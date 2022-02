Yale-Studenten: Die COVID-Tyrannei hat den Campus in einen Stasi-ähnlichen „Überwachungsstaat“ verwandelt

Ermahnung von Schülern, die bei Verstößen gegen die Vorschriften erwischt und von Mitschülern den Behörden gemeldet werden

Einige Studenten in Yale warnen, dass die Litanei von Beschränkungen und Regeln und das von der Universität eingeführte System zur Meldung von Verstößen den Campus in einen „Überwachungsstaat“ verwandelt hat, der von Stasi-Studenten überwacht wird, die sich über andere ärgern, die gegen die ständig wechselnden Verordnungen verstoßen.

Der Washington Free Beacon berichtet, dass Beschwerden anonym gegen jeden eingereicht werden, der keine Maske trägt oder sich mit „Händeschütteln, Umarmungen und High-Fives“ vergnügt.

In einem in dem Bericht angeführten Beispiel sah sich ein Schüler in der Bibliothek einen Film an, ohne dass jemand anderes anwesend war, wurde aber dabei erwischt und gefilmt, wie er die Kardinalsünde beging, keine Maske zu tragen.

Achtundvierzig Stunden später erhielt der Schüler eine Verwarnung von der Schulleitung, in der es hieß, er habe „die Verpflichtungen, denen Sie im Yale Community Compact zugestimmt haben, nicht erfüllt“.

In der Mitteilung hieß es, dass der Schüler seine Sicht der Dinge darlegen dürfe und die Beamten dann „die Angelegenheit überprüfen und entscheiden würden, ob sein Verhalten ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von ihm selbst oder anderen Mitgliedern der Gemeinschaft darstellt“.

Nachdem zwei Wochen vergangen waren, erhielt der Student eine weitere Verwarnung, in der es hieß: „Sollten Sie weiterhin ein Verhalten an den Tag legen, das gegen den Yale Community Compact verstößt, werden Sie mit einer Verwarnung für die öffentliche Gesundheit belegt und müssen mit ernsthafteren Konsequenzen rechnen, einschließlich des Entzugs der Erlaubnis, sich auf dem Campus aufzuhalten.“

The Beacon stellt fest, dass es sich hierbei keineswegs um einen Einzelfall handelt. Ein Student erklärte gegenüber Reportern, dass die meisten gegen die Beschränkungen seien, aber zu einer „schweigenden Mehrheit“ geworden seien, da sie „Schande“ und „administrative Konsequenzen“ fürchten, wenn sie sich widersetzen.

Ein anderer Student, der den Behörden anonym gemeldet wurde, sagte: „Ich habe keine Ahnung, wer mich gemeldet hat“, und fügte hinzu: „Das System hat viel Erfolg dabei, die Leute in Angst zu halten.“

In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass Studenten ins Fadenkreuz geraten sind, weil sie unmaskierte Fotos in den sozialen Medien veröffentlicht haben.

In einem Instagram-Post, in dem er berichtete, wie er angezeigt wurde, weil er ohne Maske im Freien gegessen hatte und damit gegen das Verbot von Yale verstoßen hatte, außerhalb des Campus zu essen, bemerkte ein Student: „Das ist zu viel Macht, die man in die Hände von Studenten legen kann“, und drängte darauf, dass „Leute kleinlich sein und Mitschüler in Schwierigkeiten bringen können, wenn sich die Standards alle fünf Minuten ändern.“

Yale und andere Universitäten dieser Art sind Mikrokosmen der Außenwelt, in denen jeder, der eine Meinung vertritt, die nicht genau dem entspricht, was die Behörden verlangen, ordnungsgemäß „entlarvt“ und geächtet wird.

Mehrere US-Hochschulen haben damit gedroht, grundlegende Dienstleistungen, einschließlich des Internetzugangs für Studenten, vollständig zu unterbinden, wenn sie sich nicht vollständig an alle COVID-Beschränkungen auf dem Campus halten.

Wie wir bereits berichtet haben, werden Colleges als Testgelände für Technologien zur Durchsetzung drakonischer Distanzierungs-, Maskierungs- und Abriegelungsmaßnahmen genutzt:

Die Universitäten drohen auch damit, Studenten zu suspendieren, die es wagen, die vorgegebenen „Schutzzonen“ um den Campus zu verlassen oder ohne Erlaubnis nicht „genehmigte Unternehmen“ zu besuchen.

Andere Universitäten sind sogar so weit gegangen, dass sie Studenten auffordern, beim Sex Masken zu tragen, selbst wenn es sich um Sex mit den eigenen Händen handelt.