Würde ein „Klimanotstand“ die gleiche Tür zu autoritärem Regieren öffnen wie der „COVID-Notstand“?

Es gibt bessere Möglichkeiten, den Klimawandel anzugehen, als darauf zu bestehen, dass der Bundesgesetzgeber einen nationalen „Klimanotstand“ ausruft – einschließlich des Aufbaus einer Links-Rechts-Koalition, die zusammenarbeiten kann, um Widerstandsfähigkeit gegen die ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufzubauen und gleichzeitig Demokratie, bürgerliche Freiheiten und Menschen zu bewahren Rechte.

Im Februar 2022 schickten 1.140 Organisationen Präsident Biden einen Brief, in dem sie ihn aufforderten, einen „Klimanotstand“ auszurufen. Eine Gruppe von US-Senatoren tat im Oktober 2022 dasselbe, und ein Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses, der 2021 eingebracht wurde, forderte den Präsidenten ebenfalls auf, „einen nationalen Klimanotstand unter dem National Emergencies Act auszurufen“.

Biden hat die Ausrufung eines solchen Notstands in Erwägung gezogen, aber bisher zur Enttäuschung vieler Progressiver abgelehnt.

Die Vereinten Nationen (U.N.) haben alle Länder aufgefordert, den Klimanotstand auszurufen. Der Bundesstaat Hawaii und 170 US-Bundesstaaten haben eine Art von Notstand ausgerufen. Gleiches gilt für 38 Länder, darunter Mitglieder der Europäischen Union und das Vereinigte Königreich, sowie für lokale Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt, die zusammen etwa 13 % der Weltbevölkerung ausmachen.

Hillary Clinton war Berichten zufolge bereit, einen „Klimanotstand“ auszurufen, wenn sie die Wahl 2016 gewonnen hätte.

Ein „Klimanotstand“ liegt im Zeitgeist. Diese Worte wurden sicherlich von den Milliardären, Technokraten und Konzernchefs auf dem jüngsten Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos geäußert.

Aber was bedeutet es eigentlich, dass der Präsident der USA offiziell den „Klimanotstand“ ausruft?

Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass eine nationale Notstandserklärung nach US-Recht eine Reihe von Notstandsbefugnissen auslöst, die es dem Präsidenten ermöglichen, ohne weitere Gesetze zu handeln.

Das Brennan Center for Justice hat eine Liste der 123 gesetzlichen Befugnisse zusammengestellt, die dem Präsidenten bei der Ausrufung eines nationalen Notstands zur Verfügung stehen (plus 13, die verfügbar werden, wenn der Kongress einen nationalen Notstand ausruft).

Der Umfang dieser Befugnisse lässt sich nur schwer zusammenfassen, außer dass sie, wenn sie in vollem Umfang ausgeübt werden, potenziell weite Bereiche des amerikanischen Lebens umfassen.

Für Bürgerrechtler des gesamten politischen Spektrums, von links bis rechts, sollte ein „Klimanotstand“ ein Grund zur Sorge sein.

Selbst Umweltschützer, die diese Idee instinktiv und verständlicherweise unterstützen, sollten sich Sorgen machen, dass das autoritäre Modell der „Notfall“-Regierung, das während COVID-19 aufkam, die Klimapolitik übernehmen könnte.

Man kann an den Schutz und die Erhaltung des Planeten glauben, wie ich es tue, und gleichzeitig auf einer Umweltpolitik bestehen, die mit Demokratie, bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechten vereinbar ist.

Teile der Linken und der Rechten sollten sich zusammentun, um Forderungen zurückzuweisen, dass wir demokratische Normen, Rechte und Freiheiten für fadenscheinige Sicherheitsversprechen von politischen und wirtschaftlichen Eliten opfern, die eine Krise ausnutzen wollen – ein zynischer Trick, den COVID-19 gründlich entlarvt hat.

Erinnern wir uns daran, dass es Präsident Trump war, der am 13. März 2020 den „nationalen Notstand“ für COVID-19 ausrief. Dies wurde von Anordnungen zum „öffentlichen Gesundheitsnotstand“ auf Bundes- und Länderebene sowie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) begleitet, die eine intensive Phase von Abriegelungen und einen Tsunami von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -beschränkungen auslösten – viele davon wurden der Öffentlichkeit unter Umgehung des normalen demokratischen Prozesses aufgezwungen.

Davor hätte ich einen „Klimanotstand“ vielleicht ohne weiteres befürwortet. Jetzt, nach drei Jahren der Abriegelung, der Mandate, der Zensur und anderer schwerwiegender Maßnahmen, ist das Vertrauen weg.

Die Politiker, die auf einen neuen Notstand drängen und es versäumt haben, die Missstände des letzten Notstands zu beseitigen – selbst diejenigen mit den reinsten Absichten in Bezug auf die Umwelt – haben ihre Glaubwürdigkeit verloren.

