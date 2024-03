Würdige vs. unwürdige Opfer: Studie deckt selektive Berichterstattung der Medien über Navalny und Lira auf

Von Alan Macleod

Eine neue Studie von MintPress News über die Medienberichterstattung über den Tod des amerikanischen Journalisten und Kommentators Gonzalo Lira und des russischen politischen Führers Alexey Navalny hat ergeben, dass die etablierte US-Presse den ersteren mit überwältigender Mehrheit ignorierte und sich auf den letzteren konzentrierte. Die New York Times, die Washington Post, ABC News, Fox News und CNN brachten zwischen dem 16. und 22. Februar zusammen 731 Beiträge über Nawalny, während über Lira seit seinem Tod am 12. Januar nur ein einziger Beitrag erschien. Dies mag daran liegen, dass es sich bei dem einen um eine vom Westen unterstützte Persönlichkeit handelte, die durch die Hand eines offiziellen feindlichen Staates starb, während es sich bei dem anderen um eine pro-russische Stimme handelte, die durch die ukrainische Regierung ihr Ende fand.

Rund-um-die-Uhr-Berichterstattung vs. Funkstille

MintPress hat eine quantitative Analyse der Medienberichterstattung über zwei politische Persönlichkeiten durchgeführt, die kürzlich im Gefängnis gestorben sind: Alexey Navalny und Gonzalo Lira. Beide waren umstrittene Persönlichkeiten und Kritiker der Regierungen, die sie inhaftiert hatten. Beide starben unter verdächtigen Umständen (ihre Familien behaupten beide, dass sie tatsächlich ermordet wurden). Und beide starben in den letzten sechs Wochen, Nawalny im Februar und Lira im Januar. Ein entscheidender Unterschied in ihren Geschichten ist jedoch, dass Nawalny in einer arktischen Strafkolonie starb, nachdem er in Russland (einem feindlichen Staat) verhaftet worden war, während Liras Leben in einem ukrainischen Gefängnis endete, das von der pro-kiewer Regierung in Washington, D.C., verlassen wurde.

Die Studie verglich die Berichterstattung über den Tod von Navalny und Lira in fünf führenden Medien: der New York Times, der Washington Post, ABC News, Fox News und CNN. Diese Medien wurden aufgrund ihrer Reichweite und ihres Einflusses ausgewählt, so dass man davon ausgehen kann, dass sie das gesamte Spektrum der Unternehmensmedien repräsentieren. Die Daten wurden mit Hilfe der Nachrichtendatenbank Dow Jones Factiva und Recherchen auf den Websites der Nachrichtenorganisationen zusammengestellt. Diese Studie nimmt keine Stellung zum Thema Nawalny, Lira oder zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Insgesamt veröffentlichten die fünf Sender 731 Artikel oder Beiträge, in denen der Tod Nawalnys diskutiert oder erwähnt wurde, darunter 151 von der Times, 75 von der Post, 177 von ABC, 215 von Fox und 113 von CNN. Das bedeutet, dass jede untersuchte Organisation mehr als einen Beitrag pro Stunde veröffentlichte.

Dieser Medienansturm steht in krassem Gegensatz zum Fall Lira, bei dem sich die gesamte Medienberichterstattung über seinen Tod auf einen einzigen Artikel von Fox News beschränkte. Darüber hinaus beschrieb der betreffende Artikel ihn in seiner Überschrift als „pro-russische Propaganda verbreitend“, informierte die Leser nicht darüber, dass es irgendetwas Verdächtiges an seinem Tod gab, und schien sein Bestes zu tun, um seine Behandlung im Hauptteil des Artikels zu rechtfertigen. Abgesehen davon herrschte Funkstille.

Es ist vielleicht verständlich, dass über den Tod Nawalnys viel ausführlicher berichtet wurde als über den von Lira. Nawalny war ein in ganz Russland und der Welt bekannter politischer Führer, der nur wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen des Landes starb.

Doch Lira war alles andere als unbekannt. Der Nachrichtensprecher Tucker Carlson beispielsweise widmete seiner Inhaftierung eine ganze Sendung, und bekannte Persönlichkeiten wie der Twitter-Besitzer Elon Musk setzten sich für ihn ein. Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, wurde wiederholt zu Liras Fall befragt und konnte keine konkreten Antworten geben. Als Amerikaner, der in der Ukraine lebte und eine pro-russische Position zur Invasion vertrat, hatte Lira auf seinen Social-Media-Plattformen eine Fangemeinde von Hunderttausenden von Menschen aufgebaut.

