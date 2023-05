Yuval Harari, der Architekt des Great Reset, erörtert die potenziellen Auswirkungen von KI auf QAnon und Q-Posts bei der Veranstaltung des Frontiers Forum (VIDEO)

Yuval Noah Harari, Berater des Weltwirtschaftsforums, stand Ende April auf dem Frontiers Forum auf der Bühne, um seine Erkenntnisse zu einer Vielzahl von Themen zu teilen, von KI-Tools bis zu den umstrittenen QAnon und Q-Posts.

Während seiner Rede in Montreux, Schweiz, stellte Yuval Noah Harari aufschlussreiche Überlegungen und Spekulationen über „KI und die Zukunft der Menschheit“ an.

Anhand des umstrittenen QAnon untersuchte Harari die möglichen Folgen neuer KI-Tools, die in der Lage sind, „politische Manifeste, gefälschte Nachrichten und sogar heilige Schriften für entstehende Kulte“ zu produzieren.

Harari beschrieb QAnon in seiner Rede als eine Sekte, deren Anhänger anonyme Online-Texte, die als „Q-Drops“ bekannt sind, als heilige Schriften interpretieren.

In den vergangenen Jahren hat sich der politisch einflussreiche QAnon-Kult um anonyme Online-Texte gebildet, die als „Q-Drops“ bekannt sind“, sagte Harari.

„Die Anhänger dieser Sekte, von denen es inzwischen Millionen in den USA und dem Rest der Welt gibt, haben diese ‚Q-Drops‘ gesammelt, verehrt und als eine Art neue Schrift, als heiligen Text, interpretiert.“

Während Gruppen wie Antifa und Black Lives Matter (BLM) mit tatsächlichen Gewalttaten in Verbindung gebracht wurden, wurde QAnon nicht in solche Vorfälle verwickelt.

Harari stellte eine zum Nachdenken anregende Frage: „Was wäre, wenn wir Zeugen der Entstehung von Kulten und Religionen werden, deren verehrte Texte von nicht-menschlicher Intelligenz geschrieben wurden?“ Angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz sei es denkbar, dass ein solches Szenario in naher Zukunft Realität werden könnte.

„Soweit wir wissen, wurden alle bisherigen Q-Drops von Menschen verfasst, und Bots halfen lediglich bei der Online-Verbreitung dieser Texte. Aber in der Zukunft könnten wir die ersten Kulte und Religionen der Geschichte sehen, deren verehrte Texte von einer nicht-menschlichen Intelligenz geschrieben wurden. Und natürlich haben die Religionen im Laufe der Geschichte immer wieder behauptet, dass ihre Bücher von einer nicht-menschlichen Intelligenz geschrieben wurden. Das war noch nie der Fall. Das könnte sehr, rasant wahr werden.“

