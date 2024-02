Die Technologie, die im COVID-19-Impfstoff von Moderna zum Einsatz kommt, birgt Toxizitätsrisiken, wie Wissenschaftler des Unternehmens in einer neuen Veröffentlichung betonen.

„Eine der größten Herausforderungen besteht darin, das Risiko potenzieller Toxizitäten, die mit der mRNA-Technologie verbunden sind, wirksam zu verringern“, schreiben die Wissenschaftler in dem Artikel, der am 23. Januar in Nature Reviews Drug Discovery veröffentlicht wurde.

Die COVID-19-Impfstoffe von Moderna und Pfizer nutzen die Technologie der modifizierten Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Die mRNA wird mithilfe von Lipid-Nanopartikeln (LNP) verabreicht.

Zu den Toxizitätsrisiken gehören „die strukturellen Komponenten der Lipid-Nanopartikel, die Herstellungsmethoden, der Verabreichungsweg und die Proteine, die aus den komplexierten mRNAs hergestellt werden“, so die Autoren der Studie.

Zu den Autoren des Artikels gehören Eric Jacquinet und Dimitrios Bitounis, Mitarbeiter von Moderna, sowie Maximillian Rogers, der zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels bei Moderna arbeitete.

Moderna hat auf die Bitte um Stellungnahme nicht reagiert.

Die mRNA-Impfstoffe haben mehrere bekannte Nebenwirkungen, darunter Herzmuskelentzündungen und schwere allergische Schocks. Diese können durch Überempfindlichkeitsreaktionen hervorgerufen werden, die durch „jede LNP-mRNA-Komponente“ ausgelöst werden können, am wahrscheinlichsten jedoch durch PEG-gelabelte Lipid-Nanopartikel, die „die potenziell reaktivste Komponente“ sind, so die Wissenschaftler.

Polyethylenglykol (PEG), ein Bestandteil der Impfstoffe COVID-19 von Pfizer und Moderna, ist dafür bekannt, dass es allergische Reaktionen auslösen kann. Unabhängige Wissenschaftler sind sich über den Mechanismus nicht einig, während Pfizer behauptet, dass PEG die Ursache des Problems sei.

Die neue Studie stützt sich auf frühere Veröffentlichungen und andere Daten. Die Autoren haben keine neuen Experimente durchgeführt.

In einigen der zitierten Arbeiten wurden die mRNA und das Spike-Protein, die durch die Moderna-Spritze freigesetzt werden, noch Wochen oder Monate nach der Impfung in verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers gefunden, obwohl die Gesundheitsbehörden bei der Einführung der Impfstoffe behaupteten, dass diese Substanzen den Körper innerhalb weniger Tage verlassen würden.

Die Wissenschaftler erklärten, dass der COVID-19-Impfstoff von Moderna „sicher und wirksam“ sei und begrüßten die Entwicklung eines aktualisierten Impfstoffs als „Beweis für die schnelle Entwicklung von Veränderungen mit der mRNA-Technologie in der Klinik“. Aufgrund der „flüchtigen Natur der mRNA“ könne jedoch „eine wiederholte Verabreichung erforderlich sein“, so die Wissenschaftler.

Später fügten die Wissenschaftler hinzu, dass die Verringerung des Risikos von Toxizität bei mRNA-basierten Impfstoffen und Medikamenten notwendig, aber „kompliziert“ sei. Dies kann durch einen mehrgleisigen Ansatz erreicht werden, der fortschrittliche Labortests und die Anpassung präklinischer Tierversuche umfasst, um die Unterschiede in der Physiologie von Mensch und Tier besser zu berücksichtigen“.

Moderna und andere Unternehmen testen derzeit eine Reihe neuer mRNA-Produkte, darunter Grippeimpfstoffe und Krebstherapien.

„Dank der mRNA-Plattform, die wir aufgebaut haben, verfügen wir über eine spannende Pipeline mit bis zu 15 Markteinführungen in den nächsten fünf Jahren“, erklärte Stéphane Bancel, CEO von Moderna, den Investoren auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz des Unternehmens.

Der korrespondierende Autor der Studie, Mansoor Amiji von den Fachbereichen Pharmazeutische Wissenschaften und Chemieingenieurwesen der Northeastern University, hat Bitounis um eine Stellungnahme gebeten, die dieser jedoch nicht beantwortet hat.

Dr. Malone antwortet:

Dr. Robert Malone, der an der Erfindung der mRNA-Technologie beteiligt war, sagte, das Papier verharmlose die Bandbreite der Risiken, die mit mRNA-basierten Impfstoffen verbunden seien, und es handele sich möglicherweise um einen begrenzten Hangout oder eine Propagandatechnik.

Diese Technik ist eine Form der Irreführung, bei der bestimmte Informationen angeboten werden, um die Entdeckung anderer Informationen zu verschleiern oder zu verhindern.

„Meine großzügigste Interpretation der allgemeinen Absicht des Artikels ist, dass dieser Artikel Informationen über die Risiken und Toxizitäten dieser Plattformtechnologie zusammenfasst und wiedergibt, die Moderna in einer Weise veröffentlicht sehen möchte, die das Unternehmen, seine Aktivitäten und die zugrunde liegende Plattformtechnologie im bestmöglichen Licht erscheinen lässt“, schrieb Dr. Malone, der nicht an der Arbeit beteiligt war, in seiner Rezension.

Eine weniger großzügige Interpretation der Absicht ist, dass der Artikel eine subtile Form der Propagandastrategie darstellt, die allgemein als „Limited Hangout“ bekannt ist.