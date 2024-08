Von Ekaterina Blinova

Während der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, in letzter Zeit von der liberalen US-Presse als “Mann aus der Mitte Amerikas” gelobt wurde, warnen Konservative, er sei keineswegs ein “bodenständiger Vater aus dem Mittleren Westen” und verweisen auf seine “linksradikale” Politik.

Die Entscheidung der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zu ihrem Kandidaten zu machen, löste einen Sturm der Kritik seitens der Republikaner aus.

Während eine solche Reaktion von einer Partei, die sich um das Oval Office bewirbt, kaum überraschend ist, hat Sputnik Walz’ Werdegang untersucht, um herauszufinden, ob die Kritik berechtigt ist.

Am 23. September 1995 wurde der angehende Gouverneur in seinem Heimatstaat Nebraska wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Die Polizei hatte bei Walz “starken Alkoholgeruch” festgestellt.

Als er 2005 das Kommando über das 1-125th Field Artillery Battalion der Minnesota National Guard innehatte, kündigte er überstürzt und ließ seine Untergebenen ohne Führung zurück, nachdem er erfahren hatte, dass seine Einheit in den Irak geschickt werden würde. Dann beschönigte er seine militärische Laufbahn und ließ selektiv Fakten weg, um gut dazustehen, wie Veteranen der Nationalgarde von Minnesota berichten.

Als Gouverneur von Minnesota führte Walz während COVID-19 strenge Abriegelungs- und Maskenvorschriften ein, behandelte aber ältere Menschen sehr lax. Fast die Hälfte (45 %) der COVID-19-Todesfälle in Minnesota ereigneten sich in Pflegeheimen und betreuten Wohngemeinschaften.

Walz wird auch dafür kritisiert, dass er den derzeit größten pandemiebedingten Betrug in den USA nicht verhindert hat: Unter seiner Aufsicht wurden satte 250 Millionen Dollar aus einem Bundeslebensmittelprogramm gestohlen.

Ihm wird vorgeworfen, die Nationalgarde zu spät gerufen zu haben, um die gewalttätigen Unruhen der Black Lives Matter (BLM) im Jahr 2020 zu stoppen, die viele Geschäfte in Minneapolis in Schutt und Asche legten und das Leben von Polizeibeamten in Gefahr brachten.

Der Gouverneur von Minnesota wurde von der New York Post als “weit links stehender Progressiver” bezeichnet, vor allem wegen seiner Abtreibungspolitik, dem Schutz von LGBTQ* und der Umwandlung des Staates in ein Transgender-Refugium.

Im April 2023 unterzeichnete Walz ein Gesetz, das Minnesota zu einem “Zufluchtsort” für geschlechtsverändernde Operationen bei Kindern machte, einschließlich der Bereitstellung von Pubertätsblockern, Genitaloperationen und Hormontherapien, auch für Minderjährige, die aus anderen Staaten kommen.

Im April und Mai 2023 unterzeichnete er Gesetzesentwürfe, die es de facto legal machen, Frauen zu Abtreibungen zu zwingen. Mit diesen Gesetzen werden auch die Bestimmungen des Bundesstaates Minnesota über die informierte Zustimmung und den Rechtsschutz für Kinder, die eine Abtreibung überlebt haben, aufgehoben.

“Walz sieht eher wie ein bodenständiger Vater aus dem Mittleren Westen aus als ein radikaler Progressiver”, schrieb das Medienhaus. “Aber wenn man das Buch hinter seinem Einband liest, ist Tim Walz alles andere als ein mittelmäßiger Mittelamerikaner.”

*in Russland als extremistische Organisation verboten