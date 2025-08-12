Woher kommt die Unehrlichkeit der CDC?

Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Die weit verbreitete Förderung von Impfungen basiert auf der Annahme, dass sie tiefgreifende Vorteile und keine Risiken mit sich bringen. Da Impfstoffe jedoch häufig zu Schäden bei den Geimpften führen, muss dieses Paradigma aufrechterhalten werden, indem alle Beweise für Impfschäden unterdrückt werden und Impfbefürworter psychologisch so programmiert werden, dass sie die Schäden um sich herum nicht wahrnehmen können.

Aus diesem Grund hat Senator Ron Johnson kürzlich eine historische Anhörung im Senat abgehalten, bei der Menschen, die aufgrund von Impfschäden ausgegrenzt wurden, über ihre Schäden aussagen konnten.

In vielen Fällen standen diese Werbemaßnahmen in direktem Zusammenhang mit Geldzahlungen der Industrie an die CDC. Leider wurde die Angelegenheit trotz der Forderungen von CDC-Mitarbeitern und Kongressabgeordneten nach Untersuchungen weitgehend unter den Teppich gekehrt.

Die CDC delegiert Impfempfehlungen an ein unparteiisches Gremium von (bezahlten) Experten, die Impfungen konsequent unterstützen. Kürzlich ersetzte RFK Jr. sie durch Wissenschaftler, die frei von Interessenkonflikten sind

Bei der ersten ACIP-Sitzung wiederholte die CDC ihr bestehendes Drehbuch und gab eine Reihe wirklich bemerkenswerter Erklärungen zur Verteidigung des COVID-Impfstoffs ab, die im Widerspruch zu öffentlichen Daten stehen, während sie gleichzeitig zugab, dass sie zahlreiche grundlegende Fragen zu den COVID-Impfstoffen nicht beantworten konnte, die schon vor Jahren hätten geklärt sein müssen. Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert, und viele haben diese Lügen sofort als das erkannt, was sie sind

Eine meiner wichtigsten Fragen im Leben ist, ob die schlechten Dinge, die passieren, das Ergebnis einer geheimen Gruppe von schlechten Akteuren sind oder einfach ein natürlich auftretendes Phänomen, das unabhängig davon auftreten würde, welche Gruppe hinter den Kulissen die Macht hat.

Einerseits sehe ich häufig, wie koordinierte politische Maßnahmen ergriffen werden, die zu einem klaren Ergebnis führen, und dann beobachte ich, wie im Laufe der Jahre alle Institutionen gemeinsam daran arbeiten, dass dieses Ergebnis auch erreicht wird. Wenn ich also die ersten Schritte sehe, , neige ich dazu, davon auszugehen, dass das Endergebnis folgen wird (weshalb ich beispielsweise wusste, dass es Anfang 2021 Impfpflichten geben würde und dass Obamas Kriege zu einem permanenten, unhaltbaren Zustrom von Einwanderern nach Europa führen würden). Andererseits höre ich, wenn ich mit den bestinformierten Personen innerhalb der Regierung spreche, Dinge wie diese:

„Man kann immer mit dem Finger auf eine bestimmte Behörde oder Person zeigen, aber in Wirklichkeit ist es so, dass mit zunehmender Größe der Regierung immer mehr Machtbereiche entstehen, und diese Gruppen kämpfen dann auf Kosten aller anderen um ihre eigenen Interessen.“

Hinweis: Viele Bundesbehörden sind auf Mittel aus dem Kongress angewiesen und greifen daher zu Tricks, um sicherzustellen, dass ihnen diese Mittel zugewiesen werden. So schürt beispielsweise die CDC jedes Jahr routinemäßig die Panik vor unbedeutenden „Pandemien“, da sie durch dieses landesweite Drama mehr Mittel erhalten kann.

