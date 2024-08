Das Pentagon hat die Entsendung einer mächtigen Marine-Armada in den Nahen Osten angeordnet, um Israel nach einer Reihe von Provokationen, die angeblich von Tel Aviv ausgingen, vor dem möglichen Zorn des Iran zu schützen. Aber hier ist der Grund, warum die Neupositionierung der US-Streitkräfte auf der ganzen Welt, wie so viele Schachfiguren, nicht die gleiche Wirkung auf ihre Gegner hat wie zuvor.

Es wurde gesagt, dass der Status des Dollars als Weltreservewährung von Amerikas Flugzeugträgern (d.h. seiner Fähigkeit, weltweit Macht zu demonstrieren) gestützt wird. Als Verteidigungsminister Lloyd Austin ein Lenkwaffen-U-Boot und einen Flugzeugträgerverband in den Nahen Osten beorderte, nahmen Washingtons Verbündete dies zur Kenntnis.

Was jedoch immer schwerer zu übersehen ist, ist der Machtverlust der US-Marine in den letzten Jahren. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen:

Sinkende Produktion und astronomische Kostensteigerungen bei der Ausrüstung: Eine kürzlich vom CBO durchgeführte Analyse hat ergeben, dass sich der US-Schiffbau in einem “schrecklichen Zustand” befindet – dem schlechtesten seit einem Vierteljahrhundert. Apropos Kosten: Die Navy leidet unter dem gleichen Problem wie andere Teilstreitkräfte. Der neueste Flugzeugträger, die Ford, hat über 13 Milliarden Dollar gekostet, ganz zu schweigen von den F-35-Kampfflugzeugen – dem teuersten Rüstungsprojekt in der Geschichte der Menschheit (über 2 Billionen Dollar, Tendenz steigend).

Rekrutierungskrise: Die Marine leidet unter einem anhaltenden Rekrutierungsdefizit und wird ihre Rekrutierungsziele bis 2023 um mehr als 7.400 Seeleute verfehlen. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von Gesundheitsproblemen junger Menschen über die Ablehnung des Dienstes als patriotische Pflicht durch die jahrzehntelange US-Aggression im Ausland bis zu DEI und Identitätspolitik sowie den obligatorischen Covid-Impfungen, die Tausende Soldat in den vergangenen drei Jahren abgebrochen haben und sich weigern, zurückzukehren.

Schwindelerregende Bürokratie: Heute, in Friedenszeiten, mit 2,86 Millionen Menschen unter Waffen, haben die USA mehr Generäle und Admiräle als im Zweiten Weltkrieg, als über 17 Millionen Amerikaner Uniform trugen und das Land einen weltweiten Zweifrontenkrieg führte. Die hohen Offiziere beziehen im Vergleich zu den einfachen Soldaten, Matrosen und Fliegern überhöhte Gehälter und Pensionen, was den einfachen Soldaten, Matrosen und Fliegern nicht verborgen bleibt und die Moral vergiftet.

Das Gesicht der Kriegsführung verändert sich: Die Unfähigkeit der Marine, selbst eine asymmetrische Bedrohung wie die jemenitischen Huthis inmitten der Raketen- und Drohnenblockade des Roten Meeres zu vereiteln, hat bei Amerikas Verbündeten ernsthafte Fragen aufgeworfen, ob der amerikanische Goliath nicht nur ein überteuerter, veralteter und unterlegener Kaiser ohne Kleider ist. Die iranischen Elitetruppen des IRGC haben die herannahende US-Armada bereits gewarnt, dass sie dank der wachsenden iranischen Hochseeflotte auch in internationalen Gewässern “erreichbar” seien.