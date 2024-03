Exklusiv: Bei einer Frau in der Nähe eines Mobilfunkmastes wurden 51 Schlaganfälle diagnostiziert

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

In einem Interview mit The Defender schilderte Marcia Haller, wie sich ihr Leben dramatisch veränderte, als ein Mobilfunkmast 900 Fuß von ihrem Haus entfernt „aufgerüstet“ wurde. Haller teilte den Telekommunikationsunternehmen, die den Sendemast betreiben, mit, dass sie beabsichtigt, auf der Grundlage des Americans with Disabilities Act zu klagen.

Im Jahr 2007 kauften Marcia und Jason Haller – Highschool-Lieblinge, die sich in Duluth, Minnesota, kennengelernt hatten – ihr Traumgrundstück nördlich von Duluth, um in Ruhe und in der Nähe der Natur und Marcias Familie zu leben.

Damals ahnten sie noch nicht, dass American Towers, AT&T und T-Mobile nur 900 Fuß von ihrem Haus entfernt einen Mobilfunkmast errichten würden – einen Mast, der später Marcias Leben, wie sie es kannte, für immer verändern sollte.

Fast unmittelbar nach der „Aufrüstung“ des Mobilfunkmastes im Jahr 2019 wurde Marcia durch die intensive Hochfrequenzstrahlung, die von dem Mast ausgeht, behindert.

Seitdem hat sie 51 Schlaganfälle, Seh- und Hörverlust, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, chronische Müdigkeit und kognitive Beeinträchtigungen erlitten. Sie hat weiterhin Probleme mit dem Gleichgewicht, der Orientierung und der Mobilität.

Mit der Unterstützung des Anwaltsteams des Children’s Health Defense (CHD) Electromagnetic Radiation (EMR) & Wireless Program plant Marcia nun, die Unternehmen, die den Sendemast betreiben, auf der Grundlage des Americans with Disability Act zu verklagen.

Marcia behauptet, dass die Unternehmen ihr „angemessene Vorkehrungen“ treffen und/oder „ihre Richtlinien, Praktiken oder Verfahren ändern“ müssen, um das Bundesgesetz für Behinderte zu erfüllen.

Dies ist der zweite Fall in der strategischen Reihe der CHD, in der neue rechtliche Möglichkeiten für Personen erprobt werden, die unter der Strahlenbelastung leiden.

Die Fälle machen auch auf die Notwendigkeit einer besseren bundesstaatlichen Regulierung von HF-Strahlung aufmerksam und umreißen die wissenschaftlichen Beweise, die das Narrativ „HF-Strahlung ist sicher“ entkräften.

W. Scott McCollough, leitender Prozessanwalt für die Fälle, sagte gegenüber The Defender, dass Marcias Anwaltsteam im Januar ein Forderungsschreiben an die Telekommunikationsunternehmen geschickt hat und plant, die erste Klage noch in diesem Monat einzureichen.

Marcia und Jay – die auch einen 18-jährigen Sohn haben, dessen Gesundheit ihrer Meinung nach durch die Strahlung des Sendemastes beeinträchtigt wurde – sprachen mit The Defender über Marcias Krankheit und die Bedeutung ihres Rechtsstreits, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Hochfrequenzstrahlung die Gesundheit von Menschen schädigen kann.

‚Irgendetwas stimmt nicht in meinem Kopf‘

Ende September 2019 bemerkten Marcia und Jay, dass Arbeiter an dem 300 Fuß hohen Mobilfunkmast auf dem Nachbargrundstück eine „größere Aufrüstung“ vornahmen.

Marcia, die zu dieser Zeit im dritten Jahr ihrer Krankenpflegeschule war und als Pflegehelferin in einem Krankenhaus arbeitete, sagte, dass die Arbeiten etwa 10 Tage dauerten.

„Sie stellten einen großen Kran auf“, sagte Jay, der ein Fuhrunternehmen betreibt. „Wir haben schon mehrmals gesehen, wie sie ohne Kran dort hochgefahren sind, aber das war das erste Mal, dass es sich um eine größere Überholung handelte.“

Was genau haben die Arbeiter gemacht?

„Wir vermuten, dass sie den Turm für den Einsatz von 5G aufgerüstet haben“, sagte Marcia. „Sie [die Unternehmen] wollen nicht zugeben, was sie getan haben. Sie sagen, sie müssen es uns nicht sagen.“

Am Wochenende, nachdem die Arbeiter die Aufrüstung abgeschlossen hatten, war Marcia zu Hause und fühlte sich schwindlig und als ob sich etwas nicht richtig anfühlte“.

