„Ein Krieg um unseren Verstand“: Journalisten warnen vor einem riesigen Propaganda- und Zensurnetzwerk, das es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat

Die Journalistin Lara Logan sagte am Montag bei einem Rundtischgespräch im US-Senat: „Wir leben im Zeitalter der Informationskriegsführung“, die durch fortschrittliche Technologie unterstützt wird, und „wir waren noch nie hier, nicht in der gesamten Menschheitsgeschichte“.

Anmerkung des Herausgebers: Dies ist der dritte Artikel in einer Reihe von Artikeln über den Runden Tisch im US-Senat am Montag, „Federal Health Agencies and the COVID Cartel: What Are They Hiding?“ (Bundesgesundheitsämter und das COVID-Kartell: Was verbergen sie?) , die von Senator Ron Johnson (R-Wis.) veranstaltet wurde.

Regierung, Mainstream-Medien und Non-Profit-Organisationen sind Teil eines „riesigen Zensurnetzwerks“, das nicht-etablierte Perspektiven auf COVID-19 und eine breite Palette anderer Themen unterdrückt, so die Teilnehmer des Runden Tisches des Senats am Montag zum Thema „Bundesgesundheitsämter und das COVID-Kartell“.

Der runde Tisch, der von Senator Ron Johnson geleitet wurde, befasste sich auch mit der Sicherheit von Impfstoffen und der Korruption der Gesundheitsbehörden.

Andere Experten, die an dem Rundtischgespräch teilnahmen, erörterten, wie die Nachrichtenmedien propagiert werden, und warnten davor, dass die von den Medien unterstützte Propaganda zu einer totalitären Gesellschaft führen wird.

„Riesiges Zensurnetzwerk“ umfasst Regierung und gemeinnützige Organisationen

Die Journalistin Lara Logan, die früher für CBS News arbeitete, sagte vor dem Expertengremium: „Dies sind die schlimmsten Zeiten für die Medien in diesem Land“ und warnte, dass wir uns in einem „Krieg um unsere Köpfe“ befinden.

„Wir leben im Zeitalter des Informationskriegs, in dem Propaganda nicht einfach nur eine Waffe ist, sondern das gesamte Schlachtfeld darstellt“, sagte sie. „Dies ist ein Krieg um unsere Köpfe, der durch fortschrittliche Technologie unterstützt wird, und so etwas haben wir noch nie erlebt, nicht in der gesamten Menschheitsgeschichte.“

Logan sagte:

„Die Medien kollaborieren mit Regierungsbehörden und -mitarbeitern, um das Informationsschlachtfeld zu zensieren und zu formen, um bestimmte Aktionen zu rechtfertigen. Wenn zum Beispiel der Präsident der Vereinigten Staaten den Ungeimpften droht, indem er sagt: ‚Unsere Geduld ist erschöpft‘, und sie beschuldigt, die Gemeinschaft zu gefährden, dann dienen seine Worte dazu, Hass, Zensur und Einschüchterung zu rechtfertigen.“

Logan zufolge trägt ein Netzwerk von gemeinnützigen Organisationen, deren Ziel es ist, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, zur Informationskriegsführung bei:

„Viel zu lange haben wir zugelassen, dass sich gemeinnützige Organisationen als unparteiische Medienwächter ausgeben, obwohl sie in Wirklichkeit nicht viel mehr sind als hochbezahlte politische Propagandisten und Attentäter, deren einzige Daseinsberechtigung darin besteht, jeden zu vernichten, der sich ihnen in den Weg stellt, und damit auch die lange gehegten und gepflegten Ideen der Redefreiheit, des freien Denkens und des freien Geistes.“

Diese Gruppen „sind Teil eines riesigen Zensurnetzwerks, zu dem auch Regierungsbehörden gehören“, sagte Logan. „Sie benutzen Täuschung, um ihre Aktionen mit hochtrabenden Zielen wie ‚die Verbreitung von Fehlinformationen, Desinformation [und] Hassreden zu verhindern‘ zu verschleiern. Sie verwenden Phrasen wie ‚Schutz der Demokratie‘.“

Logan zitierte „Defeat Disinfo“, eine gemeinnützige Organisation, die „behauptet, ein PAC [politisches Aktionskomitee] zu sein“ und gegründet wurde, um angebliche „Fehlinformationen“ im Zusammenhang mit COVID-19 zu bekämpfen und Bidens Präsidentschaftskampagne im Jahr 2020 zu unterstützen.

Einem Bericht der Washington Post vom Mai 2020 zufolge wurde Defeat Disinfo vom pensionierten Armeegeneral Stanley McChrystal geleitet, der früher die US-Truppen in Afghanistan führte.