Viele andere empfinden das genauso. Wir müssen genau wissen, was ein „Klimanotstand“ wirklich bedeutet.

Wie würde also ein offizieller „Klimanotstand“ aussehen?

Genau wie der „COVID-19-Notfall“ wäre er weitreichend und hätte potenziell dramatische Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Notfallmaßnahmen könnten sogar der Umwelt ernsthaften Schaden zufügen – und gleichzeitig den Klimawandel nicht sinnvoll bekämpfen.

Selbst wenn Sie klimabezogenen Themen eher Aufmerksamkeit schenken, könnten Sie die Auswirkungen eines „Klimanotstands“ überraschen.

Wie würde ein „Klimanotstand“ überhaupt funktionieren?

Umweltverbände wie das Center for Biological Diversity haben die Regierung Biden aufgefordert, sich auf spezielle Notstandsgesetze zu berufen, die ihm die Befugnis dazu geben würden:

Verbot von Rohölexporten.

Stopp der Öl- und Gasbohrungen auf dem äußeren Kontinentalsockel

Einschränkung des internationalen Handels und der Investitionen in fossile Brennstoffe

Das Center for Biological Diversity behauptet, dass diese Notstandsbefugnisse es Biden ermöglichen würden, die USA auf den Weg zu bringen, um „die fossile Wirtschaft abzuschütteln und an ihrer Stelle ein gerechtes, antirassistisches und regeneratives Amerika zu errichten“.

Es gibt jedoch viele Gründe, an solch grandiosen Behauptungen zu zweifeln. Zahlreiche Energie- und Materialexperten, darunter der bekannte Analytiker Vaclav Smil, sind zu dem Schluss gekommen, dass ein schneller Übergang zu „grüner“ Energie möglicherweise gar nicht möglich ist.

Darüber hinaus würde die Regierung Biden wahrscheinlich keine Maßnahmen zum schnellen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ergreifen, da sie damit einen Zusammenbruch der Wirtschaft riskieren würde. Wie BlackRock in seinem Global Outlook 2023 feststellte: „Je schneller der Übergang, desto stärker schwanken Inflation und Wirtschaftstätigkeit“.

Sollte Biden seine Notstandsbefugnisse ausüben, würde er sie höchstwahrscheinlich nutzen, um „grüne“ Energieprojekte zu beschleunigen, während er ernsthafte Bemühungen um den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen weit hinter sich ließe.

Der Inflation Reduction Act von 2022 hat bereits einen Präzedenzfall geschaffen: Er enthielt Hunderte von Milliarden Dollar für „grüne“ Energiesubventionen und öffnete Millionen Hektar öffentlicher Flächen und Offshore-Gewässer für die Erschließung fossiler Brennstoffe.

Dieser beidseitige Ansatz würde natürlich wenig zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen, die weltweit von 51 Milliarden Tonnen im Jahr 2021 auf 52 Milliarden Tonnen im Jahr 2022 (einschließlich etwa 36 Milliarden Tonnen Kohlenstoff) gestiegen sind.

Selbst wenn Biden die vom Center for Biological Diversity ermittelten Notstandsbefugnisse vollständig ausüben würde, hätte dies kaum Auswirkungen auf die Emissionen.

Klimaexperten, die anonym bleiben müssen, um ihre Kollegen nicht zu verärgern“, räumen ein, dass eine Klima-[Notfall-]Erklärung zwar wichtig ist, um die Aufmerksamkeit der Medien zu erregen und die Klimabewegung aufzurütteln, dass sie aber keine signifikanten Auswirkungen auf die Kohlenstoffverschmutzung hat.

Wenn man sich die Wunschlisten der Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses ansieht, die wollen, dass Biden einen „Klimanotstand“ ausruft, und die Forderungen der vielen Aktivisten, die sagen, dass wir bis 2050 „Netto-Null“-Emissionen erreichen müssen, dann kratzen die vom Center for Biological Diversity aufgelisteten Notstandsbefugnisse kaum an der Oberfläche dessen, was nach Ansicht der meisten nötig ist.

Die große Frage ist, was die Regierung sonst noch tun kann, um die Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen – ein Ziel, das Biden der US-Regierung bereits per Durchführungsverordnung auferlegt hat – wenn erst einmal ein „Klimanotstand“ ausgerufen wurde.

Elizabeth Kolbert, eine führende Klimajournalistin, hat kürzlich einen Artikel mit dem Titel „Climate Change from A to Z“ (Klimawandel von A bis Z) verfasst, der in der Zeitschrift The New Yorker veröffentlicht wurde. Hier ist, was ihrer Meinung nach geschehen muss, um bis 2050 ein Netto-Null-Prozent-Ziel zu erreichen:

Die Industrie für fossile Brennstoffe muss im Wesentlichen demontiert und Millionen von undichten und stillgelegten Bohrlöchern abgedichtet werden

Die Betonproduktion muss umgestaltet werden. Das Gleiche gilt für die Kunststoff- und Chemieindustrie

Auch die Düngemittelindustrie wird umgestaltet werden müssen

Praktisch alle Heizkessel und Warmwasserbereiter, die heute mit Öl oder Gas betrieben werden, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich, müssen ersetzt werden. Das Gleiche gilt für alle Gasherde, Trockner und Industrieöfen

Die Luftfahrtindustrie wird umgestellt werden müssen, ebenso wie die Schifffahrt.

