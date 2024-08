Yahya Sinwar, der richtige Mann zur richtigen Zeit?

Mit der Übernahme der Führung durch Yahya Sinwar ist die Hamas in der Lage, den Kampf gegen Israel zu intensivieren. Als strategischer Mann mit engen Verbindungen zur Widerstandsachse wird Sinwar darauf abzielen, sowohl einen Waffenstillstand als auch einen politischen Sieg für alle Palästinenser zu erreichen.

Die Zukunft Palästinas befindet sich an einem kritischen Punkt, der von bedeutenden regionalen und internationalen Ereignissen geprägt ist, die den Konflikt mit Israel neu gestalten und sowohl neue Herausforderungen als auch neue Chancen mit sich bringen.

Ein solches Ereignis war die katastrophale Ermordung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh am 31. Juli in Teheran, wo er an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilnehmen sollte.

Die Entscheidung Tel Avivs, den pragmatischen, relativ gemäßigten palästinensischen Spitzenunterhändler zu ermorden, während er in der Islamischen Republik zu Gast war, wurde als eklatante Überschreitung aller Grenzen angesehen. Mit dieser Tat sollte auch jede Aussicht auf einen dauerhaften Waffenstillstand beseitigt werden, was Tel Aviv als politische Niederlage seines Krieges gegen den Gazastreifen ansieht.

Der Märtyrertod Haniyehs zu einem so kritischen Zeitpunkt warf Fragen hinsichtlich der künftigen Führung der palästinensischen Widerstandsbewegung auf, insbesondere nach der Ermordung seines Stellvertreters Saleh al-Arouri in einem südlichen Vorort von Beirut zu Beginn dieses Jahres.

Es war dasselbe Gebiet, in dem Israel nur einen Tag vor Haniyehs Ermordung den Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr tötete.

In den vergangenen zehn Monaten waren die Palästinenser im Gazastreifen mit einem Vernichtungskrieg konfrontiert, in dem die israelische Besatzung alle Facetten des palästinensischen Lebens ins Visier nahm und systematisch Widerstandsführer im In- und Ausland ausschaltete.

Die Bekanntgabe der Wahl Yahya Sinwars zum Nachfolger Haniyehs in Gaza in dieser Woche war daher sowohl eine Überraschung für die israelische Besatzung als auch ein Grund zur Freude für die Palästinenser und ihre Gruppierungen.

Warum Yahya Sinwar? Warum jetzt?

Sinwar war aus mehreren Gründen eine natürliche Wahl. Er war Haniyehs Stellvertreter und der Chef der Hamas im Gazastreifen, was ihn als unmittelbaren Nachfolger nach der Ermordung Arouris positionierte.

Als führender Architekt der letztjährigen Operation Al-Aqsa-Flut kann Sinwars Ernennung als direkte Herausforderung an Tel Aviv gesehen werden, die das Bekenntnis der Hamas zum bewaffneten Widerstand bekräftigt und das Vertrauen in seine strategischen Fähigkeiten demonstriert.

Darüber hinaus ermöglicht Sinwars enge Beziehung zu den Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas, ihm, sowohl die politischen als auch die militärischen Angelegenheiten der Bewegung effektiv zu leiten. Seine guten Verbindungen zu wichtigen regionalen Verbündeten, darunter Iran, Hisbollah und die breitere Widerstandsachse, stärken die strategische Position der Hamas.

Ein weiterer möglicher Kandidat für den Spitzenposten, Khaled Meshaal, ist zwar Haniyehs Stellvertreter und ehemaliger Leiter des Politbüros, hat sich jedoch entschieden, seinen Hut diesmal nicht in den Führungsring zu werfen.

Meshaal, dessen Beziehungen zu Teheran und Damaskus aufgrund seiner Unterstützung der syrischen Opposition angespannt sind, hatte bereits früher angedeutet, dass er nicht bereit ist, die Führung zu übernehmen. Dies ermöglicht es ihm, sich auf diplomatische Bemühungen und die Pflege der Beziehungen zu wichtigen politischen und finanziellen Partnern der Hamas wie Katar und der Türkei zu konzentrieren.

Seine Entscheidung ebnete den Weg für einen einstimmigen Konsens über Sinwars Führung, der für den aktuellen militarisierten Kontext, in dem bewährte und solide Beziehungen zu Teheran und anderen Mitgliedern der westasiatischen Achse des Widerstands als wesentlich angesehen werden, als geeigneter angesehen wird.