Als amerikanischer Staatsbürger, der im Gewahrsam einer Regierung starb, die von den USA mit Dutzenden von Milliarden Dollar unterstützt wurde, könnte man argumentieren, dass Liras Fall für ein amerikanisches Publikum besonders bemerkenswert ist und besondere Aufmerksamkeit erhalten sollte. Außerdem starb Lira mehr als einen Monat vor Nawalny, was bedeutet, dass die Studie mehr als 40 Tage der Berichterstattung über Lira mit nur sechs Tagen der Berichterstattung über Nawalnys Tod vergleicht, was die Diskrepanz noch eklatanter macht.

Eine Geschichte von zwei Todesfällen

Alexej Nawalny war Rechtsanwalt, Aktivist und Vorsitzender der oppositionellen Partei Russland der Zukunft. Als scharfer Kritiker von Präsident Wladimir Putin wurde er für viele, insbesondere im Westen, zu einem Symbol für den Kampf um Menschenrechte und Demokratie in Russland. Im Jahr 2021 veröffentlichte er einen Dokumentarfilm, in dem er behauptete, Putin baue für sich einen riesigen, 1 Milliarde Dollar teuren Palast am Schwarzen Meer.

Nawalny machte sich viele Feinde und wurde 2020 angeblich vergiftet. Obwohl die meisten im Westen glauben, dass der Kreml hinter dem Vorfall steckt, ist dies in Russland gesehen keine gängige Meinung. Nachdem er im Januar 2021 zur medizinischen Behandlung aus Deutschland zurückgekehrt war, wurde er inhaftiert. Am. 16. Februar 2024 starb er im berüchtigten Straflager Polarwolf im hohen Norden Russlands.

„Wladimir Putin hat meinen Mann getötet“, sagte Nawalnys Frau Julia in einer Erklärung und fügte hinzu: „Das Wichtigste, was wir für Alexej und für uns selbst tun können, ist, noch verzweifelter und heftiger als bisher zu kämpfen.“

Die westlichen Staats- und Regierungschefs sind weitgehend derselben Meinung. US-Präsident Joe Biden sagte, dass die Einzelheiten zwar noch unklar seien, dass aber „kein Zweifel daran besteht, dass der Tod Nawalnys eine Folge von etwas war, das Putin und seine Schergen getan haben.“ Der lettische Präsident Edgars Rinkēvičs sagte, er sei „vom Kreml brutal ermordet“ worden. Das ist eine Tatsache, und das ist etwas, was man über die wahre Natur des derzeitigen russischen Regimes wissen sollte“, fügte er hinzu.

Andere Politiker äußerten sich vorsichtiger. „Warum diese Eile, jemanden zu beschuldigen?“ fragte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). „Wenn der Tod unter Verdacht steht, müssen wir zuerst eine Untersuchung durchführen, um herauszufinden, warum diese Person gestorben ist“, sagte er.

Trotz Lulas Warnung ergreifen die westlichen Staaten bereits Maßnahmen gegen Russland. Sowohl die USA als auch das Vereinigte Königreich haben neue Runden von „bedeutenden Sanktionen“ gegen Moskau angekündigt, obwohl bei weitem nicht klar ist, inwieweit die bisherigen Sanktionen Russland tatsächlich schaden.

Obwohl er im Westen einen guten Ruf genoss, war Nawalny in seinem Heimatland eine umstrittene Figur. Zu Beginn seiner politischen Laufbahn war er ein prominenter Anführer bei ausländerfeindlichen, rechtsextremen Aufmärschen. Er trat auch in einem politischen Video auf, in dem er die muslimische Bevölkerung des Nordkaukasus als eine „Kakerlakenplage“ bezeichnete. Während Ungeziefer mit einem Hausschuh getötet werden kann, empfehle ich im Falle einer menschlichen Plage eine Pistole“, sagte er, bevor er einen Schuss nachahmte. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 haben nur 9 % der Russen eine positive Meinung von ihm, während 57 % seine Aktivitäten ablehnen.

Schaulustige gehen am 23. Februar 2024 in Barcelona an einem behelfsmäßigen Tribut für Nawalny vorbei, auf dem ein amerikanisches Magazincover mit der Aufschrift „The Man Putin Fears“ prangt. Foto | Europa Press via AP

Lira hatte bereits in jungen Jahren Erfolg als Autor und Filmemacher. Internationale Berühmtheit erlangte er jedoch durch die russische Invasion im Jahr 2022. Als Amerikaner, der zu dieser Zeit in der Ukraine lebte, waren seine Gedanken und Perspektiven weit verbreitet. Er war alles andere als ein schüchternes Veilchen, vertrat oft eine stark pro-russische Haltung zum Krieg, bezeichnete den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij als „Kokser“ und lobte Putins Vorgehen als „eine der brillantesten Invasionen in der Militärgeschichte“.

