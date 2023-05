Eine Punkt-für-Punkt-Entlarvung der False-Flag-Verschwörungstheorie des ISW über den Angriff auf den Kreml

Andrew Korybko

Die Argumentation des „Institute for the Study of War“ zur Unterstützung der Verschwörungstheorie, Russland habe ein Attentat auf Präsident Putin unter falscher Flagge inszeniert, läuft auf die böswillige Falschdarstellung seiner koordinierten Medienreaktion, dieses auf Band aufgenommenen Anschlags und die Wunschvorstellungen von Militärbloggern über das, was bald folgen könnte, hinaus.

Das sogenannte „Institute for the Study of War“ (ISW) wird von den Mainstream-Medien als angeblich neutrale Autorität in Bezug auf den Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine zitiert, doch in Wirklichkeit dient es nur als pseudoakademische Fassade für die Verbreitung von Narrativen zur Informationskriegsführung. Nie war dies offensichtlicher als in dem Beitrag, der die Verschwörungstheorie unterstützt, wonach das versuchte Attentat auf Präsident Putin am Dienstagabend ein Anschlag unter falscher Flagge gewesen sein soll.

Dieser Beitrag ergänzt den vom Vortag und entlarvt ihren Bericht umfassend, Punkt für Punkt:

Behauptung: „Russland hat dieses Attentat wahrscheinlich inszeniert, um einem russischen Publikum im Inland den Krieg vor Augen zu führen und die Voraussetzungen für eine breitere gesellschaftliche Mobilisierung zu schaffen.“

Die Wahrheit: Kiew hat den Konflikt bereits nach Russland gebracht, indem es zwei Journalisten in die Luft gesprengt und die Krim-Brücke bombardiert hat, so dass es keiner falschen Flagge bedarf, um die Gesellschaft zu mobilisieren, worauf viele Patrioten sehnsüchtig gewartet haben.

Behauptung: „Die russischen Behörden haben in jüngster Vergangenheit Schritte unternommen, um die russische Luftverteidigung zu verstärken, auch innerhalb Moskaus selbst, und es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass zwei Drohnen mehrere Schichten der Luftverteidigung durchdringen und direkt über dem Herzen des Kremls detonieren oder abgeschossen werden konnten, und zwar auf eine Art und Weise, die spektakuläre Bilder lieferte, die von der Kamera gut eingefangen wurden.“

Die Wahrheit: Es ist möglich, dass die beiden Drohnen von Moskau aus und vielleicht sogar in unmittelbarer Nähe des Kremls abgeschossen wurden, um die starke Luftabwehr der Hauptstadt zu durchdringen. Die Andeutung, dass dieser Vorfall, der von der Kamera aufgezeichnet wurde, angeblich bedeutet, dass er inszeniert wurde, ist ebenso absurd wie die Unterstellung, dasselbe gelte für Aufnahmen von willkürlichen Verbrechen, Schulschießereien und Terroranschlägen.

Behauptung: „Die sofortige, kohärente und koordinierte Reaktion des Kremls auf den Vorfall deutet darauf hin, dass der Angriff intern so vorbereitet wurde, dass seine beabsichtigte politische Wirkung die Peinlichkeit überwiegt. Der Kreml beschuldigte die Ukraine sofort, einen Terroranschlag verübt zu haben, und die offiziellen Reaktionen Russlands konzentrierten sich rasch auf diese Anschuldigung.“

Wahrheit: Es ist unbestreitbar dokumentiert, dass der Kreml nicht sofort auf diesen Vorfall reagierte, sondern etwa zwölf Stunden danach damit wartete, wahrscheinlich aufgrund der Notwendigkeit, HUMINT/SIGINT anzuzapfen, um keinen Zweifel daran zu lassen, wer hinter diesem Angriff steckt, was die koordinierte Medienreaktion danach erklärt, da jeder buchstäblich einen halben Tag Zeit hatte, sich vorzubereiten.

