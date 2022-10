Wissenschaftler testen neues drahtloses Hirnimplantat, das Nanopartikel aktiviert, um Tumore mit Wärme zu eliminieren

Ein neues Gehirnimplantat, das von Forschern der Stanford Medicine entwickelt wurde, nutzt Infrarotlicht, um Nanopartikel im Gerät zu aktivieren, die Wärme erzeugen und bösartige Krebstumore abtöten.

Das Hirnimplantat würde eingesetzt, um die tödliche Masse während 15-minütiger Behandlungen über einen Zeitraum von 15 Tagen zu schrumpfen.

Das Gerät würde zwischen Haut und Schädel implantiert werden.

Die Temperatur des Gehirnimplantats steigt auf bis zu 40 Grad Fahrenheit (4,44 Grad Celsius), eine Temperatur, die nach Ansicht der Wissenschaftler Krebszellen abtötet, ohne das umliegende Hirngewebe zu schädigen.

Die photothermische Behandlung, eine Technik zur Behandlung von Tumoren, wird bereits zur Behandlung von Tumoren eingesetzt, allerdings bisher nur während der Operation.

Wissenschaftler von Stanford Medicine haben die neue Technologie der Hirnimplantate an Mäusen mit Hirntumoren erprobt.

Die Mäuse mit Hirntumoren wurden in zwei Kategorien eingeteilt, eine Gruppe erhielt das Hirnimplantat, die andere nicht. Nachdem die Mäuse mit den Hirnimplantaten 15 Tage lang täglich 15 Minuten lang behandelt worden waren, verbesserte sich ihr Zustand und sie mussten nicht mehr operiert werden.

Das Forscherteam behauptet, dass die Nanopartikel an der Tumorstelle verblieben und das umliegende Gewebe nicht beschädigten und dass die Mäuse, denen das Gehirn implantiert worden war, bei der Aktivierung der Nanopartikel unbeeindruckt blieben.

Ferner behaupten die Wissenschaftler, dass die Hirnimplantate die Lebensspanne der Mäuse, die sich dem Verfahren unterzogen, verlängerten und die Überlebensrate der Nagetiere verdoppelten oder verdreifachten. Das Team muss jedoch noch herausfinden, ob die Technologie auch die Lebensdauer anderer Tierarten verlängern kann.

Die Mechanismen des Wellenlichts und der Erwärmung können so modifiziert werden, dass sie auf Tumore unterschiedlicher Größe und Lage im Gehirn abzielen. Das Forscherteam konzentriert sich in erster Linie auf die Behandlung des Glioblastoms, einer aggressiven Krebsart, die in der Regel eine Operation am offenen Schädel und eine Chemotherapie erfordert und oft unheilbar ist.

Mäuse, deren Gehirne mit der Technologie infundiert wurden, „hatten eine bis zu dreimal längere Überlebenszeit als Tiere, die das Implantat nicht erhielten“, berichtet Daily Mail.

„Das Team stattete das Hirnimplantat mit sternförmigen Gold-Nanopartikeln und einer kleinen Antenne aus, um elektrische Signale in Infrarotlicht umzuwandeln, das die Nanopartikel aktiviert, um Wärme zu erzeugen – und das alles kann aus der Ferne erfolgen“, heißt es in der Veröffentlichung. „Die Forscher stellen sich vor, dass ihr Gerät, wenn es an menschliche Patienten angepasst wird, für die Behandlung zu Hause zusätzlich zur Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung eingesetzt werden könnte, ohne die Belastung durch Krankenhausbesuche zu erhöhen oder das normale Leben der Patienten zu unterbrechen.“

Der Mitautor der Studie, Hamed Arami, PhD, behauptet, die Gehirnimplantate seien wirksamer als eine Chemotherapie und verursachten weniger schädliche Nebenwirkungen.

„Die Nanopartikel helfen uns, die Behandlung nur auf den Tumor zu richten, sodass die Auswirkungen im Vergleich zu Chemotherapie und Bestrahlung relativ gering sind“, so Arami in einer Erklärung. „Die Struktur und die Dosierung der Nanopartikel sind so kalibriert, dass sie genau die richtige Menge an Wärme erzeugen.“

Mäuse, die Hirnimplantate erhielten und sich einer Chemotherapie unterzogen, leben am längsten, behaupten die Forscher.

„Glioblastom-Patienten leben oft nicht länger als zwei bis drei Jahre nach der Diagnose, weil man nicht jeden Teil des Tumors loswerden kann und der Tumor medikamenten- oder strahlenresistent werden kann“, so Arami. „Unser Ziel ist es, dies mit anderen Behandlungen zu kombinieren, um die Überlebenszeit zu verlängern.

Das neue Hirnimplantat kommt inmitten der Bemühungen von Transhumanisten, Menschen mit Maschinen zu verschmelzen, um Cyborgs zu werden.

Das Unternehmen Neuraliknk des Milliardärs Elon Musk entwickelt Gehirnimplantate, um mit Maschinen durch Gedanken kommunizieren zu können.

Das Neurotechnologieunternehmen hat Mikrochips für künstliche Intelligenz in die Gehirne von Affen implantiert.

Im September erhielt die Universität von Kalifornien Davis Berichten zufolge 371 Fotos von Tieren, die während der Experimente von Neuralink zur Implantation von Gehirnchips getötet wurden.

Musk, der Neuralink im Jahr 2016 mitbegründet hat, hat versprochen, dass die Technologie von Neuralink „jemanden mit Lähmungen in die Lage versetzen wird, ein Smartphone mit seinem Verstand schneller zu bedienen als jemand, der seine Daumen benutzt.“

Die Universität von Kalifornien, Davis, hat 371 Fotos erhalten, auf denen die Affen zu sehen sind, die während der Mission von Neuralink, ihnen Gehirnchips einzusetzen, gestorben sind.

Die Gruppe Physicians Committee for Responsible Medicine (Ärztekomitee für verantwortungsvolle Medizin) verklagte die UC, Davis im Februar, weil sie sich weigerte, Fotos und Videos von Neuralink-Experimenten freizugeben.

„UC Davis denkt, dass die Öffentlichkeit zu dumm ist, um zu wissen, was sie da sieht“, sagte Ryan Merkley, Direktor für Forschungsförderung beim Ärztekomitee, in einer Erklärung im September. „Aber es ist klar, dass die Universität einfach versucht, vor den Steuerzahlern die Tatsache zu verbergen, dass sie sich mit Elon Musk zusammengetan hat, um Experimente durchzuführen, bei denen Tiere leiden und sterben.“

Trotz der während des Versuchs getöteten Tiere hat Neuralink im Januar mit klinischen Versuchen begonnen, Menschen Gehirnchips zu implantieren, die mit externen Geräten kommunizieren.