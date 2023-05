Die 76. Jahrestagung der W.H.O. beginnt und dauert zehn Tage. Was werden sie genehmigen? Was ist das Thema?

Meryl Nass

Die im letzten Jahr angenommenen Änderungen der IHR wurden in Hinterzimmern ohne formelle Abstimmung beschlossen. Was haben sie dieses Mal vor? Wird der Impfpass/die digitale ID zu einer WHO-Richtlinie?

Das werden wir erst gegen Ende des Programms erfahren. Aber ich vermute, dass Impfpässe, auch bekannt als Gesundheitspässe, grüne Pässe oder digitale Ausweise, als Voraussetzung für Reisen eingeführt werden. Das war schon vor der Pandemie auf der Tagesordnung. Und unsere internationalen Agenturen haben behauptet, dass jeder Mensch einen digitalen Ausweis oder eine Form der Identifizierung „verdient“, damit er in den Genuss all der Annehmlichkeiten kommen kann, die der Staat ihm gewährt. Nach Angaben des Global Government Forum:

Warum entwickeln Regierungen digitale IDs? Regierungen rund um den Globus konzentrieren sich zunehmend auf die Vorteile der Entwicklung digitaler Identifikationssysteme. Diese Systeme sollen den Bürgern einen sicheren Online-Zugang zu staatlichen Dienstleistungen ermöglichen, da diese zunehmend online erbracht werden.

und

Die Digital Government Exchange (DGX) Digital Identity Working Group sagte, dass die Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Identifizierung dazu beitragen könnte, „die wirtschaftliche Erholung von COVID-19 zu erleichtern, zum Beispiel um die Öffnung der nationalen und internationalen Grenzen zu unterstützen“.

Hier ist die Behauptung, von der ich vermute, dass sie unwahr ist: Würden eine Milliarde Menschen auf Güter und Dienstleistungen verzichten oder würden sie ihr Recht darauf einfordern, digitale Identität hin oder her?

Nahezu eine Milliarde Menschen – etwa jeder achte Mensch weltweit – haben nicht die Möglichkeit, ihre Identität mit einem allgemein anerkannten Mittel nachzuweisen. Richtig konzipiert und umgesetzt, könnte der digitale Personalausweis einen gleichberechtigten Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen bieten und den Menschen ermöglichen, ihre Rechte als Bürger und Wähler wahrzunehmen und an der modernen Wirtschaft teilzunehmen.

Hier ist eine optimistische Behauptung von McKinsey über den Nutzen digitaler IDs in Entwicklungsländern:

Die digitale Identifizierung oder „digitale ID“ kann über einen digitalen Kanal eindeutig authentifiziert werden und ermöglicht den Zugang zu Bankgeschäften, staatlichen Leistungen, Bildung und vielen anderen wichtigen Dienstleistungen. Die Risiken und das Missbrauchspotenzial des digitalen Ausweises sind real und bedürfen sorgfältiger Beachtung. Wenn sie gut konzipiert ist, ermöglicht die digitale ID nicht nur bürgerschaftliches und soziales Empowerment, sondern auch reale und integrative wirtschaftliche Vorteile – ein weniger gut verstandener Aspekt der Technologie. In dieser Studie entwickeln wir einen Rahmen, um die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen des digitalen Personalausweises zu verstehen. Grundlage dafür ist eine Analyse von fast 100 Möglichkeiten, wie der digitale Personalausweis in Brasilien, China, Äthiopien, Indien, Nigeria, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten genutzt werden kann. In unseren sieben Schwerpunktländern könnte die Ausweitung der vollständigen Abdeckung mit digitalen Ausweisen im Jahr 2030 einen wirtschaftlichen Wert in Höhe von 3 bis 13 Prozent des BIP freisetzen, wobei etwas mehr als die Hälfte des potenziellen wirtschaftlichen Wertes auf den Einzelnen entfallen könnte. Die Realisierung dieses Wertes ist keineswegs sicher oder automatisch – es sind mehrere hochwertige Anwendungsfälle und ein hohes Maß an Nutzung erforderlich – und nicht alle dieser potenziellen Quellen des wirtschaftlichen Wertes können sich in BIP niederschlagen. Mit einem sorgfältigen Systemdesign und politischen Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz und zur Risikominderung könnte die digitale Identität jedoch ein wichtiger Schlüssel zu inklusivem Wachstum sein und dem Einzelnen einen quantifizierbaren wirtschaftlichen Wert bieten, der über die erheblichen nichtwirtschaftlichen Vorteile hinausgeht.

Wir werden also sehen, was passiert, aber mit digitalen Ausweisen lässt sich viel Geld verdienen und eine Menge Kontrolle gewinnen, während wir unser elektronisches Armband in unseren Handys mit uns herumtragen.

Was hat die WHO noch vor? Sie können die Sitzungen hier verfolgen, obwohl James Roguski davor warnt, dass sie wahrscheinlich tödlich langweilig sein werden.

Tatsächlich haben die von der WHO empfohlenen Abriegelungen die öffentliche Gesundheit nicht verbessert, wie sogar die NY Times einräumt. Die WHO hat es lange Zeit versäumt, die Verbesserung der Belüftung als ein wichtiges Mittel zur Verhinderung der Übertragung von SARS-CoV-2 zu empfehlen, selbst nachdem Hunderte Wissenschaftler sie aufgefordert hatten, diese Politik zu ändern. COVID hat Hunderte Millionen Menschen verarmen lassen. Wie hat sich also die öffentliche Gesundheit verbessert? Die nachstehenden Zahlen sind erschreckend, auch wenn sie mit dem übereinstimmen, was Ed Dowd uns erzählt hat. Sollten wir die WHO, die sich in privater Hand befindet, über die Prioritäten für unsere Gesundheit entscheiden lassen?