Auch in der Landwirtschaft „müssen die Emissionen beseitigt werden“

Die Stromübertragungskapazität muss ausgebaut werden, damit Hunderte von Millionen Autos, Lastwagen und Busse mit Strom betrieben werden können

„Dutzende Millionen“ öffentlicher Ladestationen [müssen] auf den Straßen der Städte und noch mehr Ladestationen in privaten Garagen installiert werden

Nickell und Lithium müssen für Elektrobatterien gewonnen werden, „was die Errichtung neuer Minen in den USA oder im Ausland bedeutet“

Es müssen neue Methoden für die Stahlproduktion oder eine neue Infrastruktur für die Abscheidung und Bindung von Kohlenstoff“ entwickelt werden

„All dies sollte getan werden – ja, es muss getan werden“, schrieb Kolbert. „Die Abschaffung der Emissionen bedeutet, die US-Wirtschaft von Grund auf neu aufzubauen.“

All das muss getan werden? Wir müssen „die US-Wirtschaft von Grund auf neu aufbauen“?

Was bedeutet es überhaupt, die Luftfahrtindustrie „auf Vordermann zu bringen“, die Düngemittelindustrie „umzugestalten“ oder die Emissionen in der Landwirtschaft „zu eliminieren“?

In Wirklichkeit sind die meisten dieser Dinge nicht machbar. Sie können sicherlich nicht im Rahmen einer vernünftigen Ausübung der Notstandsbefugnisse des Präsidenten erreicht werden.

Wenn ein Präsident versucht, direkt in eine Branche nach der anderen einzugreifen, um diese unrealistischen Ziele zu erreichen – oder aus politischen Gründen so tut, als ob er sie erreichen wollte -, könnte ein „Klimanotstand“ allmählich unvorstellbare Ausmaße annehmen, wenn er nicht vom Obersten Gerichtshof oder durch den politischen Prozess eingedämmt wird.

Diese Sorgen sind nicht unbegründet. Der Druck auf die Regierung, jetzt etwas zu tun, ist immens und wächst, wobei der langsame demokratische Gesetzgebungsprozess zunehmend als Hindernis angesehen wird.

In einem Bericht der Deutschen Bank aus dem Jahr 2021 heißt es, dass wir möglicherweise „ein gewisses Maß an Ökodiktatur“ in Kauf nehmen müssen, um bis 2050 eine Netto-Nullbilanz zu erreichen. Die Vereinten Nationen haben angedeutet, dass sich die Länder zu langsam bewegen, so dass uns keine andere Wahl bleibt, als eine „schnelle Umgestaltung der Gesellschaften“ vorzunehmen.

Und Inger Andersen, Exekutivdirektorin des UN-Umweltprogramms, sagte: „Nur eine tiefgreifende Umgestaltung unserer Wirtschaft und Gesellschaft kann uns vor einer sich beschleunigenden Klimakatastrophe bewahren.“

„Der Weg zum Nullpunkt wird das Schwierigste sein, was die Menschheit je getan hat“, schrieb Bill Gates, der stark in zahlreiche klimarelevante Unternehmen investiert ist, in seinem letzten Blogbeitrag des Jahres 2022.

Gates fügte hinzu:

„Wir müssen die gesamte physische Wirtschaft revolutionieren – wie wir Dinge herstellen, uns fortbewegen, Strom erzeugen, Lebensmittel anbauen und uns warm und kühl halten – und das in weniger als drei Jahrzehnten.“

Viele wollen, dass der Präsident seine Notstandsbefugnisse nutzt, um sofort loszulegen, ohne auf den Kongress zu warten.

Dies wäre jedoch ein gefährlicher Missbrauch der Notstandsbefugnisse des Bundes, die nicht dazu gedacht waren, dem Präsidenten eine Umgehung des Kongresses zu ermöglichen, wie Elizabeth Goitein, Senior Director of Liberty & National Security am Brennan Center for Justice, warnte. Die Notstandsbefugnisse waren auch nicht dazu gedacht, eine komplexe langfristige Herausforderung wie den Klimawandel zu bewältigen.