Behauptung: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die offizielle russische Reaktion anfangs viel unorganisierter gewesen wäre, da russische Beamte sich darum bemühten, eine kohärente Erzählung zu entwickeln und die rhetorischen Auswirkungen einer eindeutigen Informationsblamage auszugleichen. Der Kreml hat es bei anderen militärischen Demütigungen, die er nicht selbst verschuldet hat, wie etwa den Niederlagen von Balakliya und Cherson City im September und November 2022, versäumt, rechtzeitig und kohärent mit Informationen zu reagieren.

Die Wahrheit: Die beiden Beispiele, die am Ende des obigen Auszugs angeführt werden, lassen sich nicht mit den Nachrichten nach dem Vorfall vom Dienstagabend vergleichen. An Russlands ungeplanten Rückzügen aus den Regionen Charkow und Cherson waren eingebettete Militärblogger beteiligt, die unabhängig voneinander die Ereignisse aus ihrer persönlichen Perspektive schilderten, während keiner von ihnen auf dem Roten Platz anwesend war, als sich der Drohnenangriff ereignete, über den mit halbtägiger Verspätung berichtet wurde, und zwar aus den im vorangegangenen Faktencheck erläuterten Gründen.

Behauptung: „Die rasche und kohärente Präsentation einer offiziellen russischen Darstellung des Angriffs deutet darauf hin, dass Russland diesen Vorfall in unmittelbarer Nähe zum Feiertag des 9. Mai, dem Tag des Sieges, inszeniert hat, um den Krieg für sein heimisches Publikum als existenziell darzustellen.“

Wahrheit: Das koordinierte Medienecho wurde bereits berücksichtigt, während der Zeitpunkt dieses Angriffs die Falschflaggen-Theorie nicht bestätigt, sondern vielmehr die Behauptung untermauert, dass Kiew diesen Angriff vor dem Tag des Sieges durchgeführt hat, um die russischen Behörden und Sicherheitsdienste maximal zu diskreditieren.

Behauptung: „Der Kreml könnte den Anschlag nutzen, um die Absage oder weitere Einschränkung der Feierlichkeiten zum 9. Mai zu rechtfertigen, was wahrscheinlich die Informationsbemühungen verstärken würde, die den Krieg in der Ukraine als direkte Bedrohung der russischen Feierlichkeiten zu ehrwürdigen historischen Ereignissen darstellen.“

Die Wahrheit: Es wäre in höchstem Maße unverantwortlich, wenn eine Regierung nicht zumindest entsprechende Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld von öffentlichen Großveranstaltungen im ganzen Land in Betracht ziehen würde, nachdem ein Drohnenangriff im Vorfeld ihrer wichtigsten Veranstaltung des Jahres erfolgt ist und buchstäblich die Residenz des Präsidenten getroffen hat.

Behauptung: „Diese Nachrichten von Kreml-nahen Milbloggern könnten die Einschätzung stützen, dass der Zweck dieses Angriffs unter falscher Flagge eher darin bestand, verstärkte Mobilisierungsmaßnahmen zu rechtfertigen, als irgendeine Art von Eskalation.“

Wahrheit: Wunschdenken, das von populären Mitgliedern der „patriotischen Opposition“ wie den meisten russischen Militärbloggern geteilt wird, kann objektiv als kein glaubwürdiger Beweis für eine geheime Verbindung zum Kreml bezeichnet werden.

Die sieben oben genannten Faktenchecks sollen nun zusammengefasst werden.

Die Argumente des ISW zur Unterstützung dieser Verschwörungstheorie laufen auf die böswillige Falschdarstellung von Russlands koordinierter Medienreaktion, die Aufzeichnung dieses Angriffs und die Wunschvorstellungen der Militärblogger über das, was bald folgen könnte, hinaus. Keiner der drei Hauptpunkte beweist zwingend, dass das versuchte Attentat auf Präsident Putin ein Anschlag unter falscher Flagge war. Vielmehr sind sie so leicht zu entlarven, dass sie das ISW als einen Waschsalon für Informationskriegsführung der US-Regierung entlarven.