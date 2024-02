Der Schmutz auf antibakterielle Seife und Handdesinfektionsmittel

Die Geschichte auf einen Blick

Die routinemäßige Desinfektion Ihres Körpers und Ihrer Umgebung kann auf lange Sicht mehr schaden als nutzen. Sie fördern nicht nur die Entwicklung arzneimittelresistenter Bakterien, sondern antibakterielle Verbindungen wie Triclosan und quaternäre Ammoniumverbindungen (QACs oder „Quats“) werden auch mit einer Reihe von gesundheitsschädlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht

Die Forschung hat gezeigt, dass Triclosan ein starker endokriner Disruptor ist, der die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigt. Endokrin wirksame Chemikalien können eine Reihe von Gesundheitsproblemen begünstigen, darunter Fettleibigkeit, Brust-, Eierstock-, Prostata- und Hodenkrebs, Frühgeburten und niedriges Geburtsgewicht bei Babys, frühzeitige Pubertät bei Mädchen und Hodenhochstand bei Jungen

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Triclosan im Jahr 2016 aufgrund vermuteter Gesundheitsrisiken aus Seifenprodukten verbannt, aber es ist immer noch in vielen Zahnpasten, Mundwässern und Handdesinfektionsmitteln enthalten. Triclosan gelangt auch in unsere Lebensmittelversorgung; man findet es regelmäßig in Seen, Flüssen, Bächen, Abwässern, Bewässerungswasser und Klärschlamm, der als Dünger auf Felder ausgebracht wird

QACs finden sich in Reinigungsmitteln, Handdesinfektionsmitteln, Körperpflegeprodukten, vielen Arten von Tüchern (Oberflächen-, Baby-, Hand- und Desinfektionstücher) und bestimmten Pestiziden

Zu den negativen gesundheitlichen Auswirkungen von QACs gehören allergische Kontaktdermatitis, Asthma und COPD, unterdrückte Immunfunktion, verminderte Fruchtbarkeit, beeinträchtigte Embryonalentwicklung und Entwicklungsstörungen, mitochondriale Dysfunktion und ein erhöhtes Risiko für antimikrobielle resistente Infektionen

Händewaschen steht ganz oben auf der Liste, wenn es um die wirksame Vorbeugung von ansteckenden Krankheiten und Infektionen geht, aber viele machen immer noch den Fehler, anzunehmen, dass man antibakterielle Seife verwenden muss, um die Arbeit richtig zu erledigen.

Das Gleiche gilt für andere Reinigungsarbeiten im Haushalt. Die routinemäßige Desinfektion des eigenen Körpers und der Umgebung kann auf lange Sicht mehr schaden als nützen. Sie fördern nicht nur die Entwicklung arzneimittelresistenter Bakterien, sondern antibakterielle Verbindungen wie Triclosan und quaternäre Ammoniumverbindungen (QACs oder „Quats“) werden auch mit einer Reihe von gesundheitsschädlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht.

Nachteilige gesundheitliche Auswirkungen von Triclosan

Zunächst einmal hat die Forschung gezeigt, dass Triclosan ein starker endokriner Disruptor ist, der die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigt. Hormonstörende Chemikalien geben Anlass zu ernster Besorgnis, da sie eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen fördern können, darunter Fettleibigkeit, Brust-, Eierstock-, Prostata- und Hodenkrebs, Frühgeburten und niedriges Geburtsgewicht, vorzeitige Pubertät bei Mädchen und Hodenhochstand bei Jungen.

Triclosan hat auch nachteilige Auswirkungen auf die Zellfunktion, molekulare Signalwege und die mitochondriale Funktion, die in einem Bericht von 2018 beschrieben werden. Diesem Bericht zufolge sind schätzungsweise 75 % der US-Bevölkerung über Konsumgüter und Körperpflegeprodukte Triclosan ausgesetzt.

