Wurde Amerika als der ultimative „stümperhafte Bösewicht“ der Geschichte aufgebaut?

Von Brandon Smith

Anmerkung des Herausgebers: Es kommt nicht oft vor, dass wir einen Artikel veröffentlichen, der geschrieben wurde, bevor es OffG überhaupt gab, aber dieser – vor über einem Jahrzehnt im September 2013 geschrieben und uns von Mark Gresham zur Kenntnis gebracht – ist sowohl interessant als auch vorausschauend.

Er behandelt den Niedergang der US-Macht, den Aufstieg der BRICS und Pläne für eine Weltwährung sieben Jahre bevor COVID all diese Pläne in den Mittelpunkt stellte. Er warnt auch vor einer falschen oder übertriebenen binären Beziehung zwischen den USA und Russland sowie vor Putins globalistischen Tendenzen.

Die Hohepriester der akademischen und „offiziellen“ Geschichte lieben aus zwei Gründen einen guten Schurken: Erstens, weil gute offizielle Schurken die Kämpfe und Errungenschaften guter offizieller Helden noch beeindruckender machen. Und zweitens, weil nichts, die Massen gründlicher lehrt (oder propagiert) als die sozialen oder politischen Lehren, die sich aus dem dokumentierten Aufstieg und Fall der verachtenswertesten Bewohner der Welt ergeben.

Wir bekommen einen Schauer der Angst und Erregung, wenn wir über die Übel und die Torheiten antiker Monster wie Nero, Attila der Hunne, Caligula usw. oder modernerer Monster wie Mussolini, Stalin, Hitler, Goebbels, Mao, Pol Pot, Idi Amin usw. sprechen. Wir trösten uns mit dem Gedanken, dass „wir nicht so sind wie sie“ und unsere Nation über solch animalisches Verhalten „hinausgewachsen“ ist.

Eine noch faszinierendere Geschichte im Popcorn-Stil findet sich jedoch nicht in der Zerstörung von Tyrannen, sondern in der Zerstörung von Imperien.

Wenn eine ganze Kultur über den Rand des Abgrunds in das Reich der gesellschaftlichen Psychose stürzt, verändert sich die Welt oft für immer, und zwar auf eine Weise, die die Menschheit zumindest oberflächlich betrachtet ein wenig näher zusammenzubringen scheint. Der Fall Roms führte schließlich zum Aufstieg einer dominierenden katholischen Theokratie und der Herrschaft königlicher Blutlinien, die in Europa jahrhundertelang andauerte.

Die Flammen des Ersten Weltkriegs und die Destabilisierung des kaiserlichen Deutschlands führten zur Gründung des Völkerbunds, einem ersten Versuch einer globalen Regierungsbehörde, die den „Weltfrieden“ erhalten sollte. Der Zweite Weltkrieg und der Untergang des Dritten Reiches führten zu beträchtlichen Gräueln, die sich mit der Gründung der Vereinten Nationen nicht wiederholen sollten.

Mit dem Niedergang des Britischen Weltreichs brach der kulturelle Kolonialismus zusammen, und es entstand ein Unternehmenskolonialismus, der der Bankenklasse als den neuen offiziellen Oligarchen unserer modernen Zeit immense Macht verlieh. Der Fall der Berliner Mauer und die Aufgabe der Sowjetunion wurden vom damaligen US-Präsidenten George Bush als Beginn einer „Neuen Weltordnung“ gepriesen – ein ideologisches Konzept, das den endgültigen Verfall der Idee wirtschaftlicher und politischer Souveränität als Grundpfeiler der menschlichen Zivilisation ankündigt.

Bei der Betrachtung der genehmigten Version des historischen Konflikts gewinnt man den überwältigenden Eindruck, dass die Bösewichte unserer Vergangenheit durch ihre Hybris, ihre Gier und ihren Wahnsinn eine plötzliche Welle der Einigung auszulösen scheinen, während ihre Asche aus der Luft gekehrt wird. Man könnte sogar zu der Überzeugung gelangen, dass die „natürliche Entwicklung“ von Konflikten uns in eine Zukunft führt, in der die einzige Lösung in der Aufhebung aller Grenzen und der Annahme eines Eine-Welt-Narrativs besteht. Wäre es nicht glorreich, wenn der Tod dieser bösartigen Tyrannen und Gesellschaften schließlich die Geburt eines einzigen menschlichen Systems inspirieren würde, in dem kein Konflikt möglich ist, weil wir alle auf derselben Seite stehen?

