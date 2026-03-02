„Wissenschaftlicher Konsens über Corona-Impfstoffe künstlich geschaffen“

Toine de Graaf

Veröffentlichung des Manuskripts nach anfänglicher Annahme wieder rückgängig gemach

Forscher aus Italien, den USA und Japan reichten endlos ein wissenschaftliches Papier über den möglichen Zusammenhang zwischen Blutkrebs und den mRNA-Corona-Impfungen ein. Ihre Studie wurde wiederholt abgelehnt, ist jedoch diesen Monat in Oncotarget veröffentlicht worden. In derselben Zeitschrift legen die Autoren die bizarre Veröffentlichungsgeschichte offen. Sie vermuten, dass der wissenschaftliche Konsens über die Corona-Impfungen künstlich geschaffen wurde.

Die mögliche Beziehung zwischen den Corona-Impfungen und (Turbo-)Krebs ist ein wunder Punkt in der wissenschaftlichen Welt. Forscher aus Italien, den USA und Japan erfuhren dies persönlich, als sie versuchten, eine Studie über mRNA-Impfung und die Entstehung von Blutkrebs zu veröffentlichen. In ihrem Artikel beschrieben sie den Fall einer gesunden 38-jährigen Frau, die nach ihrer zweiten Pfizer-Impfung aggressive Formen von Blutkrebs entwickelte: akute lymphatische Leukämie (ALL) und lymphoblastisches Lymphom (LBL). Die Autoren verwiesen auf Literatur, die darauf hinweist, dass sich die mRNA aus den Impfungen im Körper ausbreiten und unter anderem das Knochenmark erreichen kann. Außerdem diskutierten sie mögliche zugrunde liegende onkologische Mechanismen. Sie plädierten für umfassende und langfristige Untersuchungen zu den Auswirkungen der mRNA-Technologie.

In den Jahren 2024 und 2025 versuchten diese Forscher, ihre Studie in einer wissenschaftlichen Zeitschrift unterzubringen, erhielten jedoch überall eine Absage. Erst Anfang dieses Monats wurde die Studie in Oncotarget veröffentlicht. In derselben Zeitschrift legen die Autoren in einem separaten Artikel offen, was ihnen widerfahren ist. Sie betrachten es als ihre moralische Pflicht, die bizarre Veröffentlichungsgeschichte zu beschreiben.

Ihr Manuskript wurde über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren fünfzehnmal zur Veröffentlichung eingereicht und sechzehnmal abgelehnt. Wie ist das möglich? Ihr Artikel wurde in der Regel abgelehnt, aber zweimal nach Peer-Review – also unabhängiger kollegialer Begutachtung – sowie redaktioneller Genehmigung formell von Current Proteomics akzeptiert, letztlich jedoch zweimal vor der Veröffentlichung zurückgezogen. „Solche Rücknahmen nach Annahme stellen einen tiefgreifenden Verrat an den Prinzipien des Peer-Review dar, die seit mehr als einem Jahrhundert die Grundlage wissenschaftlicher Publikationen bilden“, so die Autoren.

Dies wirft ihrer Ansicht nach ernste Fragen auf: „Wenn wissenschaftlich fundierte, abweichende Forschung systematisch ausgeschlossen wird, wird die entstehende Literatur selektiv zusammengestellt, wodurch künstlich ein Konsens geschaffen und legitime wissenschaftliche Debatten marginalisiert werden.“ Die Autoren befürchten, dass der angebliche allgemeine wissenschaftliche Konsens über die „sicheren und wirksamen“ mRNA-Corona-Impfstoffe künstlich zustande gekommen ist, indem Studien, die mit dem „etablierten Narrativ“ übereinstimmen, selektiv priorisiert und kritische Stimmen zum Schweigen gebracht wurden.

„Man muss sich fragen, wie viele andere Manuskripte derzeit eine ähnliche Behandlung erfahren und möglicherweise niemals veröffentlicht werden, wodurch der wissenschaftlichen Gemeinschaft entscheidende Informationen vorenthalten werden, die für eine umfassende Evidenzsynthese und die Patientensicherheit unerlässlich sind“, schließen sie ihren Artikel. „Diese ethischen und methodologischen Implikationen erfordern institutionelle Transparenz und Reformen, um die Integrität wissenschaftlicher Forschung zu gewährleisten.“

Einige Beobachter sind überrascht, dass Oncotarget den Forschern einen Doppelschlag gewährte: die Veröffentlichung sowohl einer umstrittenen Studie als auch einer Anklage gegen wissenschaftliche Zensur. Doch dies ist weniger überraschend, als es scheint, denn Oncotarget wird seit Anfang dieses Jahres massiv unter Druck gesetzt. Am 3. Januar veröffentlichte die Zeitschrift die bislang umfassendste Review über den möglichen Zusammenhang zwischen den Corona-Impfungen und (Turbo-)Krebs, verfasst von den führenden amerikanischen Onkologen Prof. Charlotte Kuperwasser und Prof. Wafik El-Deiry. Unmittelbar nach der Veröffentlichung sah sich die Zeitschrift anhaltenden Cyberangriffen auf ihre Server ausgesetzt, die den Zugang zur Studie beeinträchtigten, sodass Leser die Review nicht oder nur eingeschränkt einsehen konnten. Der Angriff wurde offiziell dem FBI gemeldet, und Oncotarget arbeitet vollständig mit den derzeit laufenden Ermittlungen zusammen.

Unklar ist, wer die Cyberangriffe in Auftrag gegeben hat. Es ist nicht das einzige bemerkenswerte Ereignis im Zusammenhang mit der Review. Autor El-Deiry wurde am 5. Januar von einem Pfizer-Headhunter kontaktiert, der ihn als „außergewöhnliches Talent“ bezeichnete und ihm eine Stelle anbot. El-Deiry teilte das „ironische“ Angebot auf X und lehnte es öffentlich ab: „Ich bin nicht an einer Position bei Pfizer interessiert.“