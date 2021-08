Wissenschaftler: „Was wir hier sehen, ist Virus-Evolution 101“ – Delta-Variante ist übertragbarer, nicht tödlicher

childrenshealthdefense.org: Da COVID – insbesondere die Delta-Variante – unter den vollständig Geimpften ansteigt, sagte Dr. Brian Hooker, dass der Impfstoff umso weniger wirksam ist, je mehr die Variante von der für den Impfstoff verwendeten Originalsequenz abweicht.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaben am 27. Juli ein Update zu den Durchbruchsinfektionen heraus und erklärten, dass diese „nur bei einem kleinen Teil der vollständig geimpften Personen auftreten, selbst bei der Delta-Variante“.

Die Aussage der CDC steht jedoch im Gegensatz zu dem, was der Direktor der israelischen Gesundheitsbehörde den Zuschauern der CBS-Sendung „Face the Nation“ am Sonntag mitteilte – dass 50 % der in Israel gemeldeten Neuinfektionen von vollständig geimpften Personen stammen.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und leitender medizinischer Berater von Präsident Biden, und Dr. Sharon Alroy-Preis, Direktorin des israelischen Gesundheitsamtes, wurden in der Sendung interviewt.

Israel und die USA haben im Dezember 2020 mit der Verabreichung von COVID-Impfstoffen begonnen.

Während des Interviews vertrat Fauci die Position der CDC, dass Durchbruchsinfektionen nur bei einem kleinen Teil der vollständig geimpften Personen auftreten, während Alroy-Preis sagte, dass in Israel bei 50 % der positiv auf COVID getesteten Personen Durchbruchsinfektionen auftreten.

Trotz zunehmender Beweise dafür, dass der COVID-Impfschutz mit der Zeit nachlässt, sagte Fauci gegenüber „Face the Nation“:

„… die vorherrschende Botschaft ist, dass man, wenn man geimpft ist und eine Durchbruchsinfektion bekommt … viel, viel mehr davor geschützt ist, sich zu infizieren, als eine ungeimpfte [Person], die völlig anfällig ist.“

Ein Durchbruchsfall bezieht sich auf eine Person, bei der COVID diagnostiziert wird, nachdem sie vollständig geimpft wurde. Als vollständig geimpft gilt eine Person 14 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna bzw. zwei Wochen nach Erhalt der Einzeldosis des Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Nach den neuesten Zahlen der CDC (Stand: 25. Juli) sind 6587 vollständig geimpfte Menschen an einem COVID-Durchbruch erkrankt. Davon wurden 6239 Personen ins Krankenhaus eingeliefert und 1263 Personen starben.

Im Mai hat die CDC ihre Richtlinien für die Meldung von Durchbruchsfällen überarbeitet und erklärt, dass nur die Fälle gezählt werden, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen. Zuvor hatte die Behörde bei der Zählung der Durchbruchsfälle alle Personen berücksichtigt, die positiv auf COVID getestet wurden.

Nach Angaben der CDC ist das Überwachungssystem für Durchbruchsfälle passiv und stützt sich auf freiwillige Meldungen der staatlichen Gesundheitsämter, die möglicherweise nicht vollständig sind.

Darüber hinaus werden einige Durchbruchsfälle aufgrund fehlender Tests nicht identifiziert. Dies gilt insbesondere bei asymptomatischen oder leichten Erkrankungen, so die CDC.

NBC News untersuchte die von der CDC nicht gemeldeten Durchbruchsfälle

NBC News hat sich mit Gesundheitsbehörden in 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia in Verbindung gesetzt, um Informationen über Durchbruchsfälle zu sammeln, da die CDC keine umfassenden Daten zur Verfügung stellt.

Die aus 38 Bundesstaaten gesammelten Daten zeigten, dass mehr als 125.000 vollständig geimpfte Amerikaner positiv auf COVID getestet wurden und 1400 starben.

Dies steht im Widerspruch zu den von der CDC am 26. Juli veröffentlichten Daten. Nachforschungen von NBC News haben ergeben, dass in nur 30 Staaten, die Daten zur Verfügung gestellt haben, mehr als 7300 Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder gestorben sind.

Die Gesamtzahl der Durchbruchsfälle ist wahrscheinlich höher als 125.683, da neun Staaten, darunter Pennsylvania und Missouri, keine Angaben machten, während 11 Staaten keine Zahlen zu Todesfällen und Krankenhausaufenthalten lieferten. Vier Staaten haben zwar die Zahl der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte, nicht aber die Gesamtzahl der Fälle angegeben.

