Manlio Dinucci

Ohne Scham spielt der Humorist Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine wurde, die Rolle von Che Guevara im Dienste der NATO. Er nimmt an allen westlichen internationalen Konferenzen und allen wichtigen westlichen Kunstveranstaltungen teil.

Es ist nicht wichtig, dass die Sache, die er verteidigt, darin besteht, die Resolution 2202 des Sicherheitsrates nicht umzusetzen, und dass er dabei sich seine Taschen vollfüllt.

Dieses Sanremo-Festival wird als „Festival der zwei Präsidenten“ in Erinnerung bleiben: der Präsident der Italienischen Republik Sergio Mattarella bei der Eröffnung und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim Abschluss. Letzterer erscheint nicht im Bild, nach den Protesten, die in Italien entstanden sind. Die Substanz bleibt jedoch: Selenskyj schickt seine Intervention zum Sanremo-Festival, die – wie der für die Lesung verantwortliche Moderator Amadeus ankündigt – „von der ukrainischen Botschaft übersetzt wird, um den Schriften von Präsident Zelensky wirklich sehr treu sein zu können“.

Die Rezitation, die Selenskyj beim Festival gibt, wird in dieser Grandangolo-Sitzung mit der Realität dessen, was in der Ukraine geschieht, konfrontiert, und durch dramatische visuelle Dokumentation rekonstruiert.

Die wahre Rolle von Selenskyj wird durch eine journalistische Untersuchung enthüllt, die von The Guardian veröffentlicht wurde. Während der Präsidentschaftswahlen 2019 versprach der Schauspieler Selenskyj, der in seiner TV-Serie über Korruption der ukrainischen politischen Gipfeln Bekanntheit erlangte, den Krieg im Donbass zu beenden und das von Oligarchen dominierte Regierungssystem zu säubern. Er wirft dem wohlhabenden amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko vor, sein Vermögen in Steueroasen im Ausland versteckt zu haben.

Was sein erstes Engagement betrifft, so besteht Selenskyjs Rolle nach seinem Amtsantritt nicht darin, den Krieg im Donbass zu beenden, der 2014 gegen die russische Bevölkerung dieser Region begonnen wurde, sondern den von der NATO geführten Krieg gegen Russland anzuheizen.

Was seine zweite Verpflichtung betrifft, nämlich die Korruption zu beseitigen, einschließlich des Exports von Kapital in Steueroasen, sind dies die Fakten der von The Guardian veröffentlichten Untersuchung, die für sich sprechen. Zelensky ist Miteigentümer von drei Unternehmen mit Hauptsitz und Kapital in Belize, den Britischen Jungferninseln (Mittelamerika) und in Zypern. Als er Präsident wurde, „trat“ Selenskyj seine Anteile an diesen Unternehmen an zwei Partner ab. Und einmal im Amt, ernennt er seinen ersten Partner zum speziellen Assistenten und den zweiten zum Chef des ukrainischen Geheimdienstes.