CDC-Korruption

„Die CDC genießt unter Ärzten enorme Glaubwürdigkeit, nicht zuletzt, weil die Behörde allgemein als frei von Einflüssen der Industrie gilt. Finanzielle Beziehungen zu biopharmazeutischen Unternehmen gefährden diesen Ruf.“ – Marcia Angell, MD, ehemalige Chefredakteurin des New England Journal of Medicine

In Wirklichkeit ist die Korruption innerhalb der CDC so weit verbreitet, dass sie praktisch legalisiert wurde. So ermächtigte beispielsweise ein Gesetz aus dem Jahr 1983 die CDC, Geschenke anzunehmen, die „bedingungslos … zum Nutzen des [öffentlichen Gesundheitsdienstes] oder zur Erfüllung einer seiner Aufgaben“ gemacht wurden, und 1992 gründete der Kongress eine nationale CDC-Stiftung, die schnell eingetragen wurde, um „philanthropische und privatwirtschaftliche Ressourcen zu mobilisieren“.

Hinweis: Andere Bundesbehörden, darunter die CIA und die NIH, verfügen über ähnliche „gemeinnützige“ Stiftungen.

Seit ihrer Gründung wird die CDC Foundation wegen ihres skandalösen Verhaltens kritisiert und hat fast 1 Milliarde Dollar von „Unternehmensspendern“ erhalten (die Kritik umfasst einen vernichtenden Leitartikel in einer der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschriften). Um eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 zu zitieren:

„Im Jahr 2011 spendete ein Unternehmen, das Forschungsarbeiten für die Pestizidindustrie durchführt, 60.000 Dollar an die CDC Foundation für eine Studie zum Nachweis der Unbedenklichkeit zweier Pestizide. ‚Wir verfügen über eine professionelle Geldwäscherei bei der CDC Foundation … Sie akzeptiert Projekte von jedem Außenstehenden.‘ Zwischen 2010 und 2015 spendete Coca-Cola mehr als 1 Million Dollar an die CDC Foundation. Außerdem erhielt sie erhebliche Vorteile von der CDC, darunter gemeinsame Treffen und Beratung durch einen hochrangigen CDC-Mitarbeiter, wie sie bei der Weltgesundheitsorganisation Lobbyarbeit betreiben kann, um deren Bemühungen zur Reduzierung des Konsums von zugesetzten Zuckern einzuschränken. Das BMJ berichtete auch über Beiträge von Roche an die CDC Foundation zur Unterstützung der Take 3-Grippekampagne der CDC, die Menschen dazu ermutigt, „antivirale Medikamente einzunehmen, wenn sie vom Arzt verschrieben werden“. Roche stellt Tamiflu her, ein antivirales Medikament gegen Grippe [als Referenz: Roche konnte Regierungen weltweit davon überzeugen, Tamiflu (ein unwirksames Medikament, dessen Wirksamkeit nie nachgewiesen wurde) im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar zu horten].

Diese „Spenden“ prägen wiederum oft die „unparteiischen“ Richtlinien, die wir befolgen sollen. So gründete die CDC-Stiftung 2010 eine Koalition, die über 26 Millionen Dollar von großen Pharmaunternehmen erhielt, die Medikamente gegen Hepatitis C herstellen. Kurz darauf wurde ein Ausschuss zur Erstellung neuer CDC-Empfehlungen zur Behandlung von Hepatitis C eingerichtet, und ein Bericht des Generalinspekteurs ergab, dass die meisten seiner Mitglieder direkte Verbindungen zu diesen Pharmaunternehmen hatten.

Hinweis: Zu den wichtigsten Geldgebern der CDC-Stiftung (ausführliche hier) gehören wichtige politische Interessengruppen der Demokraten, Impfstofforganisationen wie GAVI und die Gates Foundation, die großen Impfstoffhersteller (z. B. Pfizer, Moderna, Merck und J&J) sowie Technologieunternehmen wie Facebook, Google, Microsoft und PayPal.