Darüber hinaus könnten geimpfte Erwachsene, die Durchbruchsfälle hatten, aber keine Symptome zeigten, in den Daten fehlen, so die Beamten gegenüber NBC.

In Staaten wie Utah, für die vollständige Daten veröffentlicht wurden, hat sich die Zahl der Durchbruchsfälle in den letzten zwei Monaten beschleunigt. Am 2. Juni waren nur 27 (8 %) der 312 neuen Fälle in diesem Bundesstaat bahnbrechende Fälle. Bis zum 26. Juli gab es 519 neue Fälle, und fast 94 Fälle (20 %) waren den staatlichen Daten zufolge Durchbrüche.

In Virginia stieg die Gesamtzahl der COVID-Durchbruchsfälle mit Todesfolge von 17 Mitte Juli auf 42 am 30. Juli.

In Oklahoma sind die Durchbruchsfälle um 67 % gestiegen, wobei die Durchbruchsfälle mit dem Impfstoff von J&J größer waren als mit Moderna.

Delta-Variante ist übertragbarer, aber nicht pathogener als der ursprüngliche Stamm

Beamte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärten, sie versuchten immer noch zu verstehen, warum die Delta-Variante übertragbarer ist als der ursprüngliche COVID-Virusstamm.

„Es gibt bestimmte Mutationen in der Delta-Variante, die es dem Virus zum Beispiel ermöglichen, sich leichter an eine Zelle zu heften“, sagte Dr. Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der WHO für COVID, auf einer Pressekonferenz am 30. Juli. „Es gibt einige Laborstudien, die auf eine verstärkte Replikation in einigen der modellierten menschlichen Atemwegssysteme hindeuten“.

Die CDC warnte die Gesetzgeber am 29. Juli vor neuen Forschungsergebnissen, die darauf hinweisen, dass der Delta-Stamm ansteckender ist als Windpocken. Außerdem scheint er ein längeres Übertragungsfenster zu haben als der ursprüngliche COVID-Stamm und kann ältere Menschen kränker machen, selbst wenn sie vollständig geimpft sind, berichtete CNBC.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University, sagte, die Delta-Variante sei zwar wahrscheinlich übertragbarer, aber auch weniger pathogen. „Was wir hier sehen, ist Virus-Evolution 101“, sagte Hooker.

Hooker erklärte:

Viren wollen überleben, daher ist die Tötung des Wirts (d. h. des infizierten Menschen) nicht zielführend, denn durch die Tötung des Wirts wird auch das Virus getötet.

Aus diesem Grund neigen neue Varianten von Viren, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind, dazu, übertragbarer zu werden, aber weniger pathogen zu sein. Mit anderen Worten: Sie verbreiten sich leichter von Mensch zu Mensch, richten aber weniger Schaden beim Wirt an.

Hooker sagte, je mehr die Variante von der für den Impfstoff verwendeten ursprünglichen Sequenz abweicht, desto weniger wirksam ist der Impfstoff gegen diese Variante, was erklären könnte, warum sich vollständig geimpfte Menschen mit der Delta-Variante infizieren. Bei der natürlichen Immunität sei dies jedoch nicht der Fall, erklärte er.

Hooker sagte:

„Der Impfstoff konzentriert sich auf das Spike-Protein, während sich die natürliche Immunität auf das gesamte Virus konzentriert. Die natürliche Immunität – mit einem vielfältigeren Spektrum an Antikörpern und T-Zell-Rezeptoren – bietet insgesamt einen besseren Schutz, da sie mehr Angriffspunkte für das Virus hat, während sich die aus dem Impfstoff abgeleitete Immunität nur auf einen Teil des Virus konzentriert, in diesem Fall auf das Spike-Protein. Sobald dieser Teil des Virus ausreichend mutiert ist, ist der Impfstoff nicht mehr wirksam.“

Wie The Defender am Montag berichtete, könnten geimpfte Personen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von COVID-Varianten spielen.

Nach den in der vergangenen Woche in Scientific Reports veröffentlichten Forschungsergebnissen ist das Risiko für die Entstehung eines impfstoffresistenten Virusstamms am höchsten, wenn ein großer Teil der Bevölkerung bereits geimpft ist, die Übertragung aber nicht kontrolliert wird.

Die Daten stimmen mit einer am 30. Juli von der CDC veröffentlichten Studie überein, aus der hervorgeht, dass geimpfte Personen die Delta-Variante – die derzeit für 80 % der COVID-Fälle in den USA verantwortlich ist – ebenso leicht übertragen können wie ungeimpfte Personen.

Das Wissenschaftlerteam, das die Daten in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht hat, erklärte, dass ihre Ergebnisse auf den so genannten Selektionsdruck zurückzuführen sind – die Kraft, die jeden Organismus zur Weiterentwicklung antreibt.

