Wurde das Erdbeben in der Türkei von Menschenhand verursacht? Nun, die Technologie existiert…

Die Zahl der Todesopfer der Erdbeben, die am 6. Februar die Türkei und Syrien verwüsteten, nähert sich der Zahl von 44.000. Wurden all diese Menschen Opfer dessen, was der Guardian als „höhere Gewalt“ bezeichnet? Oder wurden sie von den Mächten der Ewigkeit ermordet, als eine Art Pferdekopf-im-Bett-Warnung, was mit jedem Führer – in diesem Fall dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan – passiert, der sich weigert, der globalistischen Linie zu folgen?

Zu denjenigen, die Letzteres glauben, gehört die rumänische Senatorin Diana Iovanovici Șoșoacă. In einer Erklärung vor dem Oberhaus des rumänischen Parlaments erklärte sie:

„Seit drei Jahren erleben wir weltweit eine regelrechte Kampagne des Massenmordes, entweder durch angebliche Pandemien und die drohende Notwendigkeit, ungetestete Impfstoffe zu injizieren, die Menschen töten, oder durch Kriege, die die Weltbevölkerung reduzieren, aber die internationale Politik neu ordnen, Machtpole neu ausrichten und Grenzen verschieben. Wir haben die Erzeugung von Erdbeben auf Kommando miterlebt, was in Wirklichkeit ein Angriff auf die Türkei durch die Größten der Welt ist, die es überhaupt nicht mochten, von Recep Tayyip Erdoğan, dem Präsidenten der Türkei, aufgebaut zu werden.

Ferner hat seine neutrale und vermittelnde Position im ukrainisch-russischen Krieg sie zutiefst beunruhigt, zumal die Türkei militärisch gesehen die zweite Großmacht innerhalb der NATO ist. Seine Position, den Beitritt Schwedens zur NATO zu blockieren, seine Rede in Davos sowie die Geste, mitten in der Pressekonferenz zu gehen und Schwab zu trotzen, blieben nicht ohne Echo in der kalten Welt der führenden Politiker. Aber niemand hätte gedacht, dass so viele Menschen auf so schreckliche Weise sterben müssen. Und das ist nur eine Warnung, denn es war nicht das am dichtesten besiedelte Gebiet der Türkei.

Hundertfünfzig Nachbeben eines verheerenden Erdbebens, das zweite größer als das erste, ohne dass es ein Epizentrum gibt, das Gebiet wird künstlich angeregt, geologische Waffen gibt es schon sehr lange, sie wurden bisher eingesetzt, ohne allzu viele Opfer zu fordern, wahrscheinlich für Experimente. Jetzt ist sie in die Praxis umgesetzt worden. Wenn wir uns die Landkarte der Türkei genau ansehen, werden wir feststellen, dass sie von Gas- und Ölpipelines durchzogen ist, und das ist ja eines der Ziele: ihre Zerstörung. Aber zehn Sekunden vor dem sogenannten Erdbeben haben die Türken diese Pipelines geschlossen. Ferner zogen 24 Stunden vor dem Erdbeben zehn Länder ihre Botschafter aus der Türkei ab. Fünf Tage vor dem Erdbeben gab das rumänische Außenministerium eine Reisewarnung für rumänische Staatsbürger in der Türkei heraus, obwohl keine Gefahr bestand, wie auch andere Länder. Indem sie Menschen töteten, dienten sie ihren Interessen. Die auf allen Fernsehkanälen gezeigten Karten zeigen, dass es kein Epizentrum gab, sondern eine Linie mit Tausenden Erdbeben. Der türkische Geheimdienst untersucht eine mögliche ‚kriminelle Intervention‘ (d. h. eine Beteiligung eines anderen Staates an der Auslösung des ersten Erdbebens), was später zu einer Kettenreaktion nach der Destabilisierung der tektonischen Platten in der Region führte.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Geschichte in den Mainstream-Medien lesen werden. Aus den üblichen Gründen. Șoșoacă (auch einer der prominentesten rumänischen Covid-Skeptiker) wurde als „rechtsextrem“ eingestuft und damit aus der Öffentlichkeit verbannt. Natürlich handelt es sich dabei um eine verrückte Verschwörungstheorie, denn jeder weiß, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, insbesondere in Ländern mit großen Verwerfungen, und dass die Mächte der Ewigkeit so etwas niemals tun könnten … oder?

Eigentlich könnten sie es doch. Die Technologie zur Auslösung von Erdbeben reicht mindestens bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als Nikola Tesla in seinem New Yorker Labor Experimente durchführte, die ein Gebäude zum Einsturz zu bringen drohten. Polizei und Krankenwagen wurde gesagt, dass es sich um ein Erdbeben handelte. Aber das war es nicht: Es war von Menschenhand gemacht.