Im Jahr 2016 beschwerten sich CDC-Mitarbeiter anonym über diese Korruption:

„Es scheint, dass unsere Mission von externen Parteien und unlauteren Interessen beeinflusst und geprägt wird … Was uns am meisten beunruhigt, ist, dass dies zur Norm und nicht zur seltenen Ausnahme wird. Einige hochrangige Führungskräfte der CDC sind sich dieser Verhaltensweisen eindeutig bewusst und dulden sie sogar. Andere sehen es und schauen weg. Einige Mitarbeiter werden eingeschüchtert und unter Druck gesetzt, Dinge zu tun, von denen sie wissen, dass sie nicht richtig sind. Wir haben Vertreter in der gesamten Behörde, die dieses inakzeptable Verhalten beobachten. Es kommt auf allen Ebenen und in allen unseren jeweiligen Abteilungen vor. Kürzlich wurde das Nationale Zentrum für die Prävention chronischer Krankheiten und Gesundheitsförderung (NCCDPHP) in eine „Vertuschung“ ungenauer Screening-Daten für das Wise Woman (WW)-Programm verwickelt. Es gab eine koordinierte Aktion dieses Zentrums, um die Tatsache zu „vertuschen”, dass die Screening-Zahlen für das WW-Programm in den an den Kongress übermittelten Dokumenten falsch dargestellt wurden; die Screening-Zahlen für 2014 und 2015 entsprachen trotz einer Investition in Millionenhöhe nicht den Erwartungen; und Definitionen wurden geändert und Daten „frisiert”, um die Ergebnisse besser aussehen zu lassen, als sie waren. Die Daten wurden eindeutig auf unregelmäßige Weise manipuliert. Es wurde eine „interne Überprüfung” unter Beteiligung von Mitarbeitern der gesamten CDC durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch im Wesentlichen unterdrückt wurden, damit die Medien und/oder die Mitarbeiter des Kongresses nichts von den Problemen erfuhren. Schließlich arbeiten die meisten Wissenschaftler der CDC mit höchster Integrität und Ethik. Dieses „Klima der Missachtung” bringt jedoch viele von uns in eine schwierige Lage. Wir werden oft angewiesen, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind. So hat der Kongress beispielsweise sehr deutlich gemacht, dass die inländischen Mittel für das NCCDPHP (und andere CIOs) für inländische Aufgaben verwendet werden sollen und dass der Großteil der Mittel des NCCDPHP für Programme (und nicht für Forschung) bereitgestellt werden soll. Warum leitet das NCCDPHP im Haushaltsjahr 2017 Gelder von Programmschwerpunkten, die direkt der Öffentlichkeit zugutekommen, ab, um eine teure [globale Gesundheits-]Forschung zu unterstützen, die möglicherweise keinen Nutzen für die [amerikanische] Öffentlichkeit hat?„

Im Februar 2019 legten zwei demokratische Kongressabgeordnete Beweise vor, um eine formelle Untersuchung der Beziehungen zwischen der CDC und Coca-Cola sowie der damit verbundenen Korruption zu beantragen. Leider wurde all dies aufgrund der Politisierung rund um COVID unter den Teppich gekehrt und vergessen.

Ideologie oder Korruption?

Ich frage mich auch häufig, inwieweit Verhaltensweisen, die ich verwerflich finde, auf Korruption oder einfach auf ideologische Fixierung zurückzuführen sind.

Im Fall von Impfstoffen lassen sich zwar in bestimmten Fällen klare finanzielle Interessenkonflikte nachweisen (z. B. bei der CDC Foundation), aber ich finde, dass die fanatische Überzeugung, dass alle Impfstoffe „sicher und wirksam” sind, eher ideologischer Natur ist, da der Glaube an Impfstoffe als Grundüberzeugung aller Menschen vermittelt wird, die sich mit „Wissenschaft” oder „Medizin” beschäftigen.