„Generell gilt: Je mehr Menschen infiziert sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Impfstoffresistenz entwickelt“, so Fyodor Kondrashov vom Institute of Science and Technology Austria.

„Je mehr Delta also infektiös ist, desto mehr Grund zur Sorge“, so Kondrashov. „Wenn man eine Situation hat, in der alle geimpft werden, gewinnt eine impfstoffresistente Mutante tatsächlich einen selektiven Vorteil“.

US-Senator und Senator des Bundesstaates Kentucky positiv auf COVID getestet, obwohl sie vollständig geimpft sind

Senator Lindsey Graham (R-S.C.) sagte am Montag, dass er positiv auf COVID getestet wurde, obwohl er vollständig geimpft ist, berichtete The Hill.

Graham sagte:

„Ich hatte Samstagabend grippeähnliche Symptome und bin heute Morgen zum Arzt gegangen. Ich fühle mich, als hätte ich eine Nebenhöhlenentzündung und habe zur Zeit nur leichte Symptome. Ich werde für 10 Tage in Quarantäne gehen“.

Grahams Ankündigung erfolgte inmitten einer wachsenden öffentlichen Besorgnis über einen Durchbruch der Fälle.

Senator Roy Blunt (R-Mo.) warnte die Reporter davor, die Nachricht über Graham als Sensation darzustellen, da dies „wahrscheinlich zumindest einige Menschen davon abhalten würde, sich impfen zu lassen.“

Blunt hat mit CDC-Beamten darüber gesprochen, wie sichergestellt werden kann, dass Berichte über vollständig geimpfte Menschen, die an COVID erkranken, nicht von der Tatsache überschattet werden, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es zu einem schweren Fall kommt.

Die Senatorin von Kentucky, Alice Forgy Kerr, wurde ebenfalls positiv auf COVID getestet, obwohl sie vollständig geimpft ist, wie sie am Montagabend auf Facebook bekannt gab.

Forgy Kerr sagte in dem Posting, dass drei andere Familienmitglieder, die ebenfalls vollständig geimpft waren, in den letzten drei Wochen ebenfalls positiv getestet wurden, wie The Enquirer berichtete.

„Bitte seid vorsichtig da draußen“, schrieb sie. „Diese Delta-Variante ist offenbar ein ’neues Spiel‘.“

Mindestens 233 Mitarbeiter in zwei großen Krankenhäusern positiv auf COVID getestet, Mehrheit geimpft

Mindestens 233 Mitarbeiter in zwei großen Krankenhäusern in San Francisco wurden positiv auf COVID getestet – die meisten von ihnen waren vollständig geimpft und haben sich mit der Delta-Variante infiziert.

Zwischen 75 % und 80 % der mehr als 50 mit COVID infizierten Mitarbeiter des Zuckerberg San Francisco General Hospital waren vollständig geimpft, wie Dr. Lukejohn Day, der Chefarzt des Krankenhauses, am Samstag gegenüber der New York Times erklärte.

Das medizinische Zentrum der Universität von Kalifornien in San Francisco teilte am Freitag mit, dass 153 der 183 infizierten Mitarbeiter vollständig geimpft worden seien. Einige der Fälle waren asymptomatisch, aber die meisten hatten leichte bis mittelschwere Symptome, von denen zwei einen Krankenhausaufenthalt erforderten, so die Behörden.

Day sagte, die Zahl der im Juli gemeldeten Infektionen sei fast so hoch wie während des Höhepunkts der Winterwelle. Obwohl die meisten der infizierten Mitarbeiter geimpft waren, sagte Day, dass die Krankenhauseinweisungsrate ohne Impfungen viel höher wäre.

Startpitcher der Yankees als letzter Spieler mit COVID infiziert

Der beste Werfer der Yankees wurde positiv auf das Virus getestet und wird sein nächstes Spiel verpassen, wie Manager Aaron Boone am Montag bekannt gab.

„Gerrit wird morgen nicht spielen“, sagte Boone. „Er wurde positiv auf COVID getestet.“

Zweimal in dieser Saison hatten die Yankees Ausbrüche unter vollständig geimpften Mitgliedern, die mehrere Spieler oder Mitarbeiter betrafen, aber die Nachricht vom Montag beschränkte sich auf Cole.

Boone hat nicht gesagt, ob Cole geimpft ist oder nicht. Die meisten COVID-Fälle bei Spielern und Mitarbeitern der Yankees in dieser Saison traten bei vollständig geimpften Personen auf, berichtete die Times.