Defeat Disinfo „plant den Einsatz von Technologien, die ursprünglich zur Bekämpfung der Propaganda des Islamischen Staates entwickelt wurden, um ein innenpolitisches Ziel zu erreichen – die Bekämpfung von Online-Bemühungen zur Förderung von Präsident Trumps Umgang mit der Coronavirus-Pandemie“, so die Post.

„Es ist kein Geheimnis, dass diese Organisationen existieren“, sagte Logan an Johnson gewandt. „Was nicht allgemein bekannt ist und worüber nicht gesprochen wird, ist, dass sie von uns bezahlt werden. Sie werden von den Steuerzahlern bezahlt, und zwar durch Ihre Sammelbestellungen, die gegen den Willen des Volkes durch das Repräsentantenhaus und den Senat geschoben werden.“

Logan sagte, dass diese Ausgabenvorlagen des Kongresses „Ausschnitte für diese NGOs“ (Nichtregierungsorganisationen) enthalten, die „dieses Geld waschen, es von einer NGO zur nächsten weiterreichen und im Namen der ‚Verhinderung der Verbreitung von Desinformation‘ zensieren, zum Schweigen bringen, einschüchtern und bestrafen.“

Logan nannte solche Initiativen „ein Todesurteil für Journalisten“.

„So ermordet man einen Journalisten, ohne ihn zu töten“, sagte sie. „So ermordet man einen Wissenschaftler, ohne ihn zu töten. So ermordet man einen Arzt, ohne ihn zu töten. So ermordet man Impfgeschädigte, die noch nicht gestorben sind.

sie fügte hinzu:

„Das ist ein Blutsport für sie, ihre politischen Verbündeten und ihre Marionettenspieler. Sie wissen, wie man einen Journalisten tötet, ohne ihn zu ermorden. Wir nennen das ‚Annullierungskultur‘ … Sie kommen damit durch, weil sie die Informationshoheit haben.“

Reporter verletzen in „Absprache mit ihren Sponsoren“ die Gesetze zur Arzneimittelwerbung

Der Journalist Rodney Palmer war 20 Jahre lang bei der Canadian Broadcasting Corporation (CBC) tätig. Mit dem Fortschreiten der COVID-19-Pandemie begann er jedoch zunehmend, die vom Sender und anderen Nachrichtenagenturen verbreitete Darstellung in Frage zu stellen.

Palmer nahm im Februar 2022 an dem Canadian Freedom Convoy teil.

In seiner Rede am Runden Tisch konzentrierte sich Palmer auf die Zensur in den Fernsehnachrichten, die er als „eine neue Superwaffe, die auf die Bürger dieses Landes gerichtet ist“, bezeichnete.

In Bezug auf die Todesfälle und Verletzungen durch den Impfstoff COVID-19 sagte Palmer: „Die Zensur hat diese Todesfälle verursacht. Es war die Lüge, die uns versicherte, der Impfstoff sei ’sicher‘, obwohl er es nicht war … Die Lüge tötete sie genauso wie der Impfstoff, weil sie [die Menschen] dazu verleitete, ihn zu nehmen.“

Palmer sagte, dass diese Situation in den USA noch verschärft wird, da die USA eines der wenigen Länder sind, die Werbung von Big Pharma im Fernsehen zulassen.

„Die Impfstoffhersteller dürfen die Nachrichten direkt sponsern“, sagte er. „Es hat den Anschein, dass die Reporter mit ihren Sponsoren zusammenarbeiten, um gegen die Werbegesetze der FDA [U.S. Food and Drug Administration] zu verstoßen. Das FDA-Gesetz verlangt, dass sie die bekannten Risiken jedes pharmazeutischen Produkts auffällig beschreiben.

Palmer schlug vor, die Werbung von Big Pharma zu verbieten. Er sagte:

„Ich empfehle dem Senat, die Rolle amerikanischer Fernsehnachrichtensender zu untersuchen, die mit pharmazeutischen Werbetreibenden konspirieren, um die FDA-Gesetze zu umgehen, die sie verpflichten, die bekannten Risiken eines pharmazeutischen Produkts zu deklarieren. Diese Untersuchung sollte sich auf alle Reporter, Nachrichtensprecher, Redakteure und Führungskräfte erstrecken, die ihr Publikum über die Sicherheit der COVID-Impfstoffe belogen haben. „Ich empfehle auch, das vollständige Verbot von Arzneimittelwerbung im Fernsehen zu untersuchen, wie es in fast allen Ländern der Welt üblich ist.“

Moderne Zensur als „Waffe“ zur „Entführung“ des menschlichen Geistes

Jason Christoff ist ein Coach für Selbstsabotage, der den Podcast „The Psychology of Freedom“ produziert und moderiert. Während des Runden Tisches am Montag sagte er, dass das, was wie Zensur aussieht, die dokumentierte Entführung des unterbewussten Verstandes ist“.