Anfangs mag dies recht subtil sein, aber mit der Zeit summiert sich diese ideologische Voreingenommenheit schnell. Das liegt daran, dass die meisten Dinge nicht eindeutig sind. Je nachdem, wozu man voreingenommen ist und was man wahrnimmt oder ausblendet, kann man schnell zu einer Weltanschauung gelangen, in der alle „Beweise” die eigene Position stützen, auch wenn ein Großteil davon dies nicht tut (was ein Hauptgrund dafür ist, dass Menschen so diametral entgegengesetzte Glaubenssysteme haben können).

Dies ist wichtig zu verstehen, da die Bewertung der tatsächlichen Risiken und Vorteile einer Routineimpfung erfordert, dass Sie Folgendes beurteilen:

Wie viel Prozent der nicht geimpften Bevölkerung werden sich wahrscheinlich mit dem Virus infizieren?

Wie viel Prozent der Infizierten werden einen mittelschweren oder schweren Krankheitsverlauf haben?

Wie wirksam verhindert der Impfstoff, dass Geimpfte sich mit dem Virus infizieren oder mittelschwere oder schwere Komplikationen entwickeln?

Wie lange hält die Wirksamkeit des Impfstoffs an?

Wie lange dauert es, bis die Infektion gegen den Impfstoff resistent wird (und ihn somit unwirksam macht)?

Was sind die Folgen, wenn der Impfstoff eine bevölkerungsweite Mutation der Infektion auslöst?

Gibt es eine praktikable Alternative zur Impfung?

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Impfstoff eine akute mittelschwere oder akute schwere Reaktion hervorruft?

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Impfstoff eine chronische mittelschwere oder chronische schwere Reaktion hervorruft?

Wer ist gefährdet, eine schwerere Reaktion auf den Impfstoff zu entwickeln?

Jeder dieser Punkte (ganz zu schweigen von allen) ist ziemlich schwierig zu ergründen, sodass die meisten relevanten Aspekte bei der Entscheidung über eine Impfempfehlung einfach nicht berücksichtigt werden.

Stattdessen werden einige wenige marktfähige Punkte hervorgehoben und die Bewertung der Risiken und Vorteile des Impfstoffs aus dieser Perspektive betrachtet (z. B. „Gebärmutterhalskrebs ist tödlich“ und „der HPV-Impfstoff verhindert Gebärmutterhalskrebs“). Im Gegensatz dazu werden Beweise, die die vorgefasste Schlussfolgerung in Frage stellen (z. B. Nachweise für Impfschäden), abgetan und ausgeblendet.

Infolgedessen sind viele Impfstoffe auf dem Markt, deren Risiken eindeutig und eindeutig ihre Vorteile überwiegen, während Impfstoffe gleichzeitig als homogene Einheit betrachtet werden, obwohl einige (z. B. die HPV-Impfstoffe) viel gefährlicher und unnötiger sind als viele andere.

Hinweis: Auf vielfachen Wunsch habe ich hier eine kurze Zusammenfassung der Risiken und Vorteile der einzelnen Impfstoffe für Kinder

Impfschäden

Aufgrund dieser „ideologischen Filterung“ sind sich viele Befürworter von Impfungen im Alltag überhaupt nicht bewusst, dass Impfstoffe häufig Menschen schädigen (z. B. durch schwere neurologische Schäden). Wenn sie mit Beweisen für Schäden konfrontiert werden, verwenden sie daher eine Vielzahl von Ausreden, um diese Schäden zu leugnen.

So hatten beispielsweise vier demokratische Senatoren, die sich für den COVID-Impfstoff eingesetzt hatten, sehr ungewöhnliche neurologische Schäden, die alle eindeutig mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung standen, doch keiner von ihnen hat seine Unterstützung dafür zurückgezogen. Ebenso berichtete mir ein Senatsmitarbeiter, dass andere Senatoren Impfschäden erlitten hätten, aber keiner davon öffentlich zugeben würde. Stattdessen hätten sie sich bestenfalls auf die Behandlung von „Long COVID“ konzentriert (und betont, dass es jetzt entscheidend sei, die Impfbefürworter im Senat über die Realität von Impfschäden aufzuklären).

