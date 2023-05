Novak Djokovic spricht über die NATO-Bombardierung seines Elternhauses im Jahr 1999

„Wir waren gerade dabei, wieder einzuschlafen, da gab es eine gewaltige Explosion. Meine Mutter ist rasant aufgestanden und hat sich den Kopf an der Heizung gestoßen und ist dann bewusstlos geworden. Wir weinten also wegen der Bomben, und wir weinten, weil meine Mutter nicht reagierte, und mein Vater war da, und man weiß einfach nicht, was passiert, wissen Sie?

Zum Glück schaffte es mein Vater, meiner Mutter zu helfen, wieder zu sich zu kommen, und wir sammelten schnell unsere Sachen ein, nahmen das Nötigste mit und gingen hinaus. Es gab keine Straßenlaternen, alles war abgeschaltet, und es war so laut, dass wir uns nicht hören konnten, auch wenn man schrie. Mein Vater trug meine Brüder, und meine Mutter trug ein paar Sachen, und dann rutschte ich aus und fiel hin, und ich schaute auf und sah dieses Tarnkappenflugzeug fliegen und Dinge abwerfen, und der Boden bebte.

Das ist natürlich eine der traumatischsten Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe und die mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist… Wie ist es möglich, dass sich große Länder zusammentun und so kleine Länder bombardieren, hilflose Menschen auf der Straße, und einfach alles zerstören? Ich konnte das nicht verstehen. Es gibt keine Rechtfertigung für einen Krieg. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, jemanden zu töten und ihm sein Zuhause wegzunehmen.

Das ist die ultimative Grausamkeit. Und das hat mich und alle anderen in Serbien sehr wütend gemacht, und die Narben dieser Emotionen und dieser Wut sind heute noch in jedem von uns vorhanden. Aber ich habe an mir selbst und an diesen Emotionen gearbeitet, um zu vergeben, denn man muss vergeben können. Und schließlich, wie kann man von etwas mehr angetrieben werden als von der Liebe? Und Liebe ist Vergebung. Und das ist meine Lebensphilosophie.“

