Äußerung darüber zum Schweigen zu bringen, was es in der Welt tut und wie es seine eigenen Bürger behandelt. In der Zwischenzeit bröckelt das gesamte Gerüst des amerikanischen Lebens und man soll nicht merken, dass es passiert. Das Lustige daran ist, dass die Demokratische Partei dies für eine Wahlkampfstrategie hält. Der lustigste Teil des lustigen Teils ist, dass wir uns überhaupt die Mühe machen, Wahlen abzuhalten.

Verstehen Sie, „Joe Biden“ tut nur so, als würde er wieder für das Amt des Präsidenten kandidieren, genauso wie er in den vergangenen zwei Jahren nur so getan hat, als wäre er Präsident. Sollen wir zum Beispiel glauben, dass der alte Zombie ein glühender Maoist geworden ist? Oder dass er überhaupt eine bekannte strukturierte politische Philosophie verfolgt, außer dass er Schecks von Gefälligkeitssuchenden aus aller Welt einlöst?

„Joe Biden“ tut so, als würde er kandidieren – egal wie absurd es scheint -, weil seine Handlanger wissen, dass nur eine titanische Vortäuschung politischer Stärke die Enthüllung der ungeheuren Kriminalität seiner Familie und den Sturz aller, die an diesen kaputten Wagen angehängt sind, abwenden kann.

So viel zu den lustigen Dingen. Die Dinge kommen an den Punkt, an dem wir aufhören zu lachen. Jetzt geht es nur noch darum, wie das Unheil seinen Lauf nimmt. Unser nationales Fiasko besteht aus so vielen weiteren Teilen, die alle auf katastrophale Art und Weise aus dem Ruder laufen.

Das Ukraine-Fiasko

Das Ukraine-Projekt ist ein großer Teil davon. Es war ungeheuer dumm, einen Krieg vor der Haustür Russlands zu provozieren, und die Seite, die wir unterstützt haben, das korrupte Zelenski-Regime, hat bereits verloren. Sie wissen es nur nicht, weil das amerikanische Nachrichtengeschäft ein Witz für die amerikanische Öffentlichkeit ist. Es wird nichts ehrlich berichtet.

Die Ukraine ist das letzte in einer Reihe von unglücklichen militärischen Abenteuern, die Amerikas Glaubwürdigkeit in der Welt erschöpft haben, insbesondere was unsere militärische Überlegenheit betrifft. (Man denke nur an die russische Hyperschallrakete Kinzhal.) Der Schlamassel in der Ukraine wird viele unerwartete Folgen haben. Eine davon wird das Auseinanderbrechen der NATO sein, die nur eine falsche Fassade für die amerikanische Militärmacht war.

Deutschland könnte sich mit dem, was es hat, nicht einmal aus einem Seesack herauskämpfen und ist angeblich die führende Wirtschaftsmacht in Europa. Die traurige Wahrheit ist, dass es ohne das billige russische Erdgas, mit dem es bisher versorgt wurde, keine Macht mehr sein wird, und später in diesem Jahr wird Deutschland in Panik versuchen, seine schrecklich beschädigten Handelsbeziehungen mit Russland wiederherzustellen, um dieses Erdgas zu bekommen.

Da die wesentliche Aufgabe der NATO darin besteht, sich Russland in allen Bereichen entgegenzustellen, wird dies das Ende der NATO sein. Europa wird wieder zu dem werden, was es schon immer war: eine Region mit zankenden nationalen Interessen. Hoffen wir, dass Europa nicht wieder zu dem Schlachthaus wird, das es im letzten Jahrhundert war.

Man geht auf zwei Arten pleite

Das Scheitern des Ukraine-Projekts könnte leicht einen Zusammenbruch des europäischen Bankensystems auslösen, der sofort auf das amerikanische Bankensystem übergreifen würde, da sich die Verpflichtungen auflösen und die Zahlungen eingestellt werden.

Der Nettoeffekt von all dem wird das Verschwinden einer ganzen Menge Kapital sein, einschließlich des Geldes auf Bankkonten, des Geldes, das in Aktien und Anleihen investiert ist, des Geldes, das in Pensionsplänen hinterlegt ist, und des Geldes, das von Versicherungsgesellschaften kontrolliert wird.

Wie ich bereits erwähnt habe – und es lohnt sich, dies zu wiederholen – kann man auf zwei Arten pleite gehen: Man kann kein Geld haben, oder man kann Geld haben, das wertlos ist. In den „Joe Biden“-Jahren sind wir stetig dem letzteren Weg gefolgt, aber jetzt sind wir kurz davor, überhaupt kein Geld mehr zu haben. Wenn wir pleite sind, erregen wir die Aufmerksamkeit der Amerikaner. Und der erste Ort, an dem sie sich umsehen werden, ist die Partei, die an der Macht ist.

Mehrere Skandale haben „Joe Biden“ endlich eingeholt und entgehen dem gewaltigen Unterdrückungsapparat, der von der Rechtsabteilung des Tiefen Staates errichtet wurde. Justizminister Merrick Garland selbst wird nun von einem IRS-Whistleblower direkt in die Behinderung der Justiz verwickelt.

Wahlbeeinflussung?

Der Vorwurf lautet, Garland habe sich in das Verfahren gegen Hunter Biden bei der Staatsanwaltschaft von Delaware eingemischt und den Kongress darüber belogen. Hinzu kommt eine neue Behauptung mit handfesten Beweisen (Aussage des ehemaligen amtierenden CIA-Direktors Mike Morell), dass Außenminister Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan als „Biden“-Wahlkampfvertreter im Jahr 2020 dafür gesorgt haben, dass einundfünfzig Geheimdienstoffiziere, darunter fünf pensionierte CIA-Direktoren, einen gefälschten Brief unterzeichneten, in dem sie den Hunter-Laptop als russisches Desinformationsprojekt anprangerten, obwohl sie wussten, dass dies nicht stimmt. Das kann als Wahlbeeinflussung gewertet werden.

All das sind ziemlich neue Nachrichten. Seit vielen Monaten ist bekannt, dass der Abgeordnete James Comer (R-KY), Vorsitzender des House Oversight Committee, im Besitz von Bankunterlagen ist, aus denen hervorgeht, dass in mehr als hundert Fällen Millionen von Dollar aus dem Ausland auf verschiedene Konten der Familie Biden überwiesen wurden.

Sieht nicht gut aus. Sieht nach Anklageerhebung aus. Wird das Justizministerium versuchen, alles abzublocken? Ja, wahrscheinlich.

Eine Bürgerkriegsstrategie

Zu allem Überfluss berichten Beobachter, dass in den kommenden Wochen täglich mehr als zehntausend illegale Einwanderer aus Mexiko in die USA kommen werden. Das Heimatschutzministerium von Alejandro Mayorkas und das Außenministerium von Herrn Blinken haben mit internationalen Nichtregierungsorganisationen, die über die UNO arbeiten, Absprachen getroffen, um diese Einwanderer systematisch über die Grenze zu schleusen und sie mit vorgefertigten gefälschten Asylpapieren auszustatten.

Diese Woche haben Senator Cory Booker (D-NJ) und Abgeordnete Pramila Jayapal (D-WA) einen Gesetzesentwurf eingebracht, der jeder Person, die sich als LBGTQ ausgibt, die uneingeschränkte Einwanderung ermöglicht. Zu den Mitbefürwortern des Gesetzes gehören Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Inwiefern ist dies eine Strategie zur Wiederwahl?

Das ist es nicht. Wenn diese Fragen nicht geklärt werden, wird es eine Bürgerkriegsstrategie sein.