Worte sind die erste Waffe des Krieges

Die bösen Leute müssen mit einem Namen belegt werden. Und wenn sie ihn bekommen, explodiert die Bedeutung dieses Namens. Krawumm! Jeder, dem dieser Name zugewiesen wird, wird augenblicklich entmenschlicht.

von Robert C. Koehler

Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, schaue aus dem Fenster – und sehe jemanden über den Parkplatz gehen. Das ist der alltäglichste Moment. Ich zucke leise mit den Schultern. Das Leben geht weiter.

Mein Impuls ist, die Kolumne hier zu beenden. Das war’s. Nichts weiter zu sagen. Das Leben ist völlig in Ordnung und zivilisiert und ich bin mittendrin, werde alt, aber denke überhaupt nicht an die Dunkelheit, die an den Rändern der Menschheit lauert. Klar, die Nachrichten berichten über dieses Zeug, aber was kümmert es mich? Hier, wo ich lebe, ist alles in Ordnung.

Aber die Dunkelheit zerrt. Ich lese die Nachrichten. Ich weiß, dass die Hölle Teile des Planeten verzehrt und bestimmte Leben keinerlei Sicherheit – keinerlei Wert – haben. Hier ist eine jüngste Schlagzeile der New York Times, so gewöhnlich wie die Tatsache, dass jemand über den Parkplatz vor meinem Fenster gelaufen ist:

„US-Militär tötet weitere 6 Menschen beim 5. Karibik-Angriff, sagt Trump.“

Na und? Sie transportierten Drogen. „Das Militär hat jetzt 27 Menschen getötet, als wären sie feindliche Soldaten in einer Kriegszone und nicht Tatverdächtige…“

Kleine Meldung, oder? Aber bedenke die Komplexität des Kontextes, der sich aus diesen Worten ergibt. Die Geschichte kritisiert Präsident Donald Trump dafür, Boote zu bombardieren und ohne Beweise zu behaupten, sie hätten Drogen transportiert, die an Amerikaner verkauft werden sollten. Aber da ist eine stille Annahme. Indem die Geschichte betont, dass dies keine Kriegszone war, lässt sie stillschweigend die Annahme im Raum stehen, dass es, wenn es eine Kriegszone gewesen wäre – und das Boot offiziell erklärte amerikanische Feinde transportiert hätte – nun, dann wäre es eine andere Sache.

Der Krieg selbst bleibt unangefochten und akzeptiert – zumindest von den Mainstream-Medien (was immer von ihnen übrig ist). Und auch von der kollektiven amerikanischen, vielleicht globalen, Norm. Und hier liegt das Problem. Krieg ist eine 50/50-Angelegenheit: Es gibt eine gute Seite und eine schlechte Seite. Und wenn du auf der guten Seite bist, ist der Krieg, den du führst, gerecht. Das bedeutet, du hast den moralischen Spielraum, jeden zu töten, den du willst… entschuldige, „musst“. Das schließt Kinder ein.

Aber „Tötungserlaubnis“ ist psychologisch – ja, spirituell – komplex. Sie erfordert einen weiteren Schritt, der uns von unserem eigenen inneren moralischen Empfinden entbindet: Wir sind alle Menschen. Wir sind uns zutiefst ähnlich. Wir sind eins.

Der Weg um diese emotionale Schwierigkeit herum ist einfach: Entmenschliche den Feind! Es geschieht nahezu automatisch, sobald eine bestimmte Gruppe zum Feind erklärt wird, d. h. „sie“. Aber es erfordert sprachliche Unterstützung: Die bösen Leute müssen mit einem Namen belegt werden. Und wenn sie ihn bekommen, explodiert die Bedeutung dieses Namens. Krawumm! Jetzt ist er eine Waffe. Jeder, dem dieser Name zugewiesen wird, ist sofort entmenschlicht. Sprache ist die anfängliche Waffe des Krieges und ein unverzichtbares Werkzeug derer, die ihn führen.

In der Tat existiert Entmenschlichung fast so, als sei sie Teil dessen, wer wir sind. Ich glaube von ganzem Herzen, dass sie nicht Teil der menschlichen DNA ist, aber sie benimmt sich verdammt so. Eine Gruppe von Menschen zu entmenschlichen, die anders ist als wir, vereinfacht das Leben enorm. Selbst wenn wir nicht in den Krieg gegen sie ziehen, befreien wir uns davon, versuchen zu müssen, sie zu verstehen. Wir können sie einfach abtun.

Willkommen beim Rassismus. Willkommen bei der Ethnizität. Willkommen bei Grenzen, sowohl politischen als auch religiösen. Willkommen bei wir gegen sie – dem Loch im menschlichen Herzen.

In meiner Lebenszeit, hier in den USA – im Gefolge des Zweiten Weltkriegs – bestand die primäre Art, jemanden zu entmenschlichen, im Inland wie im Ausland, darin, ihn zum Kommunisten zu erklären. Der Begriff hatte unmittelbare Macht. Jeder Linke war ein Kommie. Sie übernahmen Hollywood, ganz zu schweigen von Washington. Sie waren unter unseren Betten! Aufgrund der Existenz von Atomwaffen vermieden es Amerikas Mächtige klugerweise, in den Krieg mit der Sowjetunion oder China zu ziehen, aber wir hatten dennoch die Mittel, hierzulande den militärisch-industriellen Komplex zu schaffen und Stellvertreterkriege zu führen, ein paar Millionen Menschen zu töten und, ach ja, unseren langfristigen, nicht anerkannten Krieg gegen den Planeten Erde selbst zu intensivieren.

Ein weiterer Entmenschlichungsbegriff, der aus diesen Kriegen hervorging, war „Kollateralschaden“ – eine einzigartige Form der Entmenschlichung. Diejenigen, die Kollateralschaden waren, waren nicht notwendigerweise unsere Feinde, nur Menschen in der Nähe des gerechten Krieges, den wir führten. Sie waren lediglich im Weg. Aber der Begriff erfüllte seinen Zweck. Er nahm jedem, den unsere Bomben unabsichtlich auslöschten, die Menschlichkeit und verwandelte ihn in Altmetall auf einem Schrottplatz.

Nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war, jedoch… äh oh, was nun? Die Kommunisten waren erledigt, aber wir brauchten immer noch einen Feind! Regieren ist so viel schwieriger ohne einen. Auftritt: die Terroristen, unser erstklassiger Feind der letzten paar Jahrzehnte und ein Wort mit enormer Schlagkraft. Zum Beispiel ist jeder, der Israel dafür kritisiert, 70.000 Palästinenser zu töten (oder weit, weit mehr als das), sowohl pro-terroristisch als auch antisemitisch. Die Flottille, die versucht, Lebensmittel nach Gaza zu bringen, ist eine Terror-Operation.

Und dann, näher an der Heimat, haben wir die „Illegalen“ – Aliens, Wetbacks – die nicht nur der Armut entfliehen und die Grenze in die USA überqueren, sondern sie invadieren. Sieht so aus, als hätten wir einen weiteren Krieg am Hals, Leute.

Ich mache mir keine Sorgen um den Mann, den ich vorhin über den Parkplatz gehen sah, aber was, wenn er wie ein Eindringling ausgesehen hätte? Hey, ICE…

*

Robert Koehler (koehlercw@gmail.com), syndiziert von PeaceVoice, ist ein in Chicago preisgekrönter Journalist und Redakteur. Er ist der Autor von Courage Grows Strong at the Wound sowie seines neu veröffentlichten Albums mit gesprochener Poesie und Kunstwerken, Soul Fragments.