Vielleicht wäre es glorreich, wenn Sie die kindischen Geschichtsvorstellungen des Mainstreams übernommen hätten. Für diejenigen, die das nicht getan haben, werden die Geschichte und die letztendlichen Lösungen für die Übel der Menschheit ein wenig komplizierter…

Amerikas schurkischer Schnurrbart

Die Mainstream-Geschichte neigt dazu, den Bewegungen eines Theaterstücks oder eines Films zu folgen, indem immer wieder Archetypen und Symbolfiguren geschaffen werden, um den natürlichen Fluss einer bestimmten Fiktion zu befriedigen. Der Bösewicht trägt einen Schnurrbart (nicht immer, aber es ist seltsam und beunruhigend zu sehen, wie oft dieser Archetyp in der Mainstream-Weltanschauung auftaucht.

Man denke nur an Hitler, Stalin, Fidel Castro, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad, usw. Wir lieben bärtige Schurken). Seine kriminellen Erfolge machen ihn imposant und beängstigend. Er handelt ohne Gewissen, oder er glaubt fälschlicherweise, dass seine schrecklichen Taten im Namen des „größeren Guten“ gerechtfertigt sind. Seine unvermeidlichen Fehler machen sein endgültiges Scheitern ironisch und befriedigend im Angesicht des ikonischen Helden, der den Feind besiegt, während die Bürger als hilflose Zuschauer staunend zusehen.

Der Bösewicht ist tatsächlich böse und verdient es, entthront zu werden, aber viele Menschen gehen davon aus, dass die andere Seite diametral gut ist.

Das ist nicht immer der Fall…

Amerika ist es gewohnt, die Rolle des Helden in der epischen Geschichte der modernen Erde zu spielen. Unsere Nation begann mit einem Akt des Trotzes und des Sieges, der so unerwartet und so poetisch war, dass er unsere kulturelle Identität als Freiheitskämpfer für die kommenden Jahrhunderte festigte. Im Laufe der Zeit hat unsere Regierung, die immer korrupter wurde, diese kulturelle Identität ausgenutzt, um die Amerikaner dazu zu verleiten, im Namen unseres traditionellen Gefühls von „Heldentum“ Gräueltaten zu begehen. Wir sind in der Tat zu genau den Gegnern geworden, gegen die wir zu kämpfen glaubten (das ist die köstliche Ironie, die unser Märchen abrundet).

Das Vorgehen unserer Regierung in Bezug auf Syrien beispielsweise hat Amerika nicht nur blutrünstig, sondern auch lächerlich erscheinen lassen. Die Obama-Regierung hat uns an den Rand des Dritten Weltkriegs gebracht und uns dort zurückgelassen, um über den Abgrund zu starren. Der kleinste Windhauch könnte uns in die Tiefe stürzen lassen. Und das alles nur, um militärische Unterstützung für Al-Qaida zu generieren, dieselbe Organisation, die vom Establishment als unser Todfeind bezeichnet wird.

In der Zwischenzeit lebt unser Wirtschaftssystem nur noch von den Launen der Federal Reserve, einer privaten Zentralbank, die NIEMANDEM Rechenschaft schuldig ist und die Finanzpolitik ohne Aufsicht bestimmt. Die Regierung ist nicht nur bestrebt, einen Weltkrieg auszulösen, sie will diesen Krieg auch mit Geld bezahlen, das wir nicht haben, und Schulden machen, die wir nicht bezahlen können, und zwar bei ausländischen Gläubigern, die wir bei der Entfesselung unserer nicht finanzierten lasergesteuerten Hölle verärgern werden.

Noch nie wurden die USA mit so viel Absurdität auf einmal überschüttet. Jetzt tragen wir den Schnurrbart…

Die meisten von uns in der Freiheitsbewegung würden zustimmen, dass unser Land von innen heraus vergiftet wird, und unsere Regierung seit vielen Jahrzehnten ein Feind aller freien Völker geworden ist. Aber es gibt eine dringende Frage, die wir übersehen zu haben scheinen:

Wenn Amerika als Bösewicht hingestellt wurde, wer soll dann der Held sein?