Da ein Großteil der Ablehnung, Impfschäden anzuerkennen, eher psychologischer als finanzieller Natur zu sein scheint, nutzte Ron Johnson kürzlich seinen Vorsitz, um eine hervorragende Anhörung abzuhalten (ich würde empfehlen, diese anzuschauen), in der diejenigen, die durch Impfstoffe geschädigt und dann im Stich gelassen wurden, ihre Geschichten erzählen konnten und die Senatoren, die die Existenz von Impfschäden gewöhnlich leugnen, direkt mit ihnen konfrontiert wurden.

Hinweis: Formelle Anhörungen wie diese finden nie statt, da die letzte vor 25 Jahren stattfand (für Kinder, die nach einer Impfung Autismus entwickelten) und davor diejenigen, die für das Impfschadengesetz von 1986 verwendet wurden.

Die ACIP

Eine beliebte Taktik, um Menschen auszunutzen, besteht darin, eine unparteiische und vertrauenswürdige „dritte Partei“ zu beauftragen, Ihre Politik für Sie umzusetzen (z. B. die Finanzierung einer „gemeinnützigen“ Organisation mit einem umweltfreundlichen Namen, die sich für Umweltverschmutzung einsetzt).

Diese Taktik wird im gesamten medizinischen Bereich angewendet (z. B. sind Experten im Fernsehen, in medizinischen Fachzeitschriften, in Leitlinienausschüssen und Patientenvertretungsgruppen oft Sprachrohre der Pharmaindustrie). Der Beratende Ausschuss für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ist die Gruppe, die die CDC in Bezug auf den Impfplan berät, und wie zu erwarten ist:

Bis zu den jüngsten Änderungen durch RFK hatte fast jedes Mitglied finanzielle Interessenkonflikte.

Der ACIP stimmt fast immer dafür, die ihm vorgelegten Impfstoffe in den Impfplan aufzunehmen.

Der ACIP ignoriert stets alle, die „anekdotische” Beweise für Impfschäden vorlegen. Anmerkung: In dem einzigen mir bekannten Fall, in dem der ACIP gegen eine Impfempfehlung gestimmt hat (COVID-Auffrischungsimpfungen für erwachsene Arbeitnehmer), hat die CDC diese Entscheidung einfach überstimmt.



So fiel mir bei Johnsons Anhörung eine Zeugin auf, die sich für Impfungen aussprach und nach der tragischen Geschichte ihrer an Influenza verstorbenen kleinen Schwester sagte, sie habe vor dem ACIP ausgesagt, „ACIP hat zugehört” und daraufhin alle Säuglinge ab einem Alter von sechs Monaten gegen Grippe impfen ließ – obwohl jährlich etwa 100 „grippebedingte” Todesfälle bei Säuglingen und Tausende von Komplikationen (einschließlich Todesfällen) im Alter von 6 bis 10 Monaten in VAERS (einem System, das weniger als 1 % der Schäden erfasst) gemeldet wurden. Ich fand dies bemerkenswert, da:

Das Gleiche geschah 2013 mit dem teuren Meningitis-Impfstoff von Merck (weniger als 1 von 1 Million Kindern stirbt jährlich an einer Meningokokken-Erkrankung, und der Impfstoff von Merck deckte nicht den primären Stamm ab, der Todesfälle verursachte), sodass Merck zwei Elternteile, deren Säuglinge schwere Komplikationen aufgrund der Erkrankung hatten, vor dem ACIP aussagen ließ. Daraufhin „hörte das ACIP zu” und der Impfstoff wurde in den Impfplan aufgenommen und von der Regierung finanziert.

Diese Anekdoten führen zur Umsetzung einer (wissenschaftlich nicht gerechtfertigten) Politik, während Beweise für Impfschäden niemals dasselbe erreichen. Sie veranschaulichen, wie mächtig die Wahrnehmungsfilter dieser Menschen sind und warum Gruppen wie die CDC und ACIP routinemäßig Impfstoffe empfehlen können, die Hunderte, wenn nicht Tausende Male mehr Schaden als Nutzen für die Empfänger haben.