Hier ist Teslas Bericht über den Vorfall im Jahr 1898:

Ich experimentierte mit Vibrationen. Ich hatte eine meiner Maschinen in Betrieb und wollte sehen, ob ich sie mit der Vibration des Gebäudes in Einklang bringen konnte. Ich schaltete sie Stufe für Stufe höher. Es gab ein merkwürdiges knackendes Geräusch. Ich fragte meine Assistenten, woher das Geräusch käme. Sie wussten es nicht. Ich schaltete die Maschine noch ein paar Stufen höher. Das Knacken wurde noch lauter. Ich wusste, dass ich mich der Vibration des Stahlgebäudes näherte. Ich schob die Maschine noch ein wenig höher. Plötzlich flogen alle schweren Maschinen in dem Gebäude herum. Ich schnappte mir einen Hammer und zerbrach die Maschine. In ein paar Minuten wäre uns das Gebäude um die Ohren geflogen. Draußen auf der Straße herrschte ein heilloses Durcheinander. Die Polizei und Krankenwagen trafen ein. Ich sagte meinen Assistenten, sie sollten nichts sagen. Wir sagten der Polizei, es müsse ein Erdbeben gewesen sein. Das ist alles, was sie je darüber wussten.

Tesla wurde später von einem Reporter gefragt, was er benötigen würde, um das Empire State Building zu zerstören. Er antwortete: „Vibrationen können alles bewirken. Man bräuchte nur die Schwingungen der Maschine zu erhöhen, um sie an die natürlichen Schwingungen des Gebäudes anzupassen, und das Gebäude würde zusammenbrechen. Das ist der Grund, warum Soldaten beim Überqueren einer Brücke einen Schritt abbrechen.

Nach seinem Tod im Jahr 1943 wurden alle Blaupausen und Akten von Tesla beschlagnahmt. Gerüchten zufolge wurden sie vom FBI beschlagnahmt, obwohl der damalige Direktor J. Edgar Hoover die Schuld dem US Office of Alien Property in die Schuhe schob. Die Dokumente wurden seitdem nicht mehr gesehen. Wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sie sich noch immer in den Händen des Tiefen Staates befinden, der zweifellos seither an der Entwicklung der Technologien arbeitet. Bill Cooper – der Verschwörungstheoretiker unter den Verschwörungstheoretikern – hat oft gesagt, dass die Technologien, die geheimen Institutionen wie der CIA und dem Militär zur Verfügung stehen, etwa 50 Jahre weiter sind als alles, was in der Öffentlichkeit bekannt ist.

Sollten die türkischen Erdbeben von Menschen verursacht worden sein, so wäre der wahrscheinlichste Schuldige eine Einrichtung wie die HAARP-Anlage in Alaska. HAARP – die Abkürzung steht für High-Frequency Active Auroral Research Program – ist keine Verschwörungstheorie. Es wird angeblich von der University of Alaska Fairbanks betrieben (zuvor war es der US Air Force unterstellt) und behauptet, „ein wissenschaftliches Projekt zur Untersuchung der Eigenschaften und des Verhaltens der Ionosphäre“ zu sein. Das ist zumindest die Titelstory. Doch ein kurzes Video von geoengineeringwatch.org – Are Microwave Transmission Facilities Being Used To Trigger Earthquakes? – deutet darauf hin, dass sie möglicherweise noch ruchlosere Zwecke verfolgen.

Frage: Können tektonische Bewegungen absichtlich ausgelöst werden? Extrem anomale atmosphärische Erwärmungen direkt über den Epizentren katastrophaler Erdbeben werden seit Langem von weltweit anerkannten Institutionen wie dem Massachusetts Institute of Technology beobachtet. Das japanische M9-Erdbeben ist nur ein Beispiel dafür. Das MIT registrierte drei volle Tage lang unmittelbar vor der Auslösung des Erdbebens eine extrem anomale atmosphärische Erwärmung direkt über dem Epizentrum des japanischen Erdbebens.

Werden extrem starke Mikrowellensendungen aktiv und aggressiv als Massenvernichtungswaffen eingesetzt? Wenn man alle verfügbaren datenbasierten Beweise untersucht, sind die Schlussfolgerungen erschreckend. Es ist schwierig und komplex, das volle Potenzial der Energie zu verstehen, die von Ionosphärenheizungsanlagen wie HAARP in Alaska ausgestrahlt werden kann. Wissenschaftliche Studien haben einen Zusammenhang zwischen Frequenzen und seismischen Ereignissen festgestellt. Durch die Sättigung der Atmosphäre mit elektrisch leitenden Partikeln, die von den laufenden Klimaeingriffen herrühren, kann die nun ionisierte Atmosphäre sehr starke Mikrowellenübertragungen abprallen lassen.

Indem konzentrierte Mikrowellenausstrahlungen an einer seismisch empfindlichen Stelle zurück in die Erdschichten geleitet werden, wird die Auslösung seismischer Aktivität wissenschaftlich möglich – nicht nur durch die Erwärmung der Schichten im Inneren, sondern auch durch die entstehenden Frequenzschwingungen. Mikrowellenübertragungen, die als seismische Waffe oder als Wetterwaffe eingesetzt werden, hinterlassen Signaturen auf Wolkenformationen, die leicht zu erkennen sind. Konzentrierte Mikrowellenübertragungen können einen Leitungskorridor bilden, der im Wesentlichen immense Energiemengen aus der elektrisch geladenen Ionosphäre der Erde und/oder den Elektrojet-Strömen der Erde abzieht und so die Zerstörungskraft und das Potenzial von Mikrowellenwaffen erheblich verstärkt.

Es würde natürlich den Rahmen dieses Artikels sprengen, zu beweisen, dass die türkischen und syrischen Erdbeben von Menschen verursacht wurden. Was jedoch nicht geleugnet werden kann, ist, dass die Mächte der Finsternis sowohl die Mittel als auch das Motiv haben, sie zu verursachen.