Sobald die Notstandsbefugnisse in Anspruch genommen werden, wird die Versuchung groß sein, sie auszuweiten. Die einzige Möglichkeit, wie Präsident Biden oder ein zukünftiger Präsident mit seinen bestehenden Notstandsbefugnissen irgendeine Art von bedeutenden, breit angelegten Klimazielen erreichen könnte, so Goitein, wäre, sie bis zur Unkenntlichkeit auszudehnen und sie auf rechtlich zweifelhafte Weise zu nutzen, wie es der Kongress nie beabsichtigt hat … die Vorstellung, dass Notstandsbefugnisse unendlich formbar sind, ist sowohl falsch als auch gefährlich.

Wie ein „Klimanotstand“ die bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechte verletzen könnte

Wie besorgt sollten wir sein, dass ein „Klimanotstand“, der unsere gesamte Gesellschaft bis 2050 „rasch umgestalten“ soll – was der 80. nationale Notstand in der Geschichte der USA wäre -, sich allmählich ausweiten könnte, um grundlegende bürgerliche Freiheiten und Menschenrechte zu verletzen?

Ein Artikel in The Atlantic aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „The Alarming Scope of the President’s Emergency Powers“ (Der alarmierende Umfang der Notstandsbefugnisse des Präsidenten) warnte vor alptraumhaften Szenarien, die eintreten könnten, wenn Präsident Trump seine Notstandsbefugnisse missbraucht.

In dem Moment, in dem der Präsident einen „nationalen Notstand“ ausruft – eine Entscheidung, die ganz in seinem Ermessen liegt – kann er viele der rechtlichen Grenzen seiner Befugnisse außer Kraft setzen“, warnte der Artikel. „Der Präsident kann mit einem Federstrich Gesetze in Kraft setzen, die es ihm erlauben, viele Arten der elektronischen Kommunikation innerhalb der Vereinigten Staaten abzuschalten oder die Bankkonten der Amerikaner einzufrieren“, und vieles mehr.

Wir können nur hoffen, dass sich ein „Klimanotstand“ nicht zu einem solch gefährlichen Szenario entwickelt. In der Vergangenheit waren die meisten nationalen Notstandserklärungen harmlos.

Doch der von Trump initiierte und von Biden fortgesetzte „COVID-19-Notstand“ hat leider einen neuen und beunruhigenden autoritären Präzedenzfall geschaffen, der nicht ignoriert werden kann.

Nirgendwo wird dieser Präzedenzfall deutlicher als in der anhaltenden Idee, die Bevölkerung „einzusperren“.

Im Oktober 2020 veröffentlichte die Wirtschaftsprofessorin des University College of London, Mariana Mazzucato, die einem Wirtschaftsrat der WHO vorsitzt, einen Artikel, in dem sie ausdrücklich die Möglichkeit von „Klimasperren“ zur Bewältigung eines „Klimanotstands“ ansprach.

Mazzucato schrieb:

„In naher Zukunft wird die Welt vielleicht wieder auf Abriegelungen zurückgreifen müssen – dieses Mal, um einen Klimanotstand zu bekämpfen. … Im Rahmen eines ‚Klima-Lockdowns‘ würden die Regierungen die Nutzung von Privatfahrzeugen einschränken, den Verzehr von rotem Fleisch verbieten und extreme Energiesparmaßnahmen ergreifen, während die Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, ihre Bohrungen einstellen müssten.“

Diese „Klimasperren“ würden auf verschiedene Formen der „grünen Sparsamkeit“ hinauslaufen – strenge Einschränkungen des Konsums und des persönlichen Verhaltens – die der Bevölkerung auferlegt werden.

Dies ist eine reale Möglichkeit – und keine Verschwörungstheorie (trotz der Beteuerungen von voreingenommenen Faktenprüfern).

Mazzucatos Artikel über „Klimaabschaltungen“ als Reaktion auf einen „Klimanotstand“ wurde von einer Website, Project Syndicate, veröffentlicht, die von der Bill & Melinda Gates Foundation und anderen einflussreichen Organisationen finanziert wird, die die COVID-19-Abschaltungen nachdrücklich unterstützt haben.

Der Artikel wurde auch vom World Business Council for Sustainable Development unterstützt, einer „CEO-geführten Organisation“, die 200 der größten Unternehmen der Welt vertritt.

Mazzucato ist nur einer von vielen Klimapolitikern, die die außerordentlichen technokratisch-autoritären Befugnisse, die während der COVID-19-„Lockdowns“ eingesetzt wurden, zur Bekämpfung des Klimawandels nutzen wollen.

In einem in der Fachzeitschrift Nature Sustainability veröffentlichten Artikel wird beispielsweise auf die „Chance der Covid-19-Krise“ verwiesen und argumentiert, dass „Covid-Impfpässe durch persönliche Kohlenstoffpässe ersetzt werden könnten“.

„Kohlenstoffpässe“ werden zusammen mit digitalen IDs, digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), Sozialkreditscores und anderen Mitteln zur Verfolgung und Einschränkung von Konsum, Reisen, Ernährung und persönlichem Verhalten auf dem WEF und anderen technokratischen Elite-Organisationen routinemäßig ins Gespräch gebracht.

