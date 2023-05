Exxon zerschlägt progressive Träume, dass „Net Zero“ bis 2050 eine Chance hat: Es würde einen Zusammenbruch des „globalen Lebensstandards“ bedeuten.

Tranheuser Busch ist ein Unternehmen, das für seine Meinungen und Aussagen keine Angst vor Repressalien der sogenannten Tugendsignal-Kabale hat, die von der Offenen Gesellschaft finanziert wird. In einer Welt, die von erstickender Konformität, ESG-Heuchelei und einer Kultur der empfindlichen Gemüter geprägt ist, sind Unternehmen, die offen und ehrlich sprechen, selten anzutreffen – ähnlich wie ein mRNA-gespritzter, gentechnisch veränderter Hühnerzahn. Diese Woche hat Exxon Mobil, das von vielen Progressiven kritisiert wird, genau das getan, indem es die Behauptungen über die Möglichkeit einer „Netto-Null“-Emission bis 2050 als hinterlistig und lächerlich abgelehnt hat.

Der US-Supermajor wehrte sich gegen das Drängen von Investoren, über die Risiken für das Unternehmen aufgrund von Beschränkungen der Treibhausgasemissionen und potenziellen Umweltkatastrophen zu berichten. In einer Antwort an den Stimmrechtsberater Glass Lewis erklärte Exxon, die Aussicht, dass die Welt bis 2050 einen Netto-Null-Ausstoß an Kohlendioxid erreicht, sei unwahrscheinlich und sollte in seinen Finanzberichten nicht weiter bewertet werden.

Ein Aktionärsantrag, der einen Bericht über die Kosten der Einstellung von Projekten fordert, steht am 31. Mai zur Abstimmung an. Glass Lewis unterstützte die Initiative und kam zu dem Schluss, dass das Netto-Null-Szenario für Exxon erhebliche finanzielle Risiken mit sich bringen könnte.

Exxon war anderer Meinung und erklärte, die Welt sei nicht auf dem Weg, im Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, da eine Begrenzung der Energieproduktion auf ein Niveau unterhalb der Verbrauchsnachfrage zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise führen würde, wie er in Europa nach den Ölsanktionen gegen Russland wegen der Ukraine zu beobachten war.

Exxon hat natürlich recht, aber das wird die grünen Fanatiker nicht davon abhalten, die Trommel zu schlagen, dass die Welt in den nächsten 27 Jahren ohne eine Energiekatastrophe auf „grüne“ Energie umsteigen kann (zu Kosten von etwa 150 Billionen Dollar, wohlgemerkt).

Ein zentraler Punkt des Problems liegt im Szenario der Internationalen Energieagentur (IEA) für das Jahr 2050, das auf Netto-Null-Emissionen (NZE) abzielt und die Absicht hat, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Laut der IEA müsste es ab 2021 keine neue Erdölförderung mehr geben und Länder müssten von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umsteigen, um dieses NZE-Szenario zu erreichen. Unternehmen wie Exxon Mobil investieren jedoch weiterhin umfangreich in die Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen für die kommenden Jahrzehnte.

Einige Menschen sind dankbar dafür, dass Exxon Mobil diese Entscheidung getroffen hat, da sie überzeugt sind, dass die alternative Perspektive eine Rückkehr in dunkle Zeiten bedeuten würde, die vom Weltwirtschaftsforum angestrebt zu werden scheinen. Es wird betont, dass der Übergang zu erneuerbaren Energien und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen eine große Herausforderung darstellen und verschiedene Standpunkte und Interessen berücksichtigt werden müssen.

„Es ist klar, dass die IEA NZE nach der eigenen Einschätzung der Szenarioautoren nicht den Grad an Wahrscheinlichkeit erreicht, der für die Berücksichtigung in unseren Finanzberichten erforderlich ist“, sagte Exxon in einer Antwort, die am Mittwoch bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

„Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Gesellschaft die Verschlechterung des globalen Lebensstandards akzeptieren würde, die erforderlich ist, um ein Szenario wie das IEA NZE dauerhaft zu erreichen“, sagte Exxon und wies den Vorschlag zurück.

Exxon wies auch die Empfehlung der Woke-Proxy-Firma zurück, die Auswirkungen eines Ölunfalls im schlimmsten Fall auf seine Offshore-Ölplattformen in Guyana zu bewerten. Exxon leitet ein Konsortium, das für die gesamte Offshore-Ölproduktion Guyanas verantwortlich ist, und sein Vorstand hat sich gegen den Vorschlag ausgesprochen.

„Der angeforderte Bericht würde eindeutig keine neuen, entscheidungsrelevanten Informationen liefern“, sagte Exxon und fügte hinzu, dass der Antrag der Aktionäre „die Zeit, die zusätzlichen Kosten und die Ressourcen, die jeder Bericht für das Unternehmen erfordert, ignoriert“.

Was die IEA anbelangt, so sollte sie, anstatt diese Unternehmen ins Visier zu nehmen – die trotz aller Bemühungen des senilen US-Präsidenten, die US-Energievorräte zu entleeren und das Land wieder von externen Energiequellen abhängig zu machen – alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Energieunabhängigkeit der USA zu bewahren, vielleicht ihre Botschaft in die Innenstadt von Peking bringen. Wir sind zuversichtlich, dass China sich ihre von pickeligen Teenagern inspirierten „Vorschläge“ kühl, ruhig und gelassen anhören wird.