Sie rief Jay an und sagte ihm: „Irgendetwas stimmt nicht in meinem Kopf … Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich fühle mich einfach beschissen.“

Brauchte sie ihn, um nach Hause zu kommen? Nein, sagte sie ihm. „Ich komme schon klar.“

Das körperliche Gefühl war „schrecklich“, sagte Marcia. Zusätzlich zu dem Schwindelgefühl hatte sie Kopfschmerzen und Übelkeit. „Ich konnte meinen Kopf nicht aus dem Kissen heben, ohne dass sich das Zimmer drehte, und mir war sehr schlecht.

„Wir glauben, Sie haben einen Schlaganfall“

Die Symptome hielten an. Am Montag suchte sie die Notaufnahme auf und erhielt die Diagnose Schwindel.

Sie kehrte nach Hause zurück. Ein paar Tage später hatte sie blinde Flecken in ihrem Blickfeld und ein Kribbeln in ihrem Arm, das sich „fast wie ein Taubheitsgefühl“ anfühlte.

Marcia rief den Bereitschaftsdienst der Krankenschwester an. Dort sagte man ihr: „Sie müssen in die Notaufnahme kommen. Wir glauben, Sie haben einen Schlaganfall.“

Eine MRT-Untersuchung von Marcias Gehirn zeigte zahlreiche geschädigte Bereiche, sogenannte Läsionen. Sie wurde am 10. Oktober 2019 ins Krankenhaus eingeliefert und mit Schlaganfällen, Sehstörungen und Gleichgewichtsstörungen diagnostiziert.

Nach drei Tagen im Krankenhaus hörten die Schlaganfälle auf, d. h. die MRT-Aufnahmen ihres Gehirns zeigten keine Läsionen mehr, und Marcia konnte nach Hause zurückkehren.

Doch noch vor Ende des Monats begann Marcia, „wieder dasselbe zu fühlen“, und begab sich erneut in die Notaufnahme.

Jay erinnerte sich: „Wir waren zu Hause – das Kind und ich – und sie kochte gerade das Abendessen … Sie drehte sich um und ihr Gesicht hatte sich dabei tatsächlich gesenkt. Es war wie ‚oh-oh‘.“

Marcia ging zurück ins Krankenhaus, wo weitere Hirnläsionen diagnostiziert wurden. Ein Neurologe sagte Marcia, dass die MRT-Aufnahme ihres Gehirns wegen der vielen weißen Flecken oder Läsionen wie eine „Sternennacht“ aussah.

Die Ärzte wussten immer noch nicht, was die Ursache dafür war, sagte sie.

Marcia geht in die Mayo-Klinik

In den folgenden Wochen pendelte Marcia „einige Male“ zwischen ihrem Zuhause und dem örtlichen Krankenhaus hin und her.

Nach ein oder zwei Nächten im Krankenhaus ging es ihr dann besser. Doch nach ihrer Rückkehr nach Hause traten die Symptome wieder auf, und sie musste erneut ins Krankenhaus. „Jedes Mal mehr Schlaganfälle“, sagte sie.

Jay sagte: „Eine Woche oder 10 Tage später gab es sieben oder 10 neue [Läsionen auf den MRT-Scans]. Das ging etwa einen Monat lang so weiter. Ich glaube, wir kamen auf etwa 51 vollständige Schlaganfälle.

Die Ärzte im örtlichen Krankenhaus konnten sich jedoch nicht erklären, warum dies geschah.

Anfang November 2019 wurde Marcia an die Mayo Clinic überwiesen, wo die Ärzte feststellten, dass ihre Symptome mit dem Susac-Syndrom, einer seltenen Autoimmunerkrankung, übereinstimmten.

Sie blieb bis zum 22. November 2019 in der Mayo-Klinik. Sie erhielt eine Plasmapherese, um neues Plasma in ihr Blut zu bekommen, sowie Steroide und ein Medikament namens CellCept.

Die Behandlung schlug einfach nicht an

Die Behandlung schlug nicht an, und als Marcia nach Hause zurückkehrte, hatte sie weitere Schlaganfälle. Also begab sie sich erneut in die Mayo-Klinik, um eine zweite zweiwöchige Behandlung zu erhalten.

Doch nach der zweiten Behandlungsrunde hatte Marcia weitere Schlaganfälle – darunter einen, der ihr Gehör vorübergehend beeinträchtigte – und sie litt weiterhin unter extremer Müdigkeit.