Neue Herausforderungen unter Sinwars Führung

Obwohl das politische Büro und der Allgemeine Schura-Rat der Hamas unter der Leitung des Interimsverwalters Abu Omar Hassan Yahya Sinwar zum neuen Führer der Bewegung gewählt haben, fand seine Ernennung breite Unterstützung bei palästinensischen Gruppierungen und nationalen Persönlichkeiten, die darin eine Fortsetzung der Operation Al-Aqsa-Flut und die richtige politische Antwort auf die Ermordung von Ismail Haniyeh sehen.

Doch was bedeutet diese Nachfolge für die Zukunft der Verhandlungen und eines dauerhaften Waffenstillstands in Gaza? Sinwar hat in der Vergangenheit Verhandlungen geleitet, die Akte der palästinensischen Gefangenen verwaltet und verfügt über ein tiefes Verständnis der israelischen Gesellschaft, da er über 20 Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht und dort Hebräisch gelernt hat.

Es wird daher erwartet, dass er die laufenden Gespräche weiterführt, die vom stellvertretenden Hamas-Chef in Gaza, Khalil al-Hayya, unter Sinwars allgemeiner Aufsicht geführt werden.

Palästinensische Versöhnung, regionale Allianzen

Am 23. Juli wurde in Peking, China, unter Aufsicht des chinesischen Außenministers Wang Yi ein Abkommen zwischen Fatah, Hamas und anderen palästinensischen Gruppierungen unterzeichnet. Sinwar unterstützt die Versöhnung und die Bildung der vorgeschlagenen Regierung der nationalen Einheit, was einen wichtigen Durchbruch für die palästinensische Einigung darstellt.

Sein Engagement für eine nationale Partnerschaft und Versöhnung, auch mit dem von den USA und Israel unterstützten Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, zeigt sich darin, dass er 2014 das Strand-Abkommen ausgearbeitet und 2017 die Grenzübergänge an die PA übergeben hat. Es wird erwartet, dass Sinwar diese Bemühungen in seiner neuen Führungsrolle weiter verstärken wird.

Auf regionaler Ebene räumt der neue Hamas-Chef den Beziehungen zu Iran, Libanon und Ägypten Priorität ein. Obwohl sich die Beziehungen zu Israel normalisiert haben, sieht Sinwar Kairo aufgrund seiner Nähe zum Gazastreifen und seiner historischen Beziehungen als wichtigen Nachbarn an. Auch vom Libanon erhofft er sich Unterstützung für die Hisbollah und vom Iran strategische Rückendeckung und die Bereitstellung von Waffen und Fachwissen.

Eine von Sinwars Reden fasst seine regionale Perspektive zusammen. Darin berief er sich auf einen Hadith des Propheten Muhammad: “Ein Soldat in der Levante, ein Soldat im Irak und ein Soldat im Jemen”, was seine strategische Vision der Einheit der Fronten widerspiegelt.

Darüber hinaus hat Sinwar sein Interesse an einer Stärkung der Beziehungen zu Russland und China zum Ausdruck gebracht, was auf seine umfassende internationale Vision einer multipolaren Ordnung hinweist.

Sinwar ist eine gewaltige Bedrohung für die israelische Besatzung und wird von Tel Aviv als der Hauptverantwortliche für die Flutung der Al-Aqsa angesehen. Die israelische Führung, einschließlich Premierminister Benjamin Netanjahu, ist der Ansicht, dass der Konflikt ohne Sinwars Ermordung nicht beendet werden kann.

Die Hamas steht daher vor der Herausforderung, ihren derzeitigen Führer zu schützen, während Sinwar weiterhin den Widerstand gegen die von den USA unterstützte Besatzungsarmee anführen muss.

Sollte Israels Kampagne der ethnischen Säuberung mit Sinwar an der Spitze nachlassen, sind erhebliche Veränderungen zu erwarten. Er hat das Potenzial, die Widerstandsfähigkeit der Menschen im Gazastreifen in politische Errungenschaften umzuwandeln und die Verbindungen innerhalb der westasiatischen Achse des Widerstands zu stärken.

Die kommenden Tage bieten sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Hamas unter der Führung von Yahya Sinwar. Die Bewegung hat eine echte Chance, ihre Position zu festigen und wesentliche politische und strategische Veränderungen vorzunehmen, die mit einer verstärkten taktischen Unterstützung aus Teheran, Sanaa und Beirut einhergehen, während sie sich auf längst überfällige Vergeltungsmaßnahmen gegen die Besatzungsmacht vorbereiten.