Die Besorgnis über „Kohlenstoffpässe“ gewinnt angesichts der jüngsten G20-Konferenz, die zu einer grundsätzlichen Einigung über die Einführung eines Systems digitaler Impfpässe für internationale Reisen führte, die von der WHO verwaltet werden sollen, zusätzliche Dringlichkeit.

Wie könnten solche Beschränkungen in die amerikanische Gesetzgebung und das amerikanische Leben integriert werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Gesetze, behördliche Vorschriften, internationale Verträge, städtische Verordnungen.

Der „Klimanotstand“ ist ein mächtiges juristisches Instrument, das unter Umgehung des normalen demokratischen Gesetzgebungsverfahrens dazu verwendet werden könnte, der Öffentlichkeit „grüne“ Beschränkungen aufzuerlegen, insbesondere wenn eine Präsidialverwaltung unter Druck gerät, ihre Notstandsbefugnisse über den vorgesehenen Zweck hinaus auszuweiten.

Es sei daran erinnert, dass nicht nur Präsidenten einen Notstand ausrufen können. Das US-Gesundheitsministerium (HHS), die Gouverneure der Bundesstaaten und die WHO sind alle befugt, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich einen „Gesundheitsnotstand“ auszurufen.

Genau das ist Anfang 2020 geschehen und zeigt, wie ein künftiger „klimatischer Gesundheitsnotstand“ aussehen könnte.

Was passiert, wenn die Behörden auf globaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene einen „klimatischen Gesundheitsnotstand“ ausrufen?

Es war nicht nur Präsident Trumps Ausrufung des nationalen Notstands, die zu Abriegelungen und so vielen anderen Machtmissbräuchen und Verletzungen von Grundrechten während COVID-19 führte. Seine Anordnung trug dazu bei, den Rahmen für die Notstandsverwaltung zu schaffen, aber auch andere Anordnungen zum „öffentlichen Gesundheitsnotstand“ waren entscheidend.

Die WHO erklärte COVID-19 am 30. Januar 2020 zu einem „internationalen Gesundheitsnotfall“. Dieser Schritt löste eine koordinierte globale Reaktion aus und hatte weitreichende Auswirkungen.

Am nächsten Tag erklärte Trumps Gesundheitsminister den COVID-19-Notstand für die öffentliche Gesundheit, eine Anordnung, die wiederholt erneuert wurde und immer noch in Kraft ist.

Trumps anschließende Erklärung des nationalen Notstands am 13. März 2020 bestätigte diese Anordnung und ermächtigte das HHS zur Ausübung weiterer Notstandsbefugnisse.

Drei Tage später, am 16. März, erließ Trump die „Coronavirus-Richtlinien“, die den Amerikanern rieten, „soziale Zusammenkünfte in Gruppen von mehr als 10 Personen zu vermeiden“, und die als Grundlage für die Abriegelungen dienten, die das ganze Land erfassten.

Auch die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten erließen ihre eigenen Notstandsanordnungen für die öffentliche Gesundheit. Die staatlichen Gesundheitsbehörden, die im Rahmen dieser Notstandsanordnungen tätig wurden, waren maßgeblich daran beteiligt, in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden und dem Weißen Haus Abriegelungen, Schulschließungen, Maskenanordnungen, Impfvorschriften und andere „Notfall“-Maßnahmen zu erlassen.

Es ist nicht weit hergeholt zu denken, dass die WHO, das Gesundheitsministerium und die staatlichen Gesundheitsbehörden nach dem COVID-19-Drehbuch schließlich einen „klimatischen Gesundheitsnotstand“ ausrufen könnten.

Es gab bereits Forderungen an die WHO, den Klimawandel offiziell zu einem „internationalen Gesundheitsnotfall“ zu erklären.

Auf Anweisung von Präsident Biden hat das Gesundheitsministerium kürzlich ein Büro für Klimawandel und gesundheitliche Chancengleichheit eingerichtet. „Wir werden die aus COVID-19 gezogenen Lehren nutzen“, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Nation anzugehen, sagte die stellvertretende HHS-Sekretärin für Gesundheit, Dr. Rachel L. Levine.

Die WHO und wichtige Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens – darunter die American Public Health Association (APHA), die American Medical Association (AMA) und führende medizinische Fachzeitschriften – haben den Klimawandel bereits zu einer „Krise der öffentlichen Gesundheit“ erklärt.

The Lancet nannte den Klimawandel „die größte globale Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts“.

Wir wissen noch nicht, ob oder wann sich diese „Krise der öffentlichen Gesundheit“ zu einem ausgewachsenen „Notfall der öffentlichen Gesundheit“ entwickeln wird. Sollte dies der Fall sein, denken Sie an all die außerordentlichen Befugnisse, die die Gesundheitsbehörden als Reaktion auf den COVID-19-Notfall in Anspruch genommen haben, bis hin zu einem Räumungsmoratorium, das die rechtmäßigen Befugnisse der Behörde weit überschritt.

