KI ist ein Top-Thema, das bei den geheimen Bilderberg-Treffen zwischen Vertretern von Big Tech, Regierungen, Geheimdiensten, dem CEO von Pfizer und dem WEF diskutiert wird.

Wenn Sie glauben, dass das größte Problem der künstlichen Intelligenz darin besteht, dass die für die Öffentlichkeit zugänglichen Chatbots zu witzig sind, dann übersehen Sie die wahre Bedrohung.

Wie wir schon seit einiger Zeit warnen, zielen die Machenschaften der globalistischen Elitenkabale auf Entvölkerung und Kontrolle ab. Konzepte wie der „Green New Deal“ und „The Great Reset“ werden von den Machthabern schon seit einiger Zeit vorangetrieben. Aber es gibt ein neues heißes Thema, das die diesjährigen geheimen Bilderberg-Treffen beherrscht, und es könnte der Schlüssel zu allem anderen sein, was sie geplant haben.

Künstliche Intelligenz könnte der Dreh- und Angelpunkt sein, der es den Globalisten ermöglicht, alle beweglichen Teile zu einer zusammenhängenden, zerstörerischen Maschine zusammenzufügen. Es gibt Herausforderungen, vor denen die Mächtigen stehen, die durch KI gelöst werden können, vor allem, wenn die Träume von Künstlicher Intelligenz in naher Zukunft erfüllt werden.

Dan Frieth von Reclaim The Net hat die Ereignisse ausführlich beschrieben:

KI ist das Top-Thema bei geheimen Bilderberg-Treffen zwischen Big Tech, Regierung, Intel-Agenturen, Pfizer-CEO, WEF und mehr

Künstliche Intelligenz steht ganz oben auf der Tagesordnung des Bilderberg-Treffens, eines jährlichen Geheimtreffens der politischen und wirtschaftlichen Eliten. Anwesend sein werden Führungskräfte von Spitzenunternehmen, die KI entwickeln, wie der CEO von OpenAI, Sam Altman, und der CEO von Microsoft, Satya Nadella.

Die Direktorin der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), Jen Easterly, der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Børge Brende, und der CEO von Pfizer, Albert Bourla, sind einige der namhaften Teilnehmer.

Die erklärte Liste der Teilnehmer finden Sie hier.

KI ist in den vergangenen Monaten durch den Aufstieg des KI-fähigen Chatbots ChatGPT, der von dem von Microsoft unterstützten Startup OpenAI entwickelt wurde, zu einem brisanten Thema geworden. Deren CEO, Altman, sagte Anfang dieser Woche vor dem Kongress aus, und die Politiker haben schnell ihre Pläne zur Kontrolle der KI durch Regulierung vorgestellt.

Zu dem geheimen Treffen, das am Donnerstag begann und am Sonntag endet, werden etwa 130 Teilnehmer aus 23 Ländern erwartet.

Das jährliche Treffen wurde 1954 ins Leben gerufen, um den Dialog zwischen Nordamerika und Europa zu fördern. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer kommen aus Europa, und die meisten von ihnen sind in Regierung und Politik tätig. Was im Einzelnen besprochen wird, wird geheim gehalten.

„Das Bilderberg-Treffen ist ein Forum für informelle Diskussionen über wichtige Themen. Die Treffen werden nach der Chatham House Rule abgehalten, die besagt, dass es den Teilnehmern freisteht, die erhaltenen Informationen zu nutzen, dass aber weder die Identität noch die Zugehörigkeit des/der Redner(s) oder eines anderen Teilnehmers preisgegeben werden darf“, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Treffen.

Warum wir besorgt sein sollten

Künstliche allgemeine Intelligenz ist vielleicht schon im Spiel, je nachdem, wen man fragt. Im Gegensatz zu den relativ einfachen Sprachemulatoren, die im Internet verfügbar sind, wie z. B. ChatGPT, stellt die AGI ein exponentiell größeres und gefährlicheres Potenzial dar.

Eine AGI mit Zugang zum Internet könnte zu den dystopischen fiktiven Szenarien führen, die wir seit dem Start der Terminator-Filmreihe kennen. Deshalb fürchten Menschen wie Elon Musk, der die Entwicklung von KI befürwortet und gleichzeitig vor ihr warnt, KI mehr als einen Atomkrieg, eine Hungersnot oder so ziemlich alles andere. Einige Eschatologen haben die KI auch in die biblische Prophezeiung eingebracht. Je nach Auslegung scheint es möglich, dass KI bei den antichristlichen Ereignissen, die sich in der Zukunft abspielen werden, eine Rolle spielen könnte.

Wenn die bösen Pläne der globalistischen Elitekabale mit dem verheerenden Potenzial der künstlichen allgemeinen Intelligenz kollidieren, könnte dies das Ende des Lebens, wie wir es auf der Erde kennen, bedeuten. Bleiben Sie frostig.