Sowohl Marcia als auch Jay blickten auf diese Monate von Marcias Krankheit als eine Zeit des emotionalen Stresses und der Schmerzen zurück.

Jay musste Marcia von der Schule abmelden und ihren Arbeitgeber davon überzeugen, dass sie wegen ihres Gesundheitszustands eine unbefristete Beurlaubung benötigte.

Da eines von Marcias Symptomen eine kognitive Beeinträchtigung war, dachte sie, es ginge ihr gut“, und war deshalb wütend auf Jay.

Marcia war auch freiwillige Feuerwehrfrau und Rettungssanitäterin gewesen. „Ich war so wütend auf meinen Mann, weil er – hinter meinem Rücken – der Feuerwehr sagte … ‚Ihr könnt sie nicht mehr auf die Seiten schicken, weil sie zu diesen Einsätzen gehen will, aber sie kann nicht zu diesen Einsätzen gehen.'“

Zeit, an einem anderen Ort zu leben

Während eines von Marcias Aufenthalten in der Mayo-Klinik wachte Jay „einfach auf“ und hatte das starke Gefühl, dass die Strahlung der Mobilfunkmasten die Ursache für Marcias Symptome war. „Dann begann er zu recherchieren, und da fügten wir die Dinge zusammen“, erklärte Marcia.

Aufgrund der Entdeckungen, die Jay machte, beschlossen er und Marcia, woanders zu leben.

Am 3. März 2020 zogen sie mit ihrem Sohn in das Haus von Marcias Eltern, das eine Meile weiter vom Turm entfernt lag. Marcia ging es „viel besser“, sagte sie. Die Schlaganfälle hörten auf.

Im Juni sprach sie davon, wieder zur Schule zu gehen, sagte Jay. „Wir gingen jeden Abend angeln, und sie hatte einfach viel mehr Energie“.

Etwa zur gleichen Zeit verordneten Marcias Ärzte in der Mayo-Klinik Marcia eine Chemotherapie mit Tabletten. „Sie klopfen sich selbst auf die Schulter für die Chemo“, sagte Jay, „ich glaube, es war die Bewegung, die dafür sorgte, dass es aufhörte.“

Aber im Oktober 2020 kehrten Marcias Eltern zurück, und so zogen Jay, Marcia und ihr Sohn zurück in ihr Haus in der Nähe des Turms.

Nach nur einer Woche traten bei Marcia wieder die gleichen Symptome auf.

Bau der ‚Strafbox‘

Jay und Marcia waren zunehmend davon überzeugt, dass die Hochfrequenzstrahlung des Sendemastes Marcia krank machte.

Am 16. Oktober 2020 beauftragten sie Frank DiCristina – einen zertifizierten Baubiologen und zertifizierten EMR-Spezialisten – mit der Messung der drahtlosen Strahlungswerte in ihrem gesamten Haus.

DiCristinas Bericht zeigte Spitzenwerte von bis zu 18 Mikrowatt pro Quadratzentimeter (mW/cm2) – das ist 18-mal höher als das, was der baubiologische Standard als Extremwert“ ansieht, so DiCristina in seinem Bericht.

Marcia und Jay liebten die Lage ihres Hauses und wollten nicht umziehen. Also machten sie sich daran, ihr Anwesen für Marcia lebenswerter zu gestalten.

Ende Oktober 2020 baute Jay einen Faradayschen Käfig – ein Gehäuse mit einer Metallverkleidung, die sämtliche Hochfrequenzstrahlung abschirmt -, um Marcia einen Ort zu bieten, an dem sie sich vor der Strahlung schützen kann.

Ein strahlungsfreier Raum hat Marcia sehr geholfen, sich wohlzufühlen.

Sie sagt, sie spürt, wie sich ihr Kopf entspannt, wenn sie sich im Faradayschen Käfig befindet. Aber überall sonst im Haus oder im Garten fühlt sich ihr Kopf „laut“ und „voll … als würde ein Motor laufen“.

Trotz der Erleichterung, die ihr der Käfig verschafft, stellt Marcia klar, dass es kein Spaß ist, in einen kleinen geschlossenen Raum zu gehen, um sich wohl zu fühlen.

Sie und Jay nennen den Faradayschen Käfig „die Strafbox“. Es handelt sich um einen winzigen Raum ohne Strom und ohne Fenster – einfach ein kompletter schwarzer Kasten mit zwei Betten“, so Marcia.