Diese Art von Inhalten verärgerte sowohl die ukrainische Regierung als auch viele in den Vereinigten Staaten. The Daily Beast beispielsweise griff ihn an, bezeichnete ihn als „Pro-Putin-Anhänger“ und ging sogar so weit, die ukrainische Regierung zu kontaktieren, um sie auf Liras Arbeit aufmerksam zu machen. Lira bestätigte, dass er nach dem Artikel des Daily Beast von der ukrainischen Geheimpolizei verhaftet wurde.

Er wurde im Mai 2023 erneut verhaftet und würde die Freiheit nie wieder sehen. Wie Navalny behaupten auch Liras Angehörige, dass er im Gefängnis schwer misshandelt wurde, und sie geben der Regierung die Schuld an seinem Tod. „Ich kann nicht akzeptieren, wie mein Sohn gestorben ist. Er wurde gefoltert, erpresst, 8 Monate und 11 Tage lang in Isolationshaft gehalten, und die US-Botschaft hat nichts getan, um meinem Sohn zu helfen“, schrieb der Vater von Lira. „Die Verantwortung für diese Tragödie liegt beim Diktator Zelensky [und] mit der Zustimmung eines senilen amerikanischen Präsidenten, Joe Biden… Mein Schmerz ist unerträglich. Die Welt muss wissen, was in der Ukraine mit diesem unmenschlichen Diktator Zelensky geschieht“, fügte er hinzu.

Während Lira zweifellos alles andere als neutral war, war es die westliche Presse auch nicht, die größtenteils eine pro-ukrainische, antirussische Haltung eingenommen hat. Wie Nawalny hatte auch Lira eine kontroverse Vergangenheit. Unter dem Namen „Coach Red Pill“ drehte er Dating- und Beziehungsberatungsvideos für die frauenfeindliche Manosphere-Gemeinschaft, in denen er Berichten zufolge sexistische Ratschläge für Männer gab, wie z. B. „Gehe niemals mit einer Frau in den Dreißigern aus“.

Ein unermüdlicher Visionär vs. menschlicher Abschaum

Die Berichterstattung über den Tod Nawalnys war nicht nur sehr umfangreich, sondern stellte den verstorbenen politischen Aktivisten auch in einem äußerst positiven Licht dar und gab Figuren, die behaupteten, er sei tatsächlich von der russischen Regierung ermordet worden, reichlich Raum.

Die New York Times veröffentlichte beispielsweise einen Kommentar von Nadya Tolokonnikova von der Anti-Putin-Punkband Pussy Riot, in dem sie sagte, dass Nawalny „den Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung und Inspiration“ gegeben habe. „Für viele von uns in Russland war Alexey wie ein älterer Bruder oder eine Vaterfigur“, sagte sie und fügte hinzu:

„Er half mir und Millionen von Russen zu erkennen, dass unser Land nicht den Agenten der KGB und den Handlangern des Kremls gehören muss. Er gab uns auch noch etwas anderes: eine Vision, die er das ’schöne Russland der Zukunft‘ nannte. Diese Vision ist unsterblich, im Gegensatz zu uns Menschen. Präsident Wladimir Putin mag Alexej zum Schweigen gebracht haben, der letzte Woche gestorben ist. Aber wie sehr er sich auch anstrengen mag, Herr Putin wird nicht in der Lage sein, Aleksejs schönen Traum zu zerstören.“

Im Gegensatz dazu war die spärliche Berichterstattung über Liras Tod in allen Medien, die dem Mainstream ähnelten, überwiegend negativ. The Daily Beast zum Beispiel titelte: „U.S. Finally Confirms American Dating Coach-Turned-Kremlin Shill Died in Ukraine“ („Die USA bestätigen endlich, dass ein amerikanischer Dating-Trainer, der zum Kreml-Helfer wurde, in der Ukraine gestorben ist““). Die Unterzeile lautete: „Gonzalo Lira, ein Blogger, der Kreml-Propaganda in der Ukraine verbreitete, starb, nachdem er offenbar an einer Lungenentzündung erkrankt war“, was bedeutet, dass seine Verhaftung oder Inhaftierung weder im Titel noch im Untertitel erwähnt wurde.

