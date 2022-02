Trudeau setzt kanadische Trucker beim Freedom Convoy Protest mit Nazis und Rassisten gleich (Videos)

Trudeau sagte, dass „Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Eckpfeiler der Demokratie sind, aber Nazi-Symbolik und rassistische Bilder … sind es nicht.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau brach sein Schweigen über den Trucker-Konvoi am Montag mit einer Pressekonferenz und behauptete, die Freiheitsbewegung sei durch Nazi-Symbole und rassistische Sympathien getrübt.

Zehntausende Kanadier, die sich gegen die Impfpflicht wehren, waren am Wochenende zusammen mit Tausenden von Lastwagen nach Ottawa gekommen, um einen der größten Proteste in der Geschichte Kanadas zu veranstalten. Ähnliche Proteste fanden auch in anderen Teilen des Landes statt.

Justin Trudeau floh aus Ottawa, kurz bevor der Lastwagenkonvoi eintraf, und gab an, COVID ausgesetzt gewesen zu sein, obwohl er zu diesem Zeitpunkt negativ getestet wurde. Heute hat er getwittert, dass er positiv getestet wurde, obwohl er dreifach geimpft ist.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Einer der Organisatoren des Konvois ist eine indigene Frau, ein anderer ist ein jüdischer Mann.

Did you know #ConvoyForFreedom2022 organizer Tamara Lich is Métis &

Benjamin Dichter is Jewish?

They are not white supremacists, and saying otherwise is grossly ignorent. pic.twitter.com/14zrP2pDoP — Élie Cantin-Nantel (@elie_mcn) January 30, 2022

In den ersten paar Minuten der Pressekonferenz sagte Trudeau, dass „Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Eckpfeiler der Demokratie sind, aber Nazi-Symbolik, rassistische Bilder … sind es nicht.“

Er wurde von einem Reporter gefragt, ob er sich mit den Truckern treffen oder an den Protesten teilnehmen würde, so wie er zum Beispiel an den Demonstrationen von Black Lives Matter (BLM) während des Höhepunkts der Abriegelung im Jahr 2020 teilgenommen hat, aber er sagte, er würde nicht teilnehmen.

„Ich habe in der Vergangenheit an Protesten teilgenommen, wenn ich mit den Zielen übereinstimmte“, sagte er in Bezug auf BLM, aber er entschied sich, dem Trucker-Protest wegen der „hasserfüllten Rhetorik“ und der „Gewalt gegen Bürger“ fernzubleiben.

Trudeaus ausdrückliche Abneigung, die Trucker-Konvoi-Bewegung zu unterstützen, weil er glaubt, dass mit der Bewegung das Risiko von Gewalt verbunden ist, steht im Gegensatz zu den vergangenen Aktionen seiner Regierung, die einem verurteilten Terroristen, der einen amerikanischen Soldaten getötet hatte, einen Entschädigungsscheck in Höhe von 10 Millionen Dollar überreichte.

Trotz Trudeaus Behauptungen über Gewalt und hasserfüllte Botschaften bei der Demonstration kommentierte die Polizei vor Ort, wie friedlich die Veranstaltung verlaufen sei.

Bei dem Protest wurde ein Mann gesehen, der eine Konföderiertenflagge mit einem LKW-Emblem in der Mitte trug, was in den sozialen Medien geteilt wurde, um die Bewegung als rassistisch darzustellen. Die Teilnehmer entlarvten jedoch die Person, die die Fahne trug – die ihr Gesicht vollständig verbarg – und politische Kommentatoren spekulierten, dass der Mann ein Provokateur war.

Closer look at this „agent provocateur“… pic.twitter.com/4eMtaV4yHs — Backyardfarmer420 (@Backyardfarmer3) January 30, 2022

Justin Trudeau selbst hat sich in der Vergangenheit mehrfach schwarz geschminkt.