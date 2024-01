WSJ-Chefredakteur gibt vor Davoser Eliten zu: »Wir besitzen die Nachrichten nicht mehr«.

Mit dem Internet und der (schwindenden) Pressefreiheit haben die alten Medien kein Monopol mehr auf Information und Erzählung.

Bei einer WEF-Diskussion in Davos mit dem Titel „Defending Truth“ (Die Wahrheit verteidigen) beklagte Emma Tucker, EIC des Wall St. Journals, diesen Verlust der Kontrolle über die „Fakten“, wie Modernity.news berichtet.

„Ich denke, es gibt eine ganz besondere Herausforderung für die alten Marken wie die New York Times und das Wall Street Journal“, sagte Tucker und fügte hinzu: „Wenn man wirklich zurückblickt, ist es noch gar nicht so lange her, dass uns die Nachrichten gehörten. Wir waren die Gatekeeper und uns gehörten auch die Fakten“.

„Wenn es im Wall Street Journal oder in der New York Times stand, dann war es eine Tatsache“, fuhr sie fort und fügte hinzu: „Heutzutage können die Leute alle möglichen anderen Quellen für Nachrichten nutzen und sie hinterfragen viel mehr, was wir sagen„.

At a discussion titled 'Defending Truth,' the WSJ editor-in-chief admitted to #Davos2024 #WorldEconomicForum elites that the legacy media no longer 'own the news', lamenting "We were the gatekeepers, and we very much owned the facts as well."

Russland, Russland, Russland!

Auch die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Věra Jourová, meldete sich in derselben Debatte zu Wort und bezeichnete die Zunahme von „Desinformation“ als „Sicherheitsbedrohung“ und erklärte: „Es war Teil der russischen Militärdoktrin, dass sie einen Informationskrieg beginnen würden, und wir befinden uns jetzt in diesem Krieg.“

Wie damals, als die Hillary-Clinton-Kampagne die russische Quelle eines ehemaligen (?) britischen Spions nutzte, um eine Falschmeldung gegen Donald Trump zu fabrizieren, die über das Wall Street Journal und alle anderen traditionellen Medien verbreitet wurde? Diese Art von Informationskrieg? Oder als 51 ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Desinformation nutzten, um die Wahl 2020 zu beeinflussen, indem sie suggerierten, die Laptop-Bombe von Hunter Biden in der NY Post sei eine russische Einmischung?

„Desinformation ist ein sehr mächtiges Werkzeug“, fuhr Jourová fort und fügte hinzu: „In der EU konzentrieren wir uns darauf, das System zu verbessern, in dem die Menschen die richtigen Fakten erhalten. Wir reden nicht über Meinungen. Wir korrigieren nicht die Meinungen oder die Sprache von irgendjemandem. Es geht um Fakten.

VP of the EU at #Davos2024 on 'disinformation': "We are focusing on improving the system where the people will get the facts right…We are not correcting anyone's opinions or language. This is about the facts." Whose facts?

Wie wir bereits hervorgehoben haben, hat Jourová ihre Zeit in Davos damit verbracht, die Chefs von Unternehmen wie YouTube und Meta zu treffen und sicherzustellen, dass sie sich an die Regeln halten“, während ihre Chefin Ursula von der Leyen eine übergreifende globalistische Kontrolle über den Fluss aller Informationen im digitalen Zeitalter forderte.