Verstecken der Daten

Die evidenzbasierte Medizin wurde entwickelt, um den dogmatischen Widerstand der Medizin gegen die Aufgabe unwirksamer medizinischer Praktiken zu überwinden. Leider erkannte die Industrie schon bald, dass dies durch die Monopolisierung der „besten Evidenz” (z. B. durch medizinische Fachzeitschriften und Massenmedien), die Beauftragung von Experten zur Förderung ihrer Evidenz und die Diskreditierung widersprüchlicher Evidenz als unglaubwürdig umgangen werden konnte.

Nachdem sich dieses neue Dogma etabliert hatte, wurde eine noch unglaublichere Leistung vollbracht: Es wurde allen außer ausgewählten Experten verboten, die Rohdaten einzusehen, aus denen diese Beweise hervorgegangen waren, wodurch wir erneut gezwungen wurden, „den medizinischen Experten zu vertrauen”.

Daraufhin wurde ein noch bemerkenswerterer Trick vollbracht: Es wurde ein Standard eingeführt, nach dem nur zugelassene Experten die Rohdaten hinter der Wissenschaft, die unser Leben bestimmt, überprüfen dürfen. Da diese Daten regelmäßig manipuliert werden (wir haben beispielsweise durch Gerichtsverfahren herausgefunden, dass die V-Safe-Daten, die die CDC als Beweis für die Sicherheit der COVID-Impfstoffe verwendet hat, in irreführender Weise präsentiert wurden, wodurch die unzähligen Schäden in diesem Datensatz verschleiert wurden).

Ebenso versicherten uns alle Gesundheitsbehörden während der COVID-Pandemie, dass die Impfstoffe streng auf ihre Sicherheit überwacht würden, aber wir erhielten nie ihre Daten, und schließlich gelang es Steve Kirsch (z. B. durch Whistleblower) nach jahrelanger Arbeit, Datensätze der Regierung zu erhalten, die belegen, dass die Impfstoffe viele Menschen getötet und schwer verletzt haben.

ACIP und CDC

Bei der Zulassung von Arzneimitteln oder der Empfehlung von Impfstoffen müssen mehrere wichtige Kriterien erfüllt sein, um sicherzustellen, dass „sichere und wirksame” Produkte auf den Markt kommen. Die Erfüllung dieser Standards ist jedoch wiederum recht subjektiv (z. B. werden sie dazu verwendet, alternative medizinische Produkte von der Zulassung auszuschließen).

Daher wird alles, was die medizinische Industrie unterstützt, nur minimal geprüft (z. B. musste Pfizer den Impfstoff nicht auf Auswirkungen auf die Autoimmunität, Fruchtbarkeit oder Krebs testen, obwohl dies von Anfang an große Bedenken waren).

Daher gibt die CDC in ACIP-Sitzungen oft ohne Angabe von Daten eine kurze Erklärung ab, in der sie die Sicherheit und Wirksamkeit eines Impfstoffs bestätigt, die vom ACIP ungeachtet widersprüchlicher Beweise als endgültige Wahrheit akzeptiert wird.

Kürzlich fand die erste Sitzung des neuen ACIP unter RFK statt, bei der die CDC zum ersten Mal für ihre unbegründeten Behauptungen Kritik erhielt. Da sich die CDC jedoch nicht auf diese neue Realität eingestellt hatte, wiederholte sie weiterhin ihr altes Spielbuch und stellte bemerkenswerte Behauptungen auf, wie zum Beispiel:

Säuglinge hatten ein hohes Risiko, schwer an COVID zu erkranken, obwohl vorhandene Daten zeigen, dass fast keine Säuglinge an COVID sterben.

Die meisten positiven COVID-Tests bei der Aufnahme korrelierten mit COVID als Ursache für die Krankenhausaufnahme („86 % der Krankenhausaufnahmen von Erwachsenen in diesem Zeitraum waren wahrscheinlich auf COVID-19 zurückzuführen“).

Laut der privaten Analyse der CDC zeigen alle Datensätze, dass es keinen statistischen Beweis dafür gibt, dass der COVID-Impfstoff viele der Schäden verursacht hat, die ihm zugeschrieben werden (z. B. Tod, Krampfanfälle, Schlaganfälle, Bell-Lähmung oder Schwangerschaftsprobleme wie Fehlgeburten), und dass die Hinweise in den uns zugänglichen Datenbanken, die auf das Gegenteil hindeuten, „falsch positiv“ sind. Anmerkung: Am meisten überraschte mich die Behauptung der CDC, ihre Analyse habe „bewiesen“, dass der COVID-Impfstoff nicht mit Menstruationsstörungen in Verbindung steht – trotz zahlreicher Studien mit Hunderttausenden von Frauen, die ergaben, dass etwa die Hälfte von ihnen nach der COVID-Impfung Menstruationsbeschwerden hatte.

Dass zwar ein Risiko für Myokarditis besteht, dieses jedoch sehr gering ist und 83 % der Betroffenen innerhalb von 90 Tagen vollständig genesen sind. Im Gegensatz dazu ergab eine Studie, die von den CDC nicht erwähnt wurde, dass 35 % nach 12 bis 18 Monaten anhaltende Symptome, vor allem Brustschmerzen, Herzklopfen oder Müdigkeit, angaben, 13 % weiterhin Medikamente einnahmen, 8 % ihre körperliche Aktivität einschränkten (meist aus eigenem Antrieb) und 5,6 % stationär behandelt werden mussten. Hinweis: Die vorherige Anhörung von Ron Johnson lieferte Beweise dafür, dass die CDC Daten, die belegen, dass COVID-Impfstoffe Myokarditis verursachen, absichtlich zurückgehalten hat, um das Impfprogramm zu schützen.



Es gab auch bemerkenswerte Eingeständnisse wie:

Die CDC hatte immer noch keine Erklärung dafür, warum sich COVID zu Varianten entwickelt hatte, die gegen den Impfstoff resistent waren (eine Sorge, die von Anfang an bestand, da der Impfstoff ein einziges, schnell mutierendes Antigen verwendete).

Die CDC hatte keine Möglichkeit, langfristige Komplikationen durch den COVID-Impfstoff zu verfolgen, da im Laufe der Zeit „immer mehr Störvariablen hinzukommen“ und die CDC jeden Rat des ACIP begrüßen würde, wie diese Komplikationen überwacht werden könnten.

Fazit

Während COVID wurden die ACIP-Sitzungen zu einem morbiden Hobby, bei dem man einem Zugunglück in Zeitlupe zusah, da wir wussten, dass nichts, was wir taten, sie davon abhalten konnte, den COVID-Impfstoff voranzutreiben, aber gleichzeitig konnten wir unseren Blick nicht abwenden, da wir wissen mussten, welche deprimierenden Impfstoffrichtlinien in Vorbereitung waren.

Jetzt, da ihr Nimbus der objektiven Fachkompetenz endlich zerbrochen ist (z. B. vertrauen nur noch 61 % der Amerikaner den CDC), haben wir endlich die Chance, ihre absurden Behauptungen ernsthaft zu hinterfragen, und die CDC nähert sich dem Tag, an dem sie nicht mehr als unverantwortliche Herrschaftsinstanz agieren kann. Jedes Mal, wenn wir offen über ihre Lügen sprechen, wird ihre Macht schwächer, und ich bin zutiefst dankbar, mit Ihnen allen in einer Zeit zusammen zu sein, in der dieses monolithische Ungetüm endlich gestürzt werden kann.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Fassung eines längeren Artikels, der näher auf die hier erwähnten Punkte eingeht. Dieser Artikel sowie weitere Links und Quellenangaben finden Sie hier.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, diese teilen zu können. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front Patienten behandelt. Weitere Arbeiten von AMD finden Sie unter The Forgotten Side of Medicine auf Substack.

