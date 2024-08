Bestattungsunternehmen sind in der normalerweise ruhigen Sommerzeit mit Todesfällen stark ausgelastet.

Das Bestattungsunternehmen von John O’Looney in Milton Keynes, Großbritannien, ist ausgebucht, wie er über soziale Medien mitteilte. Dabei ist der Sommer normalerweise eine sehr ruhige Zeit.

O’Looney erhält so viele Anrufe, dass er ständig Nein sagen muss, weil er einfach keinen Platz mehr hat.

Die Menschen, die zu ihm gebracht wurden, starben nicht an „Corona“. Es sind Menschen in den Zwanzigern, Dreißigern, Vierzigern und Fünfzigern, die nach Meinung des Bestatters nicht sterben sollten.

Das entnimmt sein Einbalsamierer den Leichen:

Im seeing them in deceased constantly now

Other funeral workes have reached out to agree with me, over 80.

People are now riddled with them sadly and lining up for more jabs, insanity. https://t.co/fX61s8ra80 pic.twitter.com/QF1NagnI2v