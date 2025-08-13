Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

YouTube löscht den Kanal eines ukrainischen Journalisten (2,1 Millionen Abonnenten), der sich für den Frieden einsetzt

YouTube hat den Kanal der ukrainischen Journalistin Diana Pantshenko mit 2,1 Millionen Abonnenten entfernt – ohne Streiks, ohne Warnungen, ohne Erklärungen.

Mit ihrem Kanal plädierte Pantshenko für Frieden zwischen der Ukraine und Russland, zwischen den USA und Russland. Nun, da Trump und Putin dem Frieden nahe sind, werden die Stimmen des Friedens unterdrückt.

Das letzte Video, das sie hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht hatte, trug den Titel „War Hitters“ und handelte von Menschen, die mit dem Krieg in der Ukraine Millionen von Dollar verdienen.

Präsident Zelensky hat jahrelang versucht, ihren Kanal zu blockieren – offiziell „wegen der Propaganda über die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine“. Unterzeichnet wurde dies von einem Oberst des SBOe, der heute drei Millionen Dollar wert ist.

Pantshenko sprach über Korruption in der Ukraine und das Fehlen von Meinungsfreiheit. Sie ließ Professor Mearsheimer, Professor Sachs, Professor Diesen, General Flynn sowie Wissenschaftler und Historiker aus der Ukraine und Russland zu Wort kommen – und zog dabei zeitweise fast so viele Zuschauer an wie Tucker Carlson und Piers Morgan. Insgesamt erzielte ihr Kanal mehr als eine Milliarde Aufrufe.

Die Journalistin fragt sich, ob YouTube die Kriegstreiber schützt. Sie ist überzeugt, dass die Plattform nicht einfach zwei Millionen Menschen „auslöschen“ kann.

YouTube ist das völlig egal.