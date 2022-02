Was ist mit Covid in Israel los?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Berichten aus Israel zufolge ist die Bevölkerung dort zu 90 % geimpft und mit 4 Impfungen aufgepäppelt, und die Krankenhäuser sind voll mit Omicron-Patienten, und so viele Ärzte und Krankenschwestern sind selbst krank, dass es niemanden gibt, der sich um die Patienten kümmert.

Was ist hier los?

Zunächst einmal ist hier der totale Beweis erbracht, dass die Covid-Impfstoffe nicht schützen, warum werden sie also weiterhin mit tyrannischen Methoden als Schutz propagiert? Es gibt keinen anderen Grund als die Profite der Pharmaunternehmen und die Macht, die sie den Regierungen geben, um bürgerliche Freiheit einzuschränken und abzuschaffen.

Zweitens ist die sogenannte Omikron-Variante zahlreichen Berichten aus anderen Ländern zufolge nicht tödlich und die Infizierten müssen nur selten ins Krankenhaus. Woran liegt es also, dass die Krankenhäuser in Israel mit Omikron-Patienten überfordert sind?

Kann es sein, dass so viele geimpfte Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, unter Nebenwirkungen des Impfstoffs leiden? Medizinische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die mRNA-Impfstoffe unser Immunsystem veranlassen, unsere lebenswichtigen Organe anzugreifen. Das Ausmaß dieser Reaktion ist aus zwei Gründen schwer zu bestimmen. Zum einen werden beispielsweise in den USA Krankenhäuser davon abgehalten, Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Impfstoffen an das Meldesystem für unerwünschte Reaktionen zu melden. Zum anderen weigert sich das von Fauci und Big Pharma kontrollierte medizinische Establishment anzuerkennen, dass unerwünschte Wirkungen nicht „selten“, sondern weit verbreitet sind. In geimpften Bevölkerungsgruppen wurde ein enormer Anstieg von Herz-, Lungen-, neurologischen und anderen Problemen festgestellt, und nach der Einführung der Impfung kam es zu dem beispiellosen Ereignis, dass Kinder und gesunde Sportler an Herzinfarkten starben. Es gibt keine andere Erklärung als die Impfstoffe.

Wenn die Beweise, die unabhängige medizinische Wissenschaftler gefunden haben, zutreffen, dass der Impfstoff unser Immunsystem in eine Waffe gegen unsere eigenen lebenswichtigen Organe verwandelt, werden Länder wie Israel, in denen der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist, einen erheblichen Prozentsatz ihrer Bevölkerung durch Verletzungen und Tod verlieren.

Es ist eindeutig ein ärztlicher Kunstfehler, weiterhin zu impfen, bevor die von unabhängigen Wissenschaftlern vorgelegten Beweise geprüft wurden. Alle Impfungen sollten eingestellt werden, bis eine offene und unzensierte Prüfung der Beweise die unabhängigen Wissenschaftler entweder widerlegt oder bestätigt. Die Wissenschaftler, die auf den Gehaltslisten von Fauci und Big Pharma stehen, haben offensichtlich Interessenkonflikte. Da alle öffentlichen Gesundheitsbehörden wie WHO, NIH, CDC und Regulierungsbehörden wie die FDA selbst durch ihre finanziellen Beziehungen zu Big Pharma kompromittiert sind, und da die Sudelmedien die Beweise unabhängiger Wissenschaftler zensieren und löschen, scheint es keine Möglichkeit zu geben, den wahnsinnigen und unverantwortlichen Missbrauch zu stoppen, der das Herz und die Seele des Covid-Protokolls ist.

Die Menschheit wird durch ein Fehlverhalten, das als „Wissenschaft“ bezeichnet wird, über die Klippe getrieben.