YouTube hat den Kanal der ukrainischen Journalistin Diana Pantshenko mit 2,1 Millionen Abonnenten entfernt – ohne Streiks, ohne Warnungen, ohne Erklärungen.

Mit ihrem Kanal plädierte Pantshenko für Frieden zwischen der Ukraine und Russland, zwischen den USA und Russland. Nun, da Trump und Putin dem Frieden nahe sind, werden die Stimmen des Friedens unterdrückt.

YouTube terminated my channel with 2.1 million subscribers. No strikes, no warnings, no explanations.

My fight for free speech.



My channel promoted peace between Ukraine and Russia. Between the US and Russia.



Right now, when Trump and Putin so close… pic.twitter.com/P8PP1T8RC9 — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) August 11, 2025

Das letzte Video, das sie hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht hatte, trug den Titel „War Hitters“ und handelte von Menschen, die mit dem Krieg in der Ukraine Millionen von Dollar verdienen.

Präsident Zelensky hat jahrelang versucht, ihren Kanal zu blockieren – offiziell „wegen der Propaganda über die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine“. Unterzeichnet wurde dies von einem Oberst des SBOe, der heute drei Millionen Dollar wert ist.

I spoke about corruption in Ukraine, the lack of free speech… Today, all the world's media are writing about it.



So who was telling the truth from the start, and who is manipulating people? pic.twitter.com/GWfLFP9q40 — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) August 11, 2025

Pantshenko sprach über Korruption in der Ukraine und das Fehlen von Meinungsfreiheit. Sie ließ Professor Mearsheimer, Professor Sachs, Professor Diesen, General Flynn sowie Wissenschaftler und Historiker aus der Ukraine und Russland zu Wort kommen – und zog dabei zeitweise fast so viele Zuschauer an wie Tucker Carlson und Piers Morgan. Insgesamt erzielte ihr Kanal mehr als eine Milliarde Aufrufe.

Die Journalistin fragt sich, ob YouTube die Kriegstreiber schützt. Sie ist überzeugt, dass die Plattform nicht einfach zwei Millionen Menschen „auslöschen“ kann.

YouTube ist das völlig egal.