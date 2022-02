Trucker bleiben standhaft, beten weiter und halten die Blockade an der Grenze zwischen den USA und Kanada trotz Gefängnisdrohung aufrecht (Videos)

Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, forderte die Trucker auf, die Demo aufzulösen, aber bisher haben sie sich nicht gerührt.

Als Zeichen der Solidarität mit dem massiven Konvoi von mehr als 50.000 Lkw-Fahrern, der jetzt in der kanadischen Hauptstadt Ottawa eingetroffen ist, um gegen die COVID-19-Impfpflicht und andere repressive Maßnahmen zu protestieren, haben sich die Lkw-Fahrer in Alberta gebetsmühlenartig dafür entschieden, an Ort und Stelle zu bleiben, obwohl ihnen von Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden mit Gefängnis gedroht wird.

Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, warnte die protestierenden Trucker am Sonntag via Twitter eindringlich: „Wenn die Teilnehmer an diesem Konvoi die Grenze überschreiten und gegen das Gesetz verstoßen, erwarte ich, dass die Polizei entsprechende Maßnahmen ergreift“.

„Diese Blockade muss sofort beendet werden“, so Kenney weiter. “Albertas Gesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen gibt der Polizei und der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, zusätzliche Strafen zu erheben, um gegen Blockaden von Autobahnen und anderen Infrastrukturen vorzugehen, wann und wo sie es für angemessen halten.“

The blockade of the Coutts border crossing violates the Alberta Traffic Safety Act.



It is causing significant inconvenience for lawful motorists and could dangerously impede movement of emergency service vehicles.



This blockade must end.



My full statement: ⬇ pic.twitter.com/VbXTQTVft8 — Jason Kenney (@jkenney) January 30, 2022

Später am Sonntag forderte die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) die Demonstranten auf, sich zu zerstreuen, aber die Trucker-Gruppe blieb standhaft.

„Da die Warnungen der RCMP nicht beachtet wurden, blieben mehr als 100 Fahrzeuge auf einem Highway in Süd-Alberta stehen und blockierten am Montag den dritten Tag in Folge die Zufahrt zur Grenze und zu einem kleinen Dorf“, berichtete der Calgary Herald.

Auf einem Video ist zu sehen, wie sich die Trucker heute Morgen in einem Restaurant versammeln und gemeinsam das Vaterunser beten, um sich den Drohungen der Regierung zu widersetzen.

„Die Trucker wenden sich an Gott, umzingelt und in die Enge getrieben von Kenneys Regierung“, twitterte der Videofilmer K2 von Rebel News.

The truckers turn to God, surrounded and cornered in by Kenneys government.



More at https://t.co/NxAr5V5Iko pic.twitter.com/JCOsa1a2fQ — K2 (@kiansimone44) January 31, 2022

„Die Verhandlungen haben begonnen, und die Demonstranten fragen sich, warum die Mainstream-Medien die RCMP-Kontrollpunkte passieren können, ihre Lebensmittel und ihr Wasser aber nicht“, schrieb K2 in einem weiteren Tweet.

Update: Negotiations have started, the protestors are wondering why the mainstream media can pass RCMP checkpoints but their food and water can’t.



Rebel News was mentioned as the only news outlet they want here.



More at https://t.co/NxAr5V5Iko pic.twitter.com/nWIstcklUH — K2 (@kiansimone44) January 31, 2022

„Das war eine der kraftvollsten Aktionen, die ich je erlebt habe“, kommentierte Jack Prosobiec. “Die Trucker wissen, wofür sie kämpfen.“

One of the most powerful things I have ever witnessed



The truckers know what they are fighting for pic.twitter.com/OpTlgDnFEB — Truckistan Amb. Poso 🏁 (@JackPosobiec) January 31, 2022

Ein Twitter-Nutzer reagierte auf Kenneys Drohung, indem er den Premierminister von Alberta daran erinnerte, wie sein Handeln zur Entstehung der Pattsituation beigetragen hat.

„Erinnerst du dich an diese Bilder? Ja, natürlich“, schrieb Charlie Gouef über Aufnahmen von leeren Lebensmittelregalen, die Kenney zuvor getwittert hatte.

„Sie haben dazu beigetragen, dieses Verhalten anzustacheln. Sie haben sie angestachelt. Du hast sie ermutigt, Maßnahmen zu ergreifen“, so Gouef. „Und jetzt sind Sie hier, in verzweifelter Panik.“

„Stehen Sie dazu, Jason Kenney“, schloss Gouef. „Sie wussten, worauf Sie sich einlassen.