Bevölkerungsexperten sind zunehmend besorgt, nachdem neue Daten der US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) zeigen, dass die Geburtenrate in Amerika auf einen neuen “historischen Tiefstand” gefallen ist.

Laut CDC wird die Geburtenrate in den USA im Jahr 2023 einen neuen Tiefstand erreichen, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet, in dem ebenfalls ein historischer Tiefstand erreicht wurde.

In einer neuen Studie des Pew Research Center unter 3.312 amerikanischen Erwachsenen nannten die Befragten Unfruchtbarkeit, andere medizinische Probleme und einen Partner, der keine Kinder will, als Gründe für ihre Kinderlosigkeit.

Die neu veröffentlichten Daten der CDC zeigen, dass die Geburtenraten seit der Zulassung der Covid mRNA-Spritzen im Jahr 2021 stark zurückgegangen sind.

Letztes Jahr, als die Daten für 2022 veröffentlicht wurden, schlugen Prominente wegen des Geburtenrückgangs Alarm.

X-Chef Elon Musk wies damals darauf hin, dass der Bevölkerungsrückgang eine unmittelbare Bedrohung für die Menschheit darstelle.

Die Geburtenrate sinkt, während die Zahl der Todesfälle ab 2021 weiter ansteigt, was zu einer drohenden demografischen Krise führt.

Wie Slay News im vergangenen Monat berichtete, hat ein separater CDC-Bericht gezeigt, dass die Kindersterblichkeitsrate inzwischen ein Rekordhoch erreicht hat.

Neu veröffentlichte Daten der CDC zeigen, dass die Sterblichkeitsrate amerikanischer Säuglinge im Jahr 2022 massiv angestiegen ist.

Dies ist der erste Anstieg der Säuglingssterblichkeit seit 20 Jahren.

Der Anstieg der Todesfälle bei Kindern unter einem Jahr begann im Jahr 2022, dem Jahr nach der öffentlichen Einführung des Covid mRNA-Impfstoffs.

Im Juni 2022 erweiterte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung des Covid mRNA-Impfstoffs auf Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren.

Nach Angaben der CDC starben im Jahr 2022 mehr als 20.500 Babys vor Erreichen des ersten Lebensjahres.

Die endgültigen Daten zeigen, dass insgesamt 5,6 Säuglingssterbefälle auf 1.000 Lebendgeburten kamen, was einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Säuglingssterblichkeit in den USA ist im Allgemeinen seit mindestens 1995, dem Beginn der konsequenten Überwachung, rückläufig.

Dennoch sind die Raten in den USA immer noch deutlich höher als in vielen anderen Ländern.

In diesem Zeitraum gab es einige kleinere Anstiege.

Nach Angaben des National Center for Health Statistics der US-Gesundheitsbehörde CDC wurde 2022 jedoch zum ersten Mal seit 2002 ein statistisch signifikanter Anstieg verzeichnet.

Experten warnen, dass jeder Anstieg der Säuglingssterblichkeit Anlass zur Sorge gibt.

In der Zwischenzeit hat eine vernichtende neue Studie ergeben, dass Autopsiedaten zeigen, dass Covid mRNA Injektionen einen überwältigenden Anteil an allen Todesursachen weltweit haben.

Die bahnbrechende Studie ergab, dass Covid-Spritzen in direktem Zusammenhang mit unglaublichen 73,9% aller Todesfälle stehen.

Das Forschungsteam, das die Studie durchführte, bestand aus einigen der führenden amerikanischen Onkologen, Kardiologen, Ärzten und Wissenschaftlern.

Die Studie ergab, dass 73,9 % aller Todesfälle “direkt auf die Injektion von Covid mRNA zurückzuführen waren oder wesentlich dazu beitrugen”.

“Die Autopsiedaten zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und dem Tod”, schreiben die Forscher in ihrer Studie.

Amanda Jean Stevenson, Demografin und Assistenzprofessorin für Soziologie an der University of Colorado Boulder, gehört zu denjenigen, die nach dem Studium der CDC-Daten Alarm schlagen.

Die Gesundheit von Kleinkindern ist einer der wichtigsten Indikatoren für die öffentliche Gesundheit”, sagt Stevenson.

“Die Tatsache, dass [die Kindersterblichkeit] nicht weiter sinkt, ist ein enormes Problem.

“Selbst eine niedrige Kindersterblichkeit ist nicht gut.

“Wir müssen dafür sorgen, dass diese Zahlen sinken – und zwar schnell – denn sie sind viel zu hoch.

Mehrere Länder auf der ganzen Welt berichten von einer ähnlichen demografischen Krise, da die Geburten zurückgehen und die Sterblichkeit zunimmt.

Wie Slay News letzte Woche berichtete, haben schockierende neue Daten auch gezeigt, dass die Geburtenrate in Singapur, einem der weltweit am meisten geimpften Länder, sinkt, während die Zahl der Todesfälle steigt.

Die Nachricht kam, nachdem Regierungsbeamte in Singapur versucht hatten, das Problem herunterzuspielen.

Die neuen Daten stehen jedoch in direktem Widerspruch zu den Behauptungen der Regierung.

Wie in vielen anderen Ländern mit hoher Durchimpfungsrate ist die Zahl der Todesfälle bei denjenigen, die den Covid mRNA-Impfstoff erhalten haben, stark angestiegen.

Aber auch die Geburtenraten gehen stark zurück, was zu einer potenziell katastrophalen demografischen Krise führen kann.

Im Jahr 2021, dem ersten Jahr, in dem die mRNA-Impfung für den öffentlichen Gebrauch eingeführt wurde, sank das natürliche Bevölkerungswachstum (Geburten minus Sterbefälle) in Singapur um 13 %.

Bis 2022 wird diese Zahl noch weiter sinken, auf unglaubliche 39,4 Prozent.

Dieser Rückgang ist beispiellos.