Dies sei eines der Hauptziele der modernen Zensur, so Christoff.

„Es ist erwiesen, dass der Mensch die sich am meisten wiederholenden Inhalte seiner Umgebung kopiert, nachahmt und spiegelt, um sich in einer größeren Gruppe sicher zu fühlen und mehr Sicherheit zu erlangen“, so Christoff. Die moderne Zensur zielt auf diese menschliche Eigenschaft ab.

„Bei der modernen Zensur geht es nicht nur darum, die Wahrheit zu verbergen oder für die eine oder andere politische Agenda zu werben“, sagte er. „Moderne Zensur ist ein wesentlicher Bestandteil des Hijackings der genetischen Gruppendruckmechanismen und der Gruppenzugehörigkeitssoftware, die alle Menschen in jeder Zelle ihres Körpers haben.“

Er fügte hinzu:

„Derjenige, der die Umgebung kontrolliert, in der sich ein Mensch aufhält, kontrolliert die Wahrnehmung, den Glauben und das Verhalten dieses Menschen. Bei der modernen Zensur geht es heute eindeutig darum, entmachtende negative Inhalte hochzuregulieren und ermächtigende positive Inhalte zu unterdrücken. „Die heutige Zensur wird als Waffe eingesetzt, um eine umgekehrte und extrem dunkle Realität zu definieren und zu schaffen, in der kein Mensch jemals glücklich, gesund oder wohlhabend sein kann.“

Auf Johnsons Frage, wer die Fäden zieht“, antwortete Christoff, er könne das nicht mit Sicherheit sagen, aber sie stünden weit über der Regierung“.

Zensur führt zu einem ‚vollwertigen totalitären System‘

Dr. Mattias Desmet, Dozent für psychoanalytische Psychotherapie an der Universität Gent in Belgien, wurde durch die Popularisierung des Begriffs „Massenbildung“ zur Beschreibung der Reaktion der Öffentlichkeit auf die COVID-19-Beschränkungen und Gegenmaßnahmen zu Beginn der Pandemie bekannt.

Während des Rundtischgesprächs am Montag sagte er, sein Fokus liege nicht so sehr darauf, „was sie [die Regierungen] verbergen“, sondern „wie es möglich war, dass so viele Menschen sich weigern zu sehen, was sie verbergen“.

Desmet zitierte weit verbreitete Darstellungen in den Jahren 2020 und 2021, die die COVID-19-Sterblichkeitsraten „um den Faktor 10“ überhöhten und auch dann noch verwendet wurden, als sich herausstellte, dass die Sterblichkeitsraten übertrieben waren.

„Die Geschichte ging weiter, als ob die Modelle richtig gewesen wären“, sagte Desmet. „Das war für mich der Moment, in dem ich beschloss, die Perspektive eines Massenpsychologen einzunehmen und zu versuchen, den Menschen zu zeigen, welche psychologischen Mechanismen erklären könnten, wie eine ganze Gesellschaft einer völlig absurden Erzählung aufgesessen ist.“

Desmet sagte, seine Forschungen führten ihn zu dem Schluss, dass „wir Zeugen … der Entstehung eines vollwertigen totalitären Systems in unserer Gesellschaft“ seien und dass dessen Auswirkungen auf die Bevölkerung einem „hypnotischen Zustand“ gleichkämen.

Er sagte:

„Für ein totalitäres System braucht man zwei Dinge. Einerseits braucht man eine Elite, die exzessiv und unerbittlich Propaganda betreibt, um die Kontrolle über die Bevölkerung zu behalten. Und dann braucht man einen Teil der Bevölkerung, in der Regel 20-30 %, der dieser Propaganda zustimmt und sich fanatisch in das Narrativ einkauft.“

„Ich denke, wir haben in dieser Krise beide Komponenten eines totalitären Systems gesehen“, fügte er hinzu.

Desmet sagte, dass die Betonung der Gesellschaft auf „Rationalismus“ anstelle von ethischen Prinzipien, die seiner Meinung nach „von Leuten wie [dem Autor] Yuval Noah Harari vermittelt wird“, den Weg für Transhumanismus, Technokratie und Totalitarismus geebnet hat.