Die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat Triclosan im Jahr 2016 aufgrund vermuteter Gesundheitsrisiken aus Seifenprodukten verbannt, aber es ist immer noch in vielen Zahnpasten, Mundwässern und Handdesinfektionsmitteln enthalten. Es gelangt auch in unsere Lebensmittelversorgung, da es regelmäßig in Seen, Flüssen, Bächen, Abwässern, Bewässerungswasser und Klärschlamm, der als Dünger auf Felder ausgebracht wird, zu finden ist. Wie in dieser Studie von 2018 berichtet, ist Triclosan:

Wird leicht von der menschlichen Haut und der Mundschleimhaut aufgenommen und in verschiedenen menschlichen Geweben und Flüssigkeiten gefunden

hat zytotoxische Wirkungen und wird mit der Entstehung von Krebs, insbesondere Leberkrebs, in Verbindung gebracht

ist entzündungsfördernd und erhöht die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS)

Beeinträchtigt die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems und der Skelettmuskulatur aufgrund seiner Auswirkungen auf die Kalzium-Signalübertragung in Muskelzellen

Steht in Zusammenhang mit Fortpflanzungs- und Entwicklungsstörungen und wurde mit höheren Fehlgeburtenraten in Verbindung gebracht – ein potenziell ernstes Problem, wenn man bedenkt, dass Spuren von Triclosan in 100 % aller Urinproben schwangerer Frauen und in 51 % der Nabelschnurblutproben gefunden wurden

wird mit einem erhöhten Risiko für Allergien, Asthma und Nahrungsmittelunverträglichkeiten in Verbindung gebracht, insbesondere bei Kindern unter 18 Jahren

Fördert die Verbreitung von antibiotikaresistenten Erregern

„Quats“ – eine weitere schädliche Klasse von antimikrobiellen Mitteln

Die Verbreitung von quaternären Ammoniumverbindungen oder „Quats“ gibt ebenfalls Anlass zur Sorge. Dies geht aus einem 2023 in der Zeitschrift Environmental Science & Technology veröffentlichten Bericht hervor:

„Quaternäre Ammoniumverbindungen (QACs; auch als Quats bezeichnet) umfassen Hunderte von Chemikalien und Mischungen. QACs haben viele verschiedene Funktionen, vor allem als antimikrobielle Mittel, Tenside, Konservierungsmittel, Antistatika, Weichmacher und Dispergiermittel. Sie sind häufig in Reinigungsmitteln, Handdesinfektionsmitteln, Körperpflegeprodukten, vielen Arten von Tüchern (Oberflächen-, Baby-, Hand- und Desinfektionstüchern) und verschiedenen Pestizidprodukten enthalten … Zu den negativen ökologischen Auswirkungen gehören die akute und chronische Toxizität für anfällige Wasserorganismen, wobei die Konzentrationen einiger QACs bedenkliche Werte erreichen. Zu den vermuteten oder bekannten gesundheitsschädlichen Auswirkungen gehören Haut- und Atemwegserkrankungen, Entwicklungs- und Reproduktionstoxizität, Störungen von Stoffwechselfunktionen wie der Lipidhomöostase und Beeinträchtigung der Mitochondrienfunktion. Die Rolle von QACs bei der antimikrobiellen Resistenz wurde ebenfalls nachgewiesen … QAC-haltige Produkte werden in großem Umfang als COVID-19-Kontrollmaßnahme vernebelt und versprüht, obwohl die Weltgesundheitsorganisation und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention von diesen Praktiken als unwirksam und potenziell schädlich abraten. Darüber hinaus hat die Verwendung bestimmter QACs in den letzten Jahren zugenommen, da sie häufig als Ersatz für die 19 Wirkstoffe dienen, darunter Triclosan und Triclocarban, deren Verwendung in rezeptfreien Hand- und Körperwaschmitteln verboten ist … Während QACs unter kontrollierten Laborbedingungen eine Reihe verschiedener Mikroorganismen abtöten oder inaktivieren können, was häufig als vorteilhaft angesehen und vermarktet wird, um einen Eindruck von Sauberkeit zu erwecken, gibt es nur wenige Belege für die Wirksamkeit von QACs bei der Verringerung der Übertragung von Infektionskrankheiten in realen Umgebungen und Anwendungen, z. B. im Gesundheitswesen. Darüber hinaus gibt es keine hochwertigen Belege dafür, dass auf Oberflächen aufgebrachte antimikrobielle Mittel die Zahl der im Gesundheitswesen erworbenen Infektionen verringern.“

Die Forschungsergebnisse sind zwar begrenzt, aber was wir haben, zeigt, dass Quats ernsthafte Risiken für die Umwelt darstellen, insbesondere für das Meeresleben. Beunruhigenderweise werden diese Chemikalien in solchen Mengen in den Abfluss gespült, dass „die QAC-Konzentrationen in aquatischen Ökosystemen sich den schützenden Toxizitätsschwellen nähern.“

Beim Menschen macht die Exposition nach der Anwendung schätzungsweise 90 % der Exposition aus, z. B. wenn man nach der Verwendung eines QAC-haltigen Desinfektionsmittels eine Theke oder einen Türknauf berührt und dann seinen Mund berührt. Quats finden sich auch im Hausstaub und in der Luft.