Putin ist nicht Ihr Kumpel

Treten wir für einen Moment von der globalen Bühne zurück und betrachten wir die Situation aus einer anderen Perspektive. Was, wenn die USA nicht nur ein Produkt der Korruption um der Korruption willen sind? Was, wenn unsere neue Identität als nächster historischer Übeltäter Teil eines größeren Drehbuchs ist und Amerikas Sturz in Ungnade dazu dienen soll, den Erfolg fantastischer (aber falscher) Protagonisten in einem inszenierten Kampf für eine „bessere und zentralisiertere Welt“ zu fördern?

Wie viele von uns in der Freiheitsbewegung bejubelten unter anderem die diplomatischen und strategischen Fähigkeiten von Wladimir Putin in den Tagen vor Obamas Angriff auf Syrien, der die „rote Linie“ überschritten hatte? Wir haben gejubelt, weil seine Position richtig war und sein Verhalten unsere Regierung im Vergleich dazu mörderisch aussehen ließ.

Wir haben seinen Brief an das TIME Magazine bejubelt, weil wir es leid sind, die einzigen zu sein, die auf den bösartigen Parasiten hinweisen, zu dem unser politischer Körper geworden ist, und weil es aufregend war, von einer externen Quelle bestätigt zu werden. Wir bejubelten seinen Schutz für Edward Snowden, einen wahrhaft mutigen Whistleblower, der den erschreckenden Orwellschen Charakter der NSA aufdeckte. Wir sehen uns die Videoberichte von Russia Today (RT) an, weil sie die Fakten in den USA viel genauer wiedergeben als alle amerikanischen Medien zusammen.

Es ist leicht, sich in der Vorstellung zu verfangen, dass der Westen der Bösewicht geworden ist und der Osten nun der Gute sein muss.

Das Problem ist, dass wir wieder einmal verarscht werden.

Putin fordert seit Langem das Ende des Weltreservestatus des Dollars und die Schaffung einer neuen „globalen Struktur“ und einer „globalen Währung“, die sich um die Sonderziehungsrechte des IWF dreht:

http://www.themoscowtimes.com/business/article/at-g20-kremlin-to-pitch-new-currency/375364.html

http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/4376315/Russian-prime-minister-Vladimir-Putin-calls-for-end-of-dollar-stranglehold.html

Ist es nur ein Zufall, dass Putin dieselbe zentralisierte Weltwirtschaft und globale Governance will, die der IWF und mehrere Bankeneliten seit Jahren fordern?

Dieselben Eliten, die die Schulden- und Währungskrise verursacht haben, die wir jetzt in Amerika erleben? Ist es nur ein Zufall, dass die wirtschaftliche und politische Dominanz des Ostens in Fragen wie Syrien dem IWF-Plan für eine finanzielle Verlagerung auf die BRICS-Staaten und weg vom US-Greenback sehr entgegenkommt? Derselbe Plan, der von vielen amerikanischen Finanzmogulen gefördert wird?

Russland ist ein Modell für eine despotische sozialisierte Gesellschaft, die sich als „zivilisierte Gesellschaft“ ausgibt, und dennoch hat unsere Regierung Amerika so hässlich gemacht, dass Russland im Vergleich dazu edel aussieht. Putin wird überall auf der Welt auf die Titelseite des TIME-Magazins gesetzt, nur nicht in den USA, und die Washington Times reagiert darauf mit der Aussage, dass ein solches Verhalten ein Zeichen für „Amerikas Abwärtsspirale in der Weltgemeinschaft“ sei, als ob wir dabei wären, von der Weltöffentlichkeit gemieden zu werden:

http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/conscience-realist/2013/sep/18/time-puts-vladimir-putin-its-front-cover-everywher/

RT produziert zwar fantastische journalistische Beiträge, die sich kritisch mit der amerikanischen Regierung auseinandersetzen, aber selten, wenn überhaupt, werfen sie einen kritischen Blick auf Russland, und das ist nicht nur ein Versehen.

Schauen Sie sich das Narrativ, das hier konstruiert wird, genau an. Putin ist NICHT unser Kumpel. Er repräsentiert genau das, was unsere eigene Regierung jetzt repräsentiert: Globalismus und nackte zentralisierte Regierungsaggression gegen den Einzelnen. Wenn jedoch die Geschichte geschrieben wird, wird man sagen, dass es Nationen wie Russland und China und Organisationen wie der IWF waren, die versuchten, die Flut der Katastrophe aufzuhalten, während Amerika, das letzte Imperium, auf einer Schockwelle von Fiat-Geld und brachialer militärischer Eitelkeit in die dickschädelige Vergessenheit surfte.