Sie und Jay schlafen dort. „Ich hätte Angst, in meinem Haus zu schlafen, weil ich nicht wieder krank werden will“, sagt Marcia.

Draußen zu schlafen ist allerdings nicht gerade bequem. „In der Garage gibt es keine Toilette“, sagt sie. „Wenn ich also mitten in der Nacht aufstehe, um auf die Toilette zu gehen, muss ich die Garage verlassen, nach draußen gehen und wieder ins Haus kommen.“

Marcia trägt jetzt auch eine Baseballkappe mit Metallbeschichtung, wenn sie zu Hause ist, um ihre Symptome zu lindern.

Dank dieser Maßnahmen konnte sie nach und nach ihr Krankenpflegeprogramm abschließen und wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

‚Wir sind nicht verrückt‘

Marcia hofft, dass ihre Klage die Telekommunikationsunternehmen dazu zwingen wird, ihren Sendemast zu verlegen, damit sie sich auf ihrem Grundstück frei bewegen kann, ohne ihre Gesundheit zu gefährden.

Außerdem möchte sie mit ihrem Fall das öffentliche Bewusstsein dafür schärfen, dass Menschen körperliche Symptome durch Hochfrequenzstrahlung erfahren. „Wir sind nicht verrückt“, sagte sie. „Das passiert wirklich.“

Sie und Jay glauben zum Beispiel, dass das Leben in der Nähe des Turms ein Faktor für Jays rheumatoide Arthritis gewesen sein könnte.

Auch ihr Sohn hatte negative gesundheitliche Folgen – darunter ein großes Blutgerinnsel in seinem linken Arm – von denen Marcia und Jay vermuten, dass sie mit der Strahlung zusammenhängen. Im Jahr 2022 rief ihr damals 16-jähriger Sohn Clay Marcia von der Arbeit aus an und fragte: „Ist es normal, dass mein Arm blau ist und spannt?“

Die beiden führten ein kurzes Videotelefonat. „Nein, das ist nicht normal“, sagte Marcia, als sie Clays Arm sah. Sie hob ihn sofort auf und brachte ihn ins Krankenhaus.

CT-Scans zeigten, dass Clay ein Blutgerinnsel hatte, das von seinem Ellbogen ausging und sich bis in den Nacken ausbreitete, sowie zwei weitere Gerinnsel in seiner Lunge.

Clays Blutuntersuchung ergab, dass er zwar negativ auf COVID-19 getestet wurde, aber irgendwann in der Vergangenheit an einem asymptomatischen Fall von COVID-19 erkrankt war – was nach Ansicht der Ärzte die Blutgerinnsel verursacht haben könnte.

Marcia hielt diese Erklärung jedoch für unwahrscheinlich und ließ sich von einem Arzt für integrative Medizin, der sich mit den möglichen gesundheitlichen Auswirkungen drahtloser Strahlung auskannte, bestätigen, dass die Blutgerinnsel durch Clays ständige Exposition gegenüber HF-Strahlung verursacht worden sein könnten.

Marcia und Jay sagten auch, sie hätten beobachtet, wie Tiere durch die Strahlung des Turms geschädigt wurden. Ihr Hund Daisy entwickelte am ganzen Körper Fetttumore, die ihre Mobilität und Lebensqualität so stark einschränkten, dass Marcia und Jay sie einschläfern lassen mussten.

„Die Rehe haben definitiv diese Tumore wie der Hund“, sagte Jay. „Nicht alle Rehe, aber einige der Rehe.

Wenn Marcia und Jay anderen von ihren Erfahrungen erzählen, neigen die Leute dazu, „es einfach abzutun“ und zu sagen: „Das wird mir nicht passieren und auch niemandem, den ich kenne, außer euch.“

Aber „wir sind nicht die Einzigen, denen das passiert“, sagt Marcia.

Obwohl die Schätzungen variieren, geht eine Analyse aus dem Jahr 2019 davon aus, dass 1,5 % der Bevölkerung unter schweren Symptomen infolge der Exposition gegenüber HF-Strahlung leiden, 5 % haben mäßige Symptome und 30 % leichte Symptome.

Das bedeutet, dass etwa 2,16 bis 99,7 Millionen Amerikaner wahrscheinlich betroffen sind.

Marcia und Jay haben kürzlich ihre Geschichte auf CHD.TV erzählt.

Sehen Sie sich die CHD.TV-Folge hier an