Die meisten Medienkonsumenten (die kaum mehr tun, als Schlagzeilen zu lesen) würden aufgrund dieser Beschreibung davon ausgehen, dass ein schrecklicher Mensch eines natürlichen Todes gestorben ist. Der Artikel fuhr damit fort, seine Referenzen als Journalist zu zerreißen (die das Daily Beast nur in „Anführungszeichen“ verwendete, wenn es über ihn sprach) und beschuldigte ihn, „hysterische“ Äußerungen darüber zu machen, dass die ukrainische Regierung hinter ihm her sei – obwohl er gerade in einem ukrainischen Gefängnis gestorben war.

Dieses „Gut, dass wir den Mist los sind“-Rahmenwerk brachte auf den Punkt, wie wenig die Konzernpresse über Liras Tod berichtet hat.

Würdige und unwürdige Opfer

Wie lässt sich eine solch überwältigende Diskrepanz in der Berichterstattung erklären? Die Tatsache, dass die amerikanischen Medien den Tod von Gonzalo Lira – einem amerikanischen Staatsbürger – so hartnäckig ignoriert haben, lässt sich nicht auf seinen mangelnden Nachrichtenwert zurückführen. Lira ist vielmehr ein Opfer des Phänomens, das Medienwissenschaftler als würdige und unwürdige Opfer bezeichnen.

1988 entwickelten die Wissenschaftler Edward Herman und Noam Chomsky in ihrem Buch „Manufacturing Consent“ die Theorie der würdigen und unwürdigen Opfer. Gemeinsam verglichen sie die Medienberichterstattung über verschiedene Gewalttaten in der ganzen Welt, um herauszufinden, warum bestimmte Gräueltaten ignoriert werden und warum andere auf die Titelseiten gelangen. Für Herman und Chomsky hängt das Interesse der Medien an einer Gewalttat im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Wer ist der Täter und wer ist das Opfer?

Handelt es sich bei dem Täter um einen feindlichen Staat oder einen feindlichen Akteur, dann ist das Medieninteresse exponentiell höher. Sind jedoch die Vereinigten Staaten oder ihre Verbündeten schuld, dann werden die Medien die Geschichte wahrscheinlich ignorieren. Handelt es sich bei den Opfern um die USA oder einen Verbündeten, wird ihnen ebenfalls große Aufmerksamkeit zuteil. Die Medien haben jedoch wenig Interesse daran, feindliche Akteure oder Staaten als Opfer darzustellen, so dass diese Fälle übersehen werden.

Deshalb haben Herman und Chomsky beispielsweise herausgefunden, dass die Berichterstattung über einen einzigen ermordeten Priester in einem feindlichen Land (dem kommunistischen Polen) mehr Sendezeit und mehr Zeit in den Spalten in Anspruch nahm als die Ermordung von mehr als 100 Kirchenmännern bei Massakern durch von den USA unterstützte Gruppen in Lateinamerika. Kurz gesagt, über Ihren Tod wird nur dann ausführlich berichtet, wenn sich daraus politisches Kapital schlagen lässt – wenn der Vorfall es den Medien ermöglicht, feindliche Parteien als barbarisch und die USA oder befreundete Parteien als tugendhaft oder sympathisch darzustellen.

Nawalny war eine vom Westen unterstützte politische Figur, die versuchte, Putin von der Macht zu stürzen. Sein Tod erfüllt daher beide Kriterien der Checkliste für würdige Opfer, weshalb die Presse rund um die Uhr über ihn berichtete. Lira hingegen war ein prorussischer Journalist und Kommentator, der die ukrainische Regierung schonungslos kritisierte und angriff. In den Augen der Konzernmedien ist er weder eine sympathische Figur, noch macht es politisch Sinn, die Zelensky-Regierung (die von den USA standhaft unterstützt wird) für die Ermordung eines amerikanischen Bürgers verantwortlich zu machen. Daher wird seine Geschichte fallen gelassen und passiert nicht die Filter, um auf unsere Bildschirme und ins öffentliche Bewusstsein zu gelangen.

Mit dieser Studie soll keineswegs behauptet werden, dass Nawalnys Tod kein berichtenswertes Ereignis ist oder dass Lira die gleiche oder eine größere Berichterstattung verdient. Sie bezieht auch keine Stellung zu Nawalny oder Lira als Einzelpersonen oder zu den geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und der Ukraine im weiteren Sinne. Er verwendet diese Geschichten lediglich als Fallstudien, um zu zeigen, dass das, was in den etablierten Medien als „Nachricht“ erscheint, nicht zufällig ist, sondern das Ergebnis eines stark politisierten Prozesses. Mit anderen Worten: Wenn es um Todesfälle, Morde oder Attentate geht, werden die Medien wahrscheinlich nur dann darüber berichten, wenn sich damit etwas gewinnen lässt.