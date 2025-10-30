Andrew Korybk

Sein wirklicher Zweck ist es, die USA dazu zu bringen, ihre bevorstehenden Eskalationen gegen Russland zu überdenken, indem sie an die strategischen Kosten erinnert werden, die dies mit sich bringen könnte.

Trump kritisierte Russlands Test seiner unbegrenztreichweitigen, atomar angetriebenen Burevestnik-Rakete, indem er sie als unangemessen beschrieb und Putin stattdessen aufforderte, den Ukraine-Konflikt zu beenden. Der besagte Test folgt auf Putins Warnung, dass Trumps mögliche Lieferung von Langstrecken-Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine eine „einfach umwerfende“ Reaktion Russlands provozieren würde. Das wiederum geschah direkt nach einem angeblich geplanten Test von Russlands nuklearer Triade, zeitgleich mit Trumps Absage ihres Budapester Gipfels.

Die Abfolge der Ereignisse, die Russland angesichts des Zusammenbruchs der Gespräche mit den USA einleitete, für die Selenskyj die Verantwortung beanspruchte, während der russische Außenminister Sergej Lawrow gemeinsamen EU-ukrainischen Druck verantwortlich machte, ist verständlich, wenn man sie im Kontext analysiert. Zunächst einmal gab es noch keine greifbaren Fortschritte bei der Verlängerung von New START nach dessen Auslaufen im Februar, was das Risiko birgt, die russisch-amerikanischen Spannungen weiter zu verschärfen, da es der letzte verbliebene strategische Rüstungskontrollpakt zwischen ihnen ist.

In diesem Zusammenhang bleibt Trump der Entwicklung des von ihm so genannten „Golden Dome“-Raketenabwehrsystems verpflichtet, von dem seine Berater arguably glauben, dass es den USA einen strategischen Vorteil gegenüber Russland verschaffen würde, indem es ihnen ermöglicht, im Falle eines Atomkriegs mehr Zweitschläge abzufangen. Diese Notwendigkeit erklärt, warum Bush junior kurz nach dem 11. September 2001 aus dem ABM-Vertrag ausstieg und alle nachfolgenden Präsidenten seinen politischen Kurs, diese Infrastruktur im In- und Ausland aufzubauen, beibehielten.

Trotzdem veröffentlichte RT einen überzeugenden Artikel über „Warum Amerikas ‚Golden Dome‘ gegen Russlands Untergangsrakete machtlos sein könnte“, in dem erklärt wird, dass diese Hightech-Waffe den strategischen Zweck dieses Programms im Hinblick auf den strategischen Vorteil, den sich die USA gegenüber Russland erhoffen, zunichtemacht. Wenn New START nicht verlängert und anschließend durch eine neue Vereinbarung modernisiert wird, dann könnte Russland den Burevestnik ohne Einschränkungen produzieren und stationieren, wodurch die USA verwundbarer wären als je zuvor.

Als solcher kann sein Test als ein doppeltes Signal Russlands an die USA interpretiert werden, um Trump dazu zu ermutigen, New START zu verlängern und sich dann auf dessen Modernisierung zu konzentrieren, aber auch um Gleichgültigkeit gegenüber dem Szenario auszudrücken, dass er Putins Vorschlag zurückweist, und ihm so das Vorrecht darüber zu geben, was als nächstes kommt. In ähnlicher Weise ermöglicht der damit verbundene Kontext von Trumps möglicher Tomahawk-Lieferung an die Ukraine, diesen Test so zu interpretieren, dass Putin andeutet, was folgen könnte, vielleicht sogar der erste Kampfeinsatz des Burevestnik.

Obwohl es per se keine Atomwaffe ist, spekulierten westliche Medien, dass es radioaktive Abgase abgeben könnte, daher könnte Putin es nicht einsetzen, um eine Provokation des Westens zu vermeiden. Allein das Testen könnte jedoch dazu gedacht sein, die USA zu erschrecken, um etwaige Eskalationen zu überdenken, falls es dann im Kampf eingesetzt wird. Wenn die USA immer noch eskalieren, dann könnte Russland vielleicht mit Oreshniks, nicht mit Burevestniks, gegen die Ukraine Vergeltung üben. In jedem Fall fällt der Zeitpunkt dieses Tests merkwürdigerweise mit bevorstehenden US-Eskalationen zusammen, was ihn zu einer Deeskalationsmaßnahme macht.

Wenn die USA Putins Vorschlag zur Verlängerung von New START weiterhin ablehnen und/oder Tomahawks an die Ukraine liefern, dann werden sie nun die Kosten kennen, die dies mit sich bringen würde. Sie könnten sich sogar über den Rahmen der russisch-amerikanischen Beziehungen hinaus auf die chinesisch-amerikanischen ausdehnen, wenn Russland in Betracht zieht, seine Burevestnik-Technologie an China zu transferieren, um im Gegenzug mehr Wirtschaftshilfe während der Spezialoperation zu erhalten. Das würde wiederum die Kosten für US-Interessen erheblich erhöhen und könnte Trump endlich dazu bringen, einen fairen Deal mit Putin zu machen.