Gesundheitsgefahren im Zusammenhang mit Quats

Wie in dem Bericht Environmental Science & Technology ausführlich dargelegt, gehören zu den gesundheitsschädlichen Auswirkungen von QACs:

Allergische Kontaktdermatitis

Asthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Lungenzellschädigung und Lungenentzündung

Erhöhte Konzentrationen von entzündlichen Zytokinen

Unterdrückte Immunfunktion

Verminderte Fruchtbarkeit bei beiden Geschlechtern – Bei weiblichen Mäusen sind die negativen Folgen unter anderem eine verlängerte Zeitspanne zwischen den Östruszyklen, ein verringerter Eisprung und eine verminderte Einnistung sowie erhöhte Verluste nach der Einnistung. Zu den Folgen für Männer gehören eine verringerte Spermienkonzentration und -beweglichkeit. Andere Tierversuche haben gezeigt, dass QACs eine embryozide, ovizide und spermizide Wirkung haben, wenn sie über die Nahrung verabreicht werden – so sehr, dass ein Patent von 1975 die Verwendung von QACs „zur Kontrolle der Fruchtbarkeit“ beschreibt.

Beeinträchtigte Embryonalentwicklung und Neuralrohrdefekte (unabhängig davon, welcher Elternteil exponiert ist)

Entwicklungsstörungen infolge von Veränderungen in der Cholesterinbiosynthese

Mitochondriale Dysfunktion – Wie die Autoren der Übersichtsarbeit anmerken, „können die meisten QACs chemisch gesehen als lipophile Kationen klassifiziert werden, die sich in einer negativ geladenen mitochondrialen Matrix anreichern können. Der Nachweis einer direkten Hemmung der oxidativen Phosphorylierung in den Mitochondrien stammt aus mehreren In-vitro-Studien mit verschiedenen QACs.

Erhöhtes Risiko für antimikrobielle resistente Infektionen

In Anbetracht der Gefahren empfehle ich dringend, alle antimikrobiellen Produkte, die Triclosan oder QACs enthalten, wegzulassen. Warmes Wasser und eine milde Seife sind alles, was Sie brauchen, um sich die Keime von den Händen zu schrubben. Sogar die FDA gibt zu, dass es nicht genügend wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass frei verkäufliche antibakterielle Seifen besser zur Vorbeugung von Krankheiten geeignet sind als das Waschen mit normaler Seife und Wasser.

Das Gleiche gilt für die Beseitigung schädlicher Mikroorganismen von Haushaltsoberflächen. Gängige Haushaltsmittel wie Wasserstoffperoxid, weißer Essig und ätherische Öle können diese Aufgabe sogar besser erfüllen als Chemikalien.

Richtige Technik des Händewaschens

Händewaschen ist ein einfaches Mittel, um den Kontakt mit potenziell krankmachenden Keimen zu reduzieren und das Risiko, krank zu werden, zu verringern. Das Händewaschen ist zwar nicht der einzige Faktor, aber es kann die Zahl der Keime, die in Ihren Körper gelangen, drastisch reduzieren, vor allem, wenn Sie es zu wichtigen Zeiten tun, z. B. vor dem Essen oder dem Berühren von Mund, Augen und Nase sowie nach dem Toilettengang oder dem Besuch öffentlicher Bereiche.

Das Händewaschen muss jedoch richtig durchgeführt werden, um wirklich wirksam zur Krankheitsbekämpfung zu sein. Einfaches Abspülen der Hände mit Wasser oder ein kurzes Abreiben mit Seife reicht nicht aus, um Keime zu entfernen. Um sicherzustellen, dass Sie die Keime beim Händewaschen auch wirklich entfernen, sollten Sie diese Richtlinien befolgen:

Verwenden Sie warmes, fließendes Wasser und eine milde Seife. Schäumen Sie die Seife bis zu den Handgelenken gut auf und schrubben Sie sie mindestens 15 bis 20 Sekunden lang. Achten Sie darauf, dass Sie alle Oberflächen bedecken, einschließlich der Handrücken, Handgelenke, zwischen den Fingern und um und unter den Fingernägeln Spülen Sie die Hände gründlich unter fließendem Wasser ab. Verwenden Sie an öffentlichen Orten ein Papiertuch, um die Tür zu öffnen, um sich vor Keimen zu schützen, die sich an den Griffen befinden könnten.