Die Washingtoner Aristokratie ist Abschaum, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen…

Die meisten Menschen mit einer umfassenden Ausbildung in der Freiheitsbewegung sind sich bewusst, dass falsche Paradigmen in der Politik von den Eliten des Establishments verwendet werden, um die gesellschaftliche Diskussion zu kontrollieren und die Bevölkerung gegeneinander aufzubringen. Die Links/Rechts-Debatte war und wird immer eine Farce sein, da die Führungen auf beiden Seiten des Ganges identische Ziele haben, wenn es um die wichtigsten Aspekte der amerikanischen Struktur geht.

Die Eliten der demokratischen und der republikanischen Partei streben unabhängig von ihrer Rhetorik BEIDE nach mehr staatlicher Macht, weniger individueller Freiheit, der Auslöschung der wirtschaftlichen Souveränität und der freien Märkte sowie einer abhängigen und versklavten Öffentlichkeit. In diesen Bestrebungen sind sie sich völlig einig.

In einer Woche wird unsere falsche Führung erneut über die Möglichkeit einer Anhebung der Schuldenobergrenze entscheiden, die uns immer näher an eine Schulden- und Währungslawine heranbringen wird. In den vergangenen Debatten wurde der vermeintliche Konflikt zwischen den Interessen der Demokraten und der GOP mit viel Tamtam ausgetragen, bis die GOP im letzten Moment einknickte und die Anhebung der Schuldenobergrenze zuließ. Wird sich das auch in diesem Fall wiederholen?

Das hängt davon ab, wie schnell das Establishment uns das gesamte Dach über dem Kopf abnehmen will.

Ein Einfrieren der Schuldenobergrenze würde schließlich den Ausfall unserer Staatsanleihen bedeuten, da unsere Regierung exponentielle Schulden aufnehmen muss, um die Vorteile der Notenpresse der Federal Reserve zu erhalten und um unsere ausländischen Gläubiger zu bezahlen.

Ein Regierungsstillstand könnte das Wachstum einiger Verbindlichkeiten verlangsamen, aber er berücksichtigt nicht die bereits im Umlauf befindlichen Verbindlichkeiten, sodass wir immer noch in Verzug geraten können. Ganz zu schweigen davon, dass unsere Schulden und unser Währungsstatus leicht infrage gestellt werden könnten, was zu einem Ausverkauf von Anleihen oder dem Verlust des Reservestatus führen könnte.

Die einzige Option, die nicht zu einem sich schnell ausbreitenden Feuersturm in unserem Finanzsystem führt, ist eine Anhebung der Schuldenobergrenze, und wie lange können wir uns noch damit abfinden, die Dose auf den Weg zu schieben? Auf jeden Fall wird sich Amerika zum Schlechten verändern, und die Entscheidung, wann dies geschehen wird, wurde schon vor langer Zeit getroffen. Die Washingtoner Aristokratie ist in eklatanter Weise schuldig an der Verursachung unseres derzeitigen Dilemmas, und meine Theorie ist, dass sie wollen, dass Sie wissen, dass sie die Schuldigen sind, solange Sie weiterhin glauben, dass sie die einzigen Schuldigen sind.

Sie wollen, dass Sie alles über den IWF, die Unternehmenseliten und die Beteiligung von Wladimir Putin an dem größeren Plan vergessen. Sie wollen, dass Sie jubeln, wenn die internationalen Banken und das, was von der G20 übrig geblieben ist, uns nach Jahren des fiskalischen Desasters retten und eine zentralisierte globale Wirtschaftsführung einführen. Sie wollen die einzigen Autoren dieser Geschichte sein, und welcher Autor würde sich nicht gerne in der Rolle des Champions sehen?

So wie es falsche politische Paradigmen gibt, so gibt es auch falsche internationale Paradigmen. Die Freiheitsbewegung ist der Joker, eine unbekannte Größe. Wir kämpfen weder für die eine noch für die andere Seite – wir kämpfen für bestimmte Prinzipien und Überzeugungen. Die beste Strategie des Establishments besteht darin, unseren Schwung zu vereinnahmen, indem sie uns davon überzeugen, uns auf die alternative Opposition zu konzentrieren oder unser Vertrauen in erfundene Fürsprecher zu setzen.

Ganz gleich, wie monströs unsere Regierung wird, und ganz gleich, wie zufriedenstellend ihr endgültiger Untergang sein wird, unser Kampf endet nicht mit ihr. Er beginnt erst mit ihnen.