„Es geht immer von der Idee aus, dass auf der Grundlage von rationalem Wissen ein neues Paradies geschaffen wird“, sagte er. „Ein solcher Rationalismus verfällt am Ende immer in radikale Irrationalität, und das ist es, was wir jetzt erleben.“

„An die Angst des Pöbels appellieren“ wird als „politisch nützlich“ angesehen

Mehrere Teilnehmer des Rundtischgesprächs am Montag berichteten von Beispielen für Zensur und Propaganda, die während der COVID-19-Pandemie stattfanden.

Del Bigtree, CEO des Informed Consent Action Network, verwies auf eine kürzlich in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlichte Studie, in der behauptet wurde, dass nach der COVID-19-Impfung ein erhöhtes Risiko für mehrere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bestehe, diese jedoch sehr selten seien und der Nutzen der Impfung die Risiken immer noch überwiege.

Laut Bigtree stürzten sich die Mainstream-Medien auf diese Behauptung.

„Aber was heißt eigentlich selten?“ fragte Bigtree. Unter Berufung auf die Ergebnisse der Studie sagte er, dass dies ein um 378 % erhöhtes Risiko für Hirn- und Rückenmarkschwellungen, ein um 286 % erhöhtes Risiko für das Guillain-Barré-Syndrom und ein sechsfach erhöhtes Risiko für Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen beinhaltet.

„Die Frage, die niemand in den Medien zu stellen scheint, lautet: Wenn jede einzelne dieser möglichen Verletzungen selten ist, ist sie dann immer noch selten, wenn man sie alle zusammenzählt?“ fragte Bigtree. „Und weiter: Wie hoch ist das Risiko, wenn man alle diese Risiken mit fünf Dosen des COVID-Impfstoffs multipliziert? Sind wir dann immer noch in der Größenordnung von ’selten‘?“

Randy Hillier, ehemaliges Mitglied des Provinzparlaments von Ontario, sagte, er habe während der COVID-19-Pandemie aus erster Hand erfahren, dass die Politiker „aus umfangreichen täglichen Umfragen wussten, dass es politisch vorteilhaft ist, an die Angst des Pöbels zu appellieren.“

Er sagte jedoch, dass vier Mitarbeiter, die Ontarios Premierminister Doug Ford nahestehen, ihm privat anvertraut hätten, dass sie „fürchten, dass der langfristige Schaden für sie selbst, für ihre Familien und für die Provinz horrend sein würde“. Dennoch lehnten sie seinen Rat, der Öffentlichkeit gegenüber ehrlich zu sein, mit der Begründung ab, dass „die Wahrheit nicht gesagt werden könne“.

Die Gastroenterologin Dr. Sabine Hazan erzählte dem Gremium, dass ihre Forschung über Hydroxychloroquin zensiert wurde, weil „die Medien Angst schürten“.

„Es war unmöglich, [für klinische Studien] zu rekrutieren“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Unternehmen, die ihre klinischen Studien durchführten, „von der Werbung in den sozialen Medien ausgeschlossen und zensiert wurden“.

🚩 Dr. Sabine Hazan on How Her Clinical Trials on COVID Early Treatment Were Sabotaged During the Pandemic



„Es ist fast unmöglich, Daten zu veröffentlichen, die der nationalen Darstellung der öffentlichen Gesundheit widersprechen“, sagte sie. „Wenn Ärzte die Daten nicht veröffentlichen können, können sie auch keine Lösungen finden“.

Auch Journalisten wurden ins Visier genommen, sagte Logan. „Fast ein Jahrzehnt lang wurde ich angegriffen und fälschlicherweise gebrandmarkt und vieler Dinge beschuldigt, die ich nicht getan habe. Sie haben meine Arbeit, meinen Charakter, meinen Verstand und meine Ehe angegriffen, und ich bin nicht allein.

Der Schweizer Anwalt Philipp Kruse erklärte dem Gremium, dass das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagene „Pandemie-Abkommen“ und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften diese Zensur weltweit ausweiten werden.

Kruse zufolge werden diese Vorschläge der WHO „die globale oberste Autorität verleihen, Wahrheit und Wissenschaft zu definieren und die freie Meinungsäußerung und den freien Informationsaustausch unter dem Titel ‚Fehlinformation‘ zu eliminieren.“

Christoff sagte: „Die Lösung wird sich darum drehen, dass jeder einzelne Bürger seine eigene persönliche Macht in seinem eigenen Haus zurückerobert, ethisch und moralisch wird.“

Logan sagte, das Gleiche gelte für Journalisten.

„Wir als Journalisten sollten vereint und unabhängig von der Politik zusammenstehen“, sagte Logan. „Wir sollten für die Wahrheit [und] für die Freiheit kämpfen … Wir sind viele und wir werden nicht aufgeben und wir werden nicht denen nachgeben, die die Idee der freien Meinungsäußerung zensieren wollen.“