Denken Sie daran, dass Ihre Haut die wichtigste Barriere gegen Keime ist. Daher kann zwanghaftes Waschen, vor allem in trockenen Umgebungen, wie sie in der Regel in den Wintermonaten herrschen, wenn die Heizung eingeschaltet ist, das Risiko, krank zu werden, erhöhen, da die Haut austrocknet. Halten Sie also ein Gleichgewicht. Vermeiden Sie es, Ihre Hände so lange zu waschen, bis Ihre Haut gereizt ist, denn trockene, rissige Stellen sind eine perfekte Eintrittspforte für Keime.

Normale Seife ist auch gegen Viren am wirksamsten

Denken Sie daran, dass antibakterielle Seife wie Antibiotika nur auf Bakterien wirkt, so dass antibakterielle Seifen Sie nicht vor Viren schützen können. Selbst bei Bakterien hat die Forschung gezeigt, dass antibakterielle Seife keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber nicht antibakterieller Seife bietet. Dies geht aus einer systematischen Übersicht hervor, die 2007 in der Zeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlicht wurde:

„Das Fehlen eines zusätzlichen gesundheitlichen Nutzens, der mit der Verwendung von triclosanhaltigen Seifen im Vergleich zu normaler Seife verbunden ist, in Verbindung mit Labordaten, die ein potenzielles Risiko der Selektion von Arzneimittelresistenzen belegen, rechtfertigt eine weitere Bewertung durch die staatlichen Aufsichtsbehörden in Bezug auf antibakterielle Produktaussagen und Werbung“.

Die gute Nachricht ist, dass normale Seife Viren tötet. Wie in einer Reihe von Twitter-Posts von Professor Pall Thordarson – der auf biomimetische, supramolekulare und biophysikalische Chemie und Nanomedizin spezialisiert ist – beschrieben, tötet Seife die meisten Viren, einschließlich SARS-CoV-2, sehr effektiv ab.

Der Grund dafür ist, dass das schwächste Glied des Virus seine Lipid- (Fett-) Doppelschicht ist. Seife löst diese Fettmembran auf, wodurch das Virus zerfällt und unschädlich gemacht wird. Nicht einmal Alkohol ist so wirksam bei der Inaktivierung von Viren, auch wenn er vielleicht praktischer ist, wenn Sie andere Oberflächen als Ihre Hände und Ihren Körper benutzen.

Seifenmechanik 101

Ein Seifenmolekül eignet sich zum Mischen von Öl und Wasser, da es die Eigenschaften beider Stoffe vereint. Seifenmoleküle sind amphipathisch, d. h. sie haben sowohl polare als auch unpolare Eigenschaften, was ihnen die Fähigkeit verleiht, die meisten Arten von Molekülen aufzulösen. Wie Thordarson erklärt, löst Seife im Grunde den „Klebstoff“ auf, der das Virus zusammenhält.

Die Alkalität der Seife erzeugt auch eine elektrische Ladung, die die Seife hydrophil (wasserliebend) macht. Die Wasserstoffatome in den Wassermolekülen sind leicht positiv geladen. Wenn Sie sich also die Hände nass machen und dann Seife verwenden, verbindet sich dieses Molekül leicht mit dem nächstgelegenen Wassermolekül. Wenn Sie sich also unter fließendem Wasser die Hände waschen, wird das nun dekonstruierte Virus leicht weggespült. Die New York Times erklärt den Vorgang folgendermaßen:

„Wenn Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife waschen, umgeben Sie alle Mikroorganismen auf Ihrer Haut mit Seifenmolekülen. Die hydrophoben Schwänze der frei schwimmenden Seifenmoleküle versuchen, dem Wasser auszuweichen; dabei verkeilen sie sich in den Lipidhüllen bestimmter Mikroben und Viren und reißen sie auseinander. Sie wirken wie Brechstangen und destabilisieren das gesamte System“, so Prof. Pall Thordarson, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Chemie an der Universität von New South Wales. Essenzielle Proteine treten aus den zerrissenen Membranen in das umgebende Wasser aus, töten die Bakterien und machen die Viren unbrauchbar.“

Halten Sie Ihr Zuhause sauber, auf sichere Weise

Die Oberflächen in Ihrer Wohnung können auch ohne schädliche Chemikalien sauber und bakterienfrei gehalten werden. Ein Allzweckreiniger, der sich hervorragend für Küchenarbeitsplatten, Schneidebretter und Badezimmer eignet, besteht aus 3 % Wasserstoffperoxid und Essig. Geben Sie einfach beide Flüssigkeiten in eine separate Sprühflasche und besprühen Sie die Oberfläche erst mit der einen und dann mit der anderen. Es spielt keine Rolle, welche zuerst verwendet wird.

