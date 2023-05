Andrei Martyanov

Jetzt zeigen sie es den verdammten Russkies. Die USA haben endlich den wunden Punkt Russlands gefunden, und diese neuen Sanktionen werden höllisch schmerzen (Zwinkersmiley).

MOSKAU, 19. Mai / TASS/

Die Vereinigten Staaten haben den Export einer Reihe von Telefonen, Stimmenrekordern, Mikrophonen und Haushaltsgeräten nach Russland verboten. Die entsprechende Liste wurde vom Handelsministerium veröffentlicht. Die Liste umfasst elektrische Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher, elektrische Bügeleisen, Mikrowellenherde, Warmwasserbereiter, elektrische Kaffeemaschinen und Toaster. Verboten ist auch die Lieferung von linearen Telefonen, schnurlosen Telefonen und Diktiergeräten in die Russische Föderation. Auf der Liste stehen jedoch auch Wäschetrockner, Maschinen und Geräte zum Filtern und Reinigen von Wasser, Schneepflüge und Schneefräsen, Rasenmäher, landwirtschaftliche Maschinen, Waschmaschinen und Nähmaschinen. Außerdem ist die Einfuhr von Lithium-Ionen-Batterien, Nio-Batterien, Staubsaugern, Fleischwölfen und elektrischen Lampen verboten.

Ich habe es nie verraten, aber jetzt kann ich es gestehen – mein schlimmster Albtraum war das Warten auf den Moment, in dem die USA Sanktionen gegen Toaster und Warmwasserbereiter ankündigen werden. Russland, ein rückständiges Drecksloch von Land mit einer Wirtschaft, die kleiner ist als die von Lesotho, ist jetzt am Ende. Ich habe meine Freunde und Verwandten in Russland angerufen – sie sind verzweifelt. Als einer von ihnen hörte, dass es keine amerikanischen Rasenmäher mehr geben wird, wollte er Selbstmord begehen, und nur das Eingreifen seiner Frau hat ihn zum Glück gerettet.

Aus allen Ecken Russlands sind Schreie der Verzweiflung zu hören, weil ihnen der Zugang zu fortschrittlicher Technologie wie Toastern und Warmwasserbereitern verwehrt wird. Endlich ist es soweit, und nun wird Russland zusammenbrechen – darauf können Sie Ihr Leben verwetten. Genauso wie Sie Ihr ganzes Erspartes darauf verwetten können, dass die Patriot PAC3 „leicht beschädigt“ ist und heute, wie es heißt, vollständig „repariert“ wird. Auf Pentagonesisch bedeutet die Reparatur, dass neue Patriot-Elemente anstelle der völlig zerstörten geliefert werden. Hey, technisch gesehen handelt es sich um eine Art von Reparatur.

Wenn man ernsthaft bedenkt, dass nur ein kleiner Teil der oben aufgeführten Artikel in den USA selbst hergestellt wird, während die meisten entweder in China, Taiwan oder Malaysia produziert werden, muss man sich die Frage stellen: Sind die da drinnen so dumm? Offensichtlich sind sie es. Das passiert, wenn man völlig losgelöst von den Realitäten der realen industriellen Produktionswirtschaft und des aufstrebenden eurasischen (kolossalen) Marktes ist, dessen Einzelheiten, einschließlich der möglichen neuen Reservewährung (oder des Währungskorbs), auf dem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF) im Juni dieses Jahres diskutiert werden. Wenn man bedenkt, dass mehr als 80 Länder Schlange stehen, um den BRICS beizutreten, und die SCO sich zu einer ernstzunehmenden Sicherheitsorganisation entwickelt, während die USA und Europa nicht in diesem Club sind, kann man die Verzweiflung spüren. Das Syndrom der verlassenen, missbrauchenden Ehefrau, die plötzlich erkennt, dass sie nicht mehr gebraucht wird.

In verwandten Nachrichten:

HIROSHIMA, Japan – Amerika und seine Verbündeten planen, der Ukraine F-16 zur Verfügung zu stellen – obwohl die Kampfjets nicht unbedingt direkt aus den Vereinigten Staaten kommen müssen – als Teil einer langfristigen Anstrengung, die Sicherheit des Landes zu stärken, sagte ein hochrangiger Beamter der Regierung Biden am Freitag. Der Zeitpunkt, zu dem die Ukraine die Kampfjets erhalten wird – und welche Länder sie zur Verfügung stellen werden – bleibt unklar, aber der Beamte sagte, die Flugzeuge würden nicht für die bevorstehende Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland eingesetzt werden. In den kommenden Monaten werden die USA und ihre Verbündeten entscheiden, wann und wie viele Kampfflugzeuge sie tatsächlich bereitstellen werden und wer sie bereitstellen wird“, so der Beamte. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Präsident Joe Biden am Freitag die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen darüber informierte, dass die USA die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Flugzeugen unterstützen werden.

Klar, sollen sie doch. Ein weiteres US-Waffensystem wird als veraltet und ineffektiv entlarvt und vor dem Hintergrund der russischen Luftwaffe und Luftverteidigung, die ihre Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen, vorgeführt werden. Ich weiß, was die US-amerikanischen „Eliten“ gerade durchmachen, diejenigen, die noch genug Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu sehen:

Ja, es war wie ein Traum, in dem ein Mann sich einbildet, dass ein Raufbold ihn angreift, und seinen Arm hebt, um diesem Raufbold einen schrecklichen Schlag zu versetzen, von dem er weiß, dass er ihn vernichten wird, aber dann spürt, dass sein Arm kraftlos und schlaff wie ein Lappen herabfällt, und das Grauen der unausweichlichen Zerstörung ihn in seiner Hilflosigkeit ergreift. (Tolstoi, Krieg und Frieden)

1814 zogen Alexander I. und die russische Armee triumphal in Paris ein. Heute wollen die Russen in keine europäische oder amerikanische Hauptstadt einmarschieren, diese zerstören sich selbst, und selbst die Verlockung, endlich die fortschrittlichen Produkte der westlichen Zivilisation wie Waschmaschinen und Warmwasserbereiter in die Hände zu bekommen, kann nichts an dem Wunsch der Russen ändern, nichts mehr mit dem Westen zu tun zu haben. Schließlich kann die russische Luftwaffe nicht einmal „Formationen fliegen“. https://www.yahoo.com/news/sen-mark-kelly-flew-russian-155055751.html

Was erwartet man schon von diesen rückständigen Russkies.