Stellen Sie sich nun vor, dass diese Verwaltungsbefugnisse auf einen neuen, noch umfassenderen und viel länger andauernden Notfall angewandt werden, der wahrscheinlich so viele verschiedene Aspekte der menschlichen Gesundheit berührt.

Der Leviathan des öffentlichen Gesundheitswesens bereitet sich darauf vor, seine Befugnisse als Reaktion auf den Klimawandel zu erweitern, so wie er es mit COVID-19 getan hat. Wir können nicht vorhersagen, wie sich diese Bemühungen in den kommenden Jahren entwickeln werden. Die WHO kann den Klimawandel zu einem „gesundheitlichen Notfall“ erklären oder auch nicht.

Das HHS könnte davon absehen, da der Oberste Gerichtshof in einem aktuellen Präzedenzfall die Möglichkeiten von Bundesbehörden einschränkt, „wichtige Fragen“ wie den Klimawandel ohne klare Ermächtigung des Kongresses zu behandeln. Die Politik wird natürlich eine große Rolle spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir einfach nicht, wie sich ein „klimatischer Gesundheitsnotstand“ entwickeln wird, aber im Gefolge von COVID-19 bleibt er eine ernste Sorge.

Wie „grün“ ist grüne Energie wirklich?

Trotz der hier beschriebenen Risiken für die demokratische Staatsführung und die bürgerlichen Freiheiten können die Befürworter des „Klimanotstands“ zumindest behaupten, dass sie das Notwendige tun, um die „grüne“ Energierevolution in Gang zu setzen, die den Planeten retten wird, oder?

Nicht so schnell.

Eine kleine Umweltgruppe namens Protect Thacker Pass, die sich gegen eine große Lithiummine in Nevada wendet, wies darauf hin, dass „grüne“ Energieprojekte, die im Rahmen eines „Klimanotstandes“ „beschleunigt“ werden, nicht nur Zugang zu einer gestrafften Bundesfinanzierung hätten, sondern dass es ihnen auch gestattet sein könnte, die Umweltprüfung und die Einhaltung des National Environmental Policy Act, des Endangered Species Act, des Clean Water Act und des Clean Air Act zu überspringen.

Dies wäre eine Wiederholung des „Notfall“-Modus, der während COVID-19 eingeführt wurde, als Produkte, die sich in Privatbesitz befanden und von Big Pharma entwickelt wurden, im Schnellverfahren durch das bundesstaatliche Genehmigungsverfahren geschleust wurden.

In beiden Fällen würden Großunternehmen einen „Notfall“ nutzen, um gesetzliche Schutzmaßnahmen zu umgehen, die zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt eingeführt wurden.

In der Tat spricht vieles dafür, dass ein beschleunigter massiver Ausbau der „grünen“ Energie eine Reihe von Umweltproblemen unmittelbar verschlimmern würde.

Das Buch „Bright Green Lies: How the Environmental Movement Lost Its Way and What We Can Do About It“ von drei Umweltschützern zerpflückt methodisch die Argumente, dass Solar-, Wind- und andere „grüne“ Energietechnologien sauber, erneuerbar oder gut für den Planeten sind.

Selbst um ausreichende Mengen an Mineralien zu finden, damit „grüne“ Energie in großem Maßstab entwickelt werden kann, könnten Bergbauunternehmen mit dem „Tiefseebergbau“ beginnen – einige haben bereits Genehmigungen beantragt -, was, so befürchten Meeresökologen, die Ökosysteme der Ozeane zerstören könnte.

Der Abbau von Lithium und anderen Metallen in ausreichendem Umfang würde auch weite Teile des Lebensraums von Wildtieren in Anspruch nehmen, was die weltweite Krise der biologischen Vielfalt noch verschärfen würde.

Aufgrund der explodierenden Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit von Mineralien haben die Bergbauunternehmen einen starken Anreiz, jede verfügbare Quelle abzubauen, ohne Rücksicht auf ökologische Schäden.

Klimaaktivisten und fortschrittliche Politiker scheinen zu glauben, dass diese Kollateralschäden an der Umwelt ein geringer Preis für eine „grüne“ Wirtschaft sind, die letztendlich mehr vom Planeten retten wird, als sie zerstört – aber es gibt Gründe, skeptisch zu sein.

Der Geologieprofessor Simon Michaux, Ph.D., kam beispielsweise zu dem Schluss, dass es auf der Erde nicht genügend Mineralien und andere Ressourcen gibt, um wirtschaftsweite „grüne“ Energietechnologien und Infrastrukturen aufzubauen.

Und natürlich bleibt es zweifelhaft, ob „grüne“ Energie überhaupt in der Lage ist, die wachsende Weltwirtschaft zu versorgen, die immer noch über 80 % ihrer Energie aus fossilen Brennstoffen bezieht. Selbst bei einem „Klimanotstand“ werden wir auf absehbare Zeit höchstwahrscheinlich auf den Umweltschäden sitzen bleiben, die sowohl durch fossile Brennstoffe als auch durch „grüne“ Energie verursacht werden.

In der Diskussion über den „Klimanotstand“ fehlt ein breiteres Verständnis dafür, wie ökologische Schäden an Böden, Wasser, Wäldern, biologischer Vielfalt und Ökosystemen den Klimawandel und damit zusammenhängende Umweltprobleme vorantreiben.

Wie die Aktivistin Vandana Shiva, Ph.D., erklärte, ist das globalisierte industrielle Lebensmittelsystem aufgrund von Landnutzungsänderungen, agrochemischer Verschmutzung, Monokulturen und anderen unökologischen Methoden eine der Hauptursachen für den Klimawandel.

Dennoch ist kaum die Rede davon, Notstandsmaßnahmen zu ergreifen, um auf lokale, agrarökologische oder traditionelle Ernährungssysteme umzustellen.

Ganz im Gegenteil. Alles deutet darauf hin, dass die USA und andere Regierungen der Welt die Reichweite und Kontrolle des globalisierten industriellen Lebensmittelsystems ausweiten und die Macht weiter in den Händen der größten Lebensmittelkonzerne konzentrieren wollen.

Regierungen auf der ganzen Welt nutzen Umweltziele, um kleine Bauernhöfe gewaltsam zu schließen, während sie die Abhängigkeit von industriellen Technologien und Fabriknahrung fördern, die den Klimawandel und andere Umweltprobleme noch verschlimmern könnten.

Die gleichen Mängel sehen wir in dem engstirnigen Konzept von „Netto-Null“, einem Bilanzierungsschema, das unter maßgeblicher Mitwirkung von Unternehmensinteressen formuliert wurde und das Shiva als „Corporate Greenwashing“ bezeichnet.

„Wenn wir fortfahren, das Klimanarrativ auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen auf ‚Netto-Null‘ zu reduzieren, ohne die anderen Aspekte des größeren ökologischen Zusammenbruchs zu verstehen und anzugehen“, so Shiva, „wird das Klimachaos nur weitergehen.“

Ein „Klimanotstand“, wie er derzeit konzipiert ist, würde diese negativen Trends eher noch verstärken. Er würde die Macht weiter zentralisieren, die Interessen der Unternehmen bereichern, die normalen Bürger mit harter Hand behandeln und der Natur auf perverse Weise unmittelbaren Schaden zufügen – ohne den Klimawandel wesentlich zu verlangsamen oder zu echter Nachhaltigkeit zu führen.

Würden Regierungsvertreter einen „Klimanotstand“ nutzen, um Bill Gates „den Himmel verdunkeln“ zu lassen?

Als ob all das nicht schon besorgniserregend genug wäre, gibt es noch eine letzte Sache, die die US-Regierung im Rahmen eines „Klimanotstands“ versuchen könnte – etwas, das ein beispielloses Potenzial hat, in einer ökologischen Katastrophe zu enden.

Ein weiterer Artikel im New Yorker – diesmal von Bill McKibben, dem führenden Klimaaktivisten des Landes, der sich für einen auf Bundesebene ausgerufenen „Klimanotstand“ stark gemacht hat – warnt: „Die Sonne zu verdunkeln, um den Planeten zu kühlen, ist eine verzweifelte Idee, aber wir bewegen uns darauf zu.“

In McKibbens Artikel geht es um „Solartechnik“ – das Versprühen reflektierender Chemikalien in die Stratosphäre – um den Planeten abzukühlen. Wissenschaftler, die zum Teil von Gates finanziert werden, haben sich mit diesem Thema beschäftigt.

Auch das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses kündigte kürzlich eine fünfjährige Studie an, um „solare und andere schnelle Klimaeingriffe“ zu bewerten.

„Die Wissenschaftler, die sich mit Solartechnik befassen, wollen nicht, dass irgendjemand sie ausprobiert“, schreibt McKibben. Aber seiner Meinung nach macht „die Untätigkeit des Klimas es wahrscheinlicher“.

Man beachte, dass McKibben sagt, dass die „Untätigkeit des Klimas“ das „Verdunkeln der Sonne“ wahrscheinlicher macht. Diese Art von Logik kann endlos fortgesetzt werden.

Es wird immer „Klimaträgheit“ geben, zumindest für die absehbare Zukunft, weil die Weltwirtschaft keinen realistischen Weg hat, ihre Kohlenstoffemissionen deutlich zu reduzieren. Die „Entkarbonisierung“ der wachsenden Weltwirtschaft bleibt ein Wunschtraum.

Die potenziellen Nebeneffekte des „Dimmens der Sonne“ sind verblüffend. Dazu gehört, dass der Himmel nicht mehr blau, sondern weiß ist und ganze Regionen der Erde in ein ökologisches Chaos gestürzt werden.

„Linke“ und „Rechte“ müssen zusammenarbeiten, um Alternativen zum „Klimanotstand“ zu finden

Wie ich zu zeigen versucht habe, hat ein offizieller „Klimanotstand“ enorme Auswirkungen.

Aktivisten, die auf eine Notstandserklärung drängen, verstehen vielleicht nicht ganz, worum sie bitten, und diejenigen, die dagegen sind, wissen vielleicht nicht ganz, womit sie es zu tun haben.

Dieses Thema sollte nicht als Streit zwischen „Leugnern“ und „Gläubigen“ des Klimawandels dargestellt werden. Die Aussicht auf eine weitreichende und lang anhaltende Notstandsregelung sollte jeden quer durch das politische Spektrum zu ernsthaften Fragen veranlassen.

Zu diesen Fragen gehören:

Wird ein „Klimanotstand“ uns auf den Weg zur Lösung des Klimawandels bringen, oder wird er lediglich die Macht zentralisieren und Sonderinteressen bereichern, während er möglicherweise Demokratie, bürgerliche Freiheiten und Menschenrechte untergräbt?

Wird ein „Klimanotstand“ dazu genutzt werden, zweifelhafte oder sogar gefährliche „grüne“ Technologien zu fördern, die der Umwelt tatsächlich schaden?

Was passiert, wenn die Notfallmaßnahmen den Klimawandel höchstwahrscheinlich nicht beeinflussen? Wird die Regierung immer wieder Maßnahmen ergreifen, die nicht wirklich funktionieren, und damit einen Teufelskreis des Scheiterns in Gang setzen, gefolgt von noch lauteren Rufen nach weiteren Maßnahmen?

Nur eine politische Koalition, die sich aus Elementen der Linken und der Rechten zusammensetzt, kann tragfähige Alternativen zu einem „Klimanotstand“, wie er derzeit konzipiert ist, finden.

Der politische Druck, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen – auch Dinge, die keinen Sinn machen – wird in den kommenden Jahren sicherlich zunehmen. Eine Bevölkerung, die keine andere Möglichkeit sieht, könnte sehr wohl eine Art von Autoritarismus für das „größere Wohl“ annehmen, wie es ein Großteil der Öffentlichkeit während der Pandemie tat.

Teile der Linken und der Rechten sollten versuchen, politische Allianzen zu bilden, die auf der Erhaltung der Demokratie, der bürgerlichen Freiheiten, der Menschenrechte, der lokalen Kontrolle, der Gemeinschaftswerte und der Natur selbst – Wälder, Flüsse, Wiesen, Meere, Luft, Boden, Wildnis und Tierwelt – als Alternative zur zentralisierten Befehlsgewalt und Kontrolle der Gesellschaft basieren.

Ein wichtiges Anliegen, für das sich eine Links-Rechts-Koalition einsetzen könnte, ist die lokale, kleinbäuerliche, ökologische Landwirtschaft, die gesünder und umweltfreundlicher ist als das globalisierte industrielle Lebensmittelsystem, das für mindestens ein Drittel und nach manchen Schätzungen sogar für einen Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Die ökologische Landwirtschaft in kleinem Maßstab ist auch gut für Familienbauern und Kleinunternehmer und trägt in Zeiten globaler Instabilität und wirtschaftlicher Ungewissheit eher zur lokalen Ernährungssicherheit bei.

Der Aufbau von Widerstandsfähigkeit gegenüber den ökologischen Herausforderungen der Zukunft bei gleichzeitigem Schutz der Bevölkerung vor mächtigen wirtschaftlichen und politischen Kräften, die versuchen, eine Krise auszunutzen, ist ein Projekt, auf das sich vielleicht mehr Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum einigen können.

Diese Lektion sollte während des COVID-19-Fiaskos gelernt worden sein.

Im Gegensatz dazu haben die meisten „grünen ‚Vordenker'“, so der Schriftsteller Paul Kingsnorth, „eine Weltsicht, die die Masse der Menschheit wie Vieh behandelt, das in den nachhaltigen, kohlenstofffreien Stall getrieben werden soll. Wenn Sie sich fragen, wo Sie diese Geschichte schon einmal gehört haben, kramen Sie einfach Ihre schmutzige, alte Rindermaske hervor. Es wird Ihnen alles wieder einfallen.“

Wir können es besser machen als das. Eine wirksame politische Koalition wird hoffentlich einen Konsens anstreben, der die ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts realistisch angeht und gleichzeitig als Gegengewicht zum Streben nach zentralisierter Kontrolle unter dem Deckmantel der Notstandsverwaltung dient.

Andernfalls wartet der „Null-Kohlenstoff-Stift“, wie Kingsnorth sich ausdrückt, auf uns.