In Tests, die am Virginia Polytechnic Institute and State University durchgeführt wurden, tötete die Kombination der beiden Sprühnebel (einer nach dem anderen) praktisch alle Salmonellen, Shigellen und E. coli-Bakterien auf stark kontaminierten Lebensmitteln und Oberflächen ab, wenn sie auf diese Weise verwendet wurde. Damit ist diese Sprühkombination bei der Abtötung dieser schädlichen Bakterien wirksamer als Chlorbleiche oder jeder handelsübliche Küchenreiniger.

Diese Kombination kann auch zum Reinigen von Frischwaren verwendet werden. Mischen Sie die beiden Mittel nicht in derselben Sprühflasche, da die entstehende Chemikalie, die Peressigsäure, andere Eigenschaften hat.

„Der Verzicht auf „antibakterielle“ Produkte in Ihrem Haushalt ist eine einfache Möglichkeit, die Gesundheit Ihrer Familie zu schützen, indem Sie Ihre toxische Belastung reduzieren. Und da diese Produkte keinen Vorteil in Bezug auf ihre Wirksamkeit haben, sind das Einzige, was Sie aufgeben, die mit ihnen verbundenen Risiken.“

Andere sichere Substanzen, die zur Desinfektion Ihres Hauses verwendet werden können, sind u. a:

Kokosnussöl hat starke desinfizierende Eigenschaften und kann zur Desinfektion von Holzschneidebrettern und anderen Holzoberflächen verwendet werden.

hat starke desinfizierende Eigenschaften und kann zur Desinfektion von Holzschneidebrettern und anderen Holzoberflächen verwendet werden. Sonnenlicht – Das Trocknen der Wäsche in der Sonne ist eine der besten Möglichkeiten, um Energie zu sparen und frische, saubere Wäsche und Kleidung zu erhalten.

– Das Trocknen der Wäsche in der Sonne ist eine der besten Möglichkeiten, um Energie zu sparen und frische, saubere Wäsche und Kleidung zu erhalten. Oregano-Öl: Es hat sich gezeigt, dass es Bakterien, die für Lebensmittelvergiftungen verantwortlich sind, Erkältungsviren und mikrobielle Sporen abtötet.

Eine Studie in der internationalen Fachzeitschrift Food Science and Technology – früher bekannt als Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie (LWT) – ergab, dass Oregano-Öl wirksamer ist als Natriumhypochlorit, ein herkömmliches Mittel zur Entfernung von Bakterien auf Edelstahloberflächen, das in der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Und im Gegensatz zu Natriumhypochlorit verursacht Oreganoöl keine korrosiven Schäden an Oberflächen.

Hausgemachte Reinigungsprodukte

Die Verwendung von ätherischem Oregano-Öl in selbstgemachten Reinigungsmitteln ist ein einfaches, leichtes und wirksames Mittel zur Abtötung von Krankheitserregern. Im Folgenden finden Sie zwei Rezepte für Reinigungsmittel, die Sie zu Hause mit Zutaten herstellen können, die Sie vielleicht schon in Ihrem Küchenschrank haben.

Für einen Allzweckreiniger mischen Sie 1 Tasse Wasser, 2 Teelöffel Rizinusseife und 20 Tropfen ätherisches Oreganoöl in einer Sprühflasche, vorzugsweise aus Glas. Vor jedem Gebrauch gut schütteln und an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren, da ätherische Öle oxidieren, wenn sie Hitze und Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Alternativ können Sie vier Tropfen Oreganoöl mit 10 Tropfen Zitronenöl und einer Vierteltasse weißem Essig mischen. Geben Sie diese Mischung in einen Eimer mit warmem Wasser und verwenden Sie sie zum Abwischen und Reinigen von Oberflächen.

Auch hier ist der Verzicht auf „antibakterielle“ Produkte eine einfache Möglichkeit, die Gesundheit Ihrer Familie zu schützen, indem Sie Ihre toxische Belastung reduzieren. Und da diese Produkte keinen Vorteil in Bezug auf ihre Wirksamkeit haben, sind das Einzige, was Sie aufgeben, die mit